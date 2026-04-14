IPL 2026: વૈભવ સૂર્યવંશી રાજસ્થાન રોયલ્સથી નાખુશ, કોચના નિવેદનથી ખળભળાટ મચ્યો

IPL 2026 માં રાજસ્થાન રોયલ્સ માટે વૈભવ સૂર્યવંશીનું પ્રદર્શન શાનદાર રહ્યું છે અને ટીમ માટે સતત રન બનાવી રહ્યો છે.

By ETV Bharat Sports Team

Published : April 14, 2026 at 3:10 PM IST

VAIBHAV SOORYAVANSHI: IPL 2026 માં, વૈભવ સૂર્યવંશી તેની વિસ્ફોટક બેટિંગને કારણે ચર્ચાનો વિષય બન્યો છે. આ 15 વર્ષીય યુવા બેટ્સમેન રાજસ્થાન રોયલ્સ માટે સતત મજબૂત શરૂઆત અપાવી રહ્યો છે. અત્યાર સુધીમાં, વૈભવે 5 મેચોમાં 200 રન ફટકાર્યા છે. તેના શાનદાર બેટિંગ ફોર્મ છતાં, સૂર્યવંશી તેની ટીમ, રાજસ્થાન રોયલ્સથી નાખુશ દેખાય છે. તેણે RR ટીમમાં તેની ચોક્કસ ભૂમિકા અંગે અસંતોષ વ્યક્ત કર્યો છે. સહાયક કોચ ટ્રેવર પેનીએ ખુલાસો કર્યો કે વૈભવ સૂર્યવંશી 'ઇમ્પેક્ટ પ્લેયર' તરીકેની તેની ભૂમિકાથી નારાજ છે.

વૈભવ સૂર્યવંશી રાજસ્થાન રોયલ્સથી કેમ નાખુશ છે?

રાજસ્થાન રોયલ્સ વૈભવ સૂર્યવંશીનો 'ઇમ્પેક્ટ પ્લેયર' તરીકે ઉપયોગ કરી રહી છે. રાજસ્થાન રોયલ્સના સહાયક કોચ ટ્રેવર પેનીએ હવે ખુલાસો કર્યો છે કે વૈભવને ઇમ્પેક્ટ પ્લેયર તરીકે રમવાનો આનંદ નથી અને તે ટીમ મેનેજમેન્ટથી નાખુશ છે. તે શક્ય તેટલો સમય મેદાન પર વિતાવવા માંગે છે. કોચે વધુમાં ઉલ્લેખ કર્યો કે વૈભવને ફિલ્ડિંગનો શોખ છે. જોકે, ડોનોવન ફેરેરાના ફિટનેસમાં પાછા ફર્યા બાદ, સૂર્યવંશીને બાજુ પર બેસવાની ફરજ પડી છે. પેનીએ કહ્યું, "જ્યારે તે છેલ્લી મેચમાં રમ્યો ન હતો ત્યારે તે ખુશ નહોતો. તેને ફિલ્ડિંગનો આનંદ આવે છે. એવું નથી કે તે ખરાબ ફિલ્ડર છે."

હકીકતમાં, ડોનોવન ફેરેરાની ફિટનેસ પાછી મેળવ્યા પછી ટીમમાં વાપસીનો અર્થ એ થયો કે સૂર્યવંશીને પ્લેઇંગ ઇલેવનમાંથી બહાર રહેવું પડ્યું. ફેરેરા SA20 ટુર્નામેન્ટ દરમિયાન કોલરબોન ઇજા સામે ઝઝૂમી રહ્યા હતા, પરંતુ હવે તે સંપૂર્ણપણે ફિટ થઈ ગયા છે અને તેમની અસાધારણ ફિલ્ડિંગ કુશળતાને કારણે ટીમમાં સ્થાન મેળવ્યું છે.

ફેરેરાએ SRH સામેની મેચમાં આ વિશ્વાસને સાર્થક કર્યો. જ્યારે ટીમ ફક્ત 9 રનમાં 5 વિકેટ ગુમાવી ચૂકી હતી ત્યારે તેણે ઇનિંગ્સને સ્થિર કરી. ફેરેરાએ 44 બોલમાં 7 ચોગ્ગા અને 3 છગ્ગાની મદદથી 69 રનની શાનદાર ઇનિંગ રમી. તેમણે રવિન્દ્ર જાડેજા સાથે છઠ્ઠી વિકેટ માટે 118 રનની ભાગીદારી કરી, જે આઈપીએલના ઇતિહાસમાં સૌથી મોટી ભાગીદારીમાંની એક છે. નોંધનીય છે કે, આ આઈપીએલમાં ફેરેરાની પહેલી અડધી સદી હતી. આ પહેલા, ફેરેરાને આઈપીએલમાં ઘણી તકો મળી ન હતી. તેમણે 2024માં RR માટે બે મેચ રમી હતી પરંતુ તેમને બેટિંગ કરવાની તક મળી ન હતી. તેઓ દિલ્હી કેપિટલ્સ માટે માત્ર એક જ મેચ રમવામાં સફળ રહ્યા હતા.

શું સૂર્યવંશી ફરી એકવાર 'ઈમ્પેક્ટ પ્લેયર' બનશે?

RRને આ મેચમાં સીઝનની પહેલી હારનો સામનો કરવો પડ્યો. ટીમનો આગામી મુકાબલો 19 એપ્રિલે ઈડન ગાર્ડન્સ ખાતે કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સ સામે રમાશે. એ જોવું રસપ્રદ રહેશે કે આ મેચમાં વૈભવ સૂર્યવંશીનો ફરી એકવાર 'ઈમ્પેક્ટ પ્લેયર' તરીકે ઉપયોગ થાય છે કે નહીં, અથવા તેમને પ્લેઈંગ ઈલેવનમાં સ્થાન આપવામાં આવે છે કે નહીં.

