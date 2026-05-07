આજે RCB અનેે LSG વચ્ચે ટક્કર, જાણો કોનું પલડું રહેશે ભારે
આરસીબીને તેની પાછલી મેચમાં ગુજરાત સામે હારનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. પરિણામે, આરસીબી હવે લખનૌ સામે તેની આગામી મેચ માટે મેદાનમાં ઉતરવા માટે તૈયાર છે.
Published : May 7, 2026 at 3:26 PM IST
IPL 2026: ઇન્ડિયન પ્રીમિયર લીગ 2026 ની 50મી મેચમાં, લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સ (LSG) - જે હાલમાં પોઈન્ટ ટેબલમાં સૌથી નીચે છે - આજે (7 મે) ડિફેન્ડિંગ ચેમ્પિયન, રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર (RCB) સામે ટકરાશે. આ મેચ ઉત્તર પ્રદેશની રાજધાની લખનૌમાં સ્થિત ભારત રત્ન શ્રી અટલ બિહારી વાજપેયી એકાના ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ ખાતે સાંજે 7:30 વાગ્યે શરૂ થવાની છે.
LSG અને RCB આ સિઝનની શરૂઆતમાં 15 એપ્રિલે ટકરાયા હતા, જ્યારે, એમ. ચિન્નાસ્વામી સ્ટેડિયમમાં રજત પાટીદારની શાનદાર ઇનિંગને કારણે, RCB એ LSG ને પાંચ વિકેટથી કારમી હાર આપી હતી. તે પ્રસંગે, લખનૌને 146 રનમાં ઓલઆઉટ કર્યા પછી, RCB એ ફક્ત 15.1 ઓવરમાં લક્ષ્યનો સફળતાપૂર્વક પીછો કર્યો.
સતત છ મેચમાં હાર
લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સ (LSG) સતત છ હાર બાદ આ મેચમાં પ્રવેશ કરી રહી છે. મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ (MI) સામેની તેમની અગાઉની મેચમાં, તેમને છ વિકેટથી હારનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. પ્લેઓફમાં પહોંચવાની તેમની આશાઓ ટકેલી હોવાથી, ટીમનો ઉદ્દેશ્ય મુલાકાતી ટીમ સામે મજબૂત પ્રદર્શન કરવાનો રહેશે. LSG એ અત્યાર સુધી 9 મેચ રમી છે, જેમાંથી ફક્ત બેમાં જ વિજય મેળવ્યો છે. ટીમ હાલમાં પોઈન્ટ ટેબલ પર 10મા સ્થાને છે, તેના નામે ફક્ત ચાર પોઈન્ટ છે.
બીજી તરફ, ગુજરાત ટાઇટન્સ (GT) સામે ચાર વિકેટથી હારનો સામનો કર્યા બાદ રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર (RCB) પણ આ મેચમાં આગળ વધી રહ્યું છે. જો કે, તે હાર છતાં, ટીમ પોઈન્ટ ટેબલ પર ત્રીજા સ્થાને છે. તેઓએ તેમની નવ મેચમાંથી છ જીત મેળવી છે. ટીમનો ઉદ્દેશ્ય LSG ને હરાવવાનો, તેમની સ્થિતિને વધુ મજબૂત કરવાનો અને પ્લેઓફમાં સ્થાન મેળવવાની નજીક જવાનો રહેશે.
હેડ-ટુ-હેડ
હેડ-ટુ-હેડ રેકોર્ડની દ્રષ્ટિએ, RCBનું LSG સામે પલડું ભારે છે. IPLના ઇતિહાસમાં, RCB એ LSG સામે રમાયેલી સાત મેચોમાંથી પાંચ જીતી છે, જ્યારે સુપર જાયન્ટ્સ ફક્ત બે વાર જ વિજય મેળવી શક્યા છે.
લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સઃ રિષભ પંત (કેપ્ટન), મિશેલ માર્શ, એડન માર્કરામ, હિમ્મત સિંહ, મેથ્યુ બ્રેટ્ઝકે, મુકુલ ચૌધરી, અક્ષત રઘુવંશી, જોશ ઈંગ્લિસ, નિકોલસ પૂરન, અબ્દુલ સમદ, શાહબાઝ અહેમદ, અર્શિન કુલકર્ણી, આયુષ બદોની, અવેશ સિંહ, શમી, અક્ષત સિંહ, અક્ષત ખાન, શમી. સિંહ, પ્રિન્સ યાદવ, અર્જુન તેંડુલકર, એનરિક નોર્ટજે, નમન તિવારી, મયંક યાદવ અને મોહસીન ખાન.
રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર: રજત પાટીદાર (કર્ણધર), અભિનંદન સિંહ, ભુવનેશ્વર કુમાર, દેવદત્ત પડિકલ, જીતેશ શર્મા, કૃણાલ પંડ્યા, રસિક ડાર, સુયશ શર્મા, સ્વપ્નીલ સિંહ, વિરાટ કોહલી, વેંકટેશ અય્યર, મંગેશ યાદવ, કનિષ્ક ચૌહાણ, વિહાન મલ્હોત્રા, વિક્કી ઓસ્તવાલ, સાત્વિક દેસવાલ.
