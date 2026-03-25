IPL 2026: આ 2 કેપ્ટનોએ 10 મહિનાથી એક પણ T20 મેચ રમી નથી, ટીમ માટે બન્યો ચિંતાનો વિષય
2026 ની IPL 28 માર્ચથી શરૂ થવાની છે. આ વખતે આ સીઝન ખાસ છે, કારણ કે, પહેલીવાર બધી ટીમોનું નેતૃત્વ ભારતીય ખેલાડીઓ કરશે.
Published : March 25, 2026 at 8:40 PM IST
IPL 2026: આ સીઝન ઘણી રીતે ખાસ બનવાની છે, કારણ કે 2019 પછી પહેલી વાર, બધી 10 ટીમોનું નેતૃત્વ ભારતીય ખેલાડીઓ કરી રહ્યા છે. જોકે, આ વખતે ટુર્નામેન્ટ શરૂ થાય તે પહેલાં એક આશ્ચર્યજનક ખુલાસો થયો છે: બે ટીમોના કેપ્ટનોએ છેલ્લા 10 મહિનામાં એક પણ T20 મેચ રમી નથી. પરિણામે, તેમના ફોર્મ અને મેચ ફિટનેસ અંગે પ્રશ્નો ઉભા થવાના છે. આ બે કેપ્ટન છે પંજાબ કિંગ્સના સ્ટાર ખેલાડી શ્રેયસ ઐયર અને લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સના કેપ્ટન ઋષભ પંત.
ઐયર માટે સુવર્ણ તક
શ્રેયસ ઐયર માટે પાછલી IPL સીઝન ખૂબ જ મુશ્કેલ રહી. તેમના કેપ્ટનશીપ હેઠળ, તેમણે પંજાબ કિંગ્સને ફાઇનલ સુધી પહોંચાડ્યું. ચાહકો હજુ પણ ક્વોલિફાયર 2 માં તેમની 87 રનની અણનમ ઇનિંગને જીવંત રીતે યાદ કરે છે. જોકે, ટીમ ટાઇટલ જીતવામાં નિષ્ફળ રહી. ત્યારબાદ, ઓસ્ટ્રેલિયા પ્રવાસ દરમિયાન થયેલી ઇજાને કારણે તેઓ લાંબા સમય સુધી બહાર રહ્યા. આ જ કારણ હતું કે તેઓ T20 વર્લ્ડ કપ ટીમમાં સ્થાન મેળવી શક્યા નહીં.
તમને એ જાણીને આશ્ચર્ય થશે કે 2025 માં IPL સમાપ્ત થયા પછી તેમણે એક પણ સ્પર્ધાત્મક T20 મેચ રમી નથી. તેમનો છેલ્લો T20I દેખાવ ડિસેમ્બર 2023 માં થયો હતો. જોકે તેમણે 6 ફેબ્રુઆરી, 2026 ના રોજ નામિબિયા સામે વોર્મ-અપ મેચ રમી હતી, તે મેચ સ્પર્ધાત્મક મુકાબલા તરીકે ગણાતી નથી. હવે, ઐયર IPL 2026 ના પ્રચંડ પડકારનો સામનો કરી રહ્યા છે - એક ટુર્નામેન્ટ જે તેમના માટે તેમની કુશળતા સાબિત કરવા માટે અંતિમ પ્લેટફોર્મ તરીકે પણ કામ કરે છે.
ઋષભ પંતનું ફોર્મ ચિંતાનો વિષય
ઋષભ પંત માટે, પાછલી IPL એક દુઃસ્વપ્નથી ઓછી નહોતી, જે દરમિયાન તે ખૂબ જ સંઘર્ષ કરતો દેખાયો. જોકે, ત્યારબાદ તેણે ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં મજબૂત વાપસી કરી અને દક્ષિણ આફ્રિકા સામે ટીમનું નેતૃત્વ પણ કર્યું. છતાં, ઇજાઓ તેને સતત સતાવતી રહી, જેના કારણે તેને ODI ટીમમાંથી પણ બાકાત રાખવાની ફરજ પડી. તમને એ જાણીને આશ્ચર્ય થશે કે પંતે જુલાઈ 2024 પછી એક પણ T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ રમી નથી. વધુમાં, IPL 2025 પછી તે કોઈપણ T20 મેચમાં રમ્યો નથી. પરિણામે, IPL 2026 તેના માટે નવી શરૂઆત હશે.
T20 જેવા ફોર્મેટમાં, સતત મેચ રમવી ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે, કારણ કે સમય અને મેચનો સ્વભાવ મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવે છે. પરિણામે, લાંબા સમયથી આ ફોર્મેટથી દૂર રહેલા કેપ્ટનો માટે શરૂઆતનો તબક્કો પડકારજનક સાબિત થઈ શકે છે. જો કે, તેમના અનુભવ અને સંપૂર્ણ વર્ગના આધારે, આ બંને ખેલાડીઓ કોઈપણ સમયે મેચ વિજેતા તરીકે ઉભરી આવવાની ક્ષમતા ધરાવે છે. જ્યારે ઘણા કેપ્ટન હાલમાં IPL 2026 માં શાનદાર ફોર્મમાં છે, ત્યારે શ્રેયસ ઐયર અને ઋષભ પંત સામે ફરી એકવાર પોતાને સાબિત કરવાનો ચોક્કસ પડકાર છે. જો આ બંને ખેલાડીઓ તેમની લય પાછી મેળવે છે, તો તેમની સંબંધિત ટીમો ટુર્નામેન્ટમાં મોટા અપસેટ સર્જી શકે છે.
