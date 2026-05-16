IPL 2026: આજે ગુજરાતની નજર પ્લેઓફ પર, તો KKRની નજનર ટૂર્નામેન્ટમાં ટકી રહેવા પર
IPL 2026 Today Match:આજે કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સ (KKR)નો મુકાબલો ગુજરાત ટાઈટન્સ (GT) સાથે થશે.
Published : May 16, 2026 at 2:31 PM IST|
Updated : May 16, 2026 at 2:42 PM IST
KKR vs GT IPL 2026: ઈન્ડિયન પ્રીમિયર લીગ 2026ની 60મી મેચમાં આજે (16 મે) કોલકાતામાં, ત્રણ વખતની ચેમ્પિયન કોલકાતા નાઇટ રાઇડર્સ (KKR)નો સામનો 2022ની વિજેતા ગુજરાત ટાઇટન્સ (GT) સામે થશે. આ મેચ બંને ટીમો માટે ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે. જો ગુજરાત આ મેચ જીતવામાં સફળ રહેશે તો તે આ સિઝનમાં પ્લેઓફ માટે ક્વોલિફાય થનારી પ્રથમ ટીમ બની જશે, પરંતુ જો KKR આ મેચ જીતશે તો તે પ્લેઓફની રેસમાં બની રહેશે.
IPL 2026માં KKRની સફર ઉતાર-ચઢાવથી ભરેલી રહી છે. તેમણે પોતાની પ્રથમ છ મેચમાં એક પણ જીત મેળવ્યા વિના શરૂઆત કરી હતી. જો કે, ત્રણ વખતની ચેમ્પિયન ટીમે ત્યારબાદ પાસું ફેરવી દીધું અને સતત ચાર મેચ જીતી. છેલ્લી મેચમાં રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર (RCB) દ્વારા તેમની જીતનો સિલસિલો અટકાવી દેવામાં આવ્યો હતો. હાર બાદ, KKR હાલમાં 11 મેચમાં 9 પોઈન્ટ સાથે પોઈન્ટ ટેબલમાં આઠમા ક્રમે છે. KKR અત્યારે પ્લેઓફની રેસમાં મુશ્કેલ સ્થિતિમાં છે. અજિંક્ય રહાણેની ટીમને 15 પોઈન્ટ્સ સુધી પહોંચવા માટે તેની બાકીની બે મેચ જીતવી પડશે, ત્યાર બાદ નેટ રન રેટ અને અન્ય ટીમોનું પ્રદર્શન તેમનું ભવિષ્ય નક્કી કરશે.
બીજી તરફ ગુજરાત ટાઇટન્સ વિજયના રથ પર સવાર છે. સતત પાંચ મેચ જીત્યા બાદ તેઓ પોઈન્ટ ટેબલમાં હાલમાં બીજા સ્થાને છે, તેમના 12 મેચમાં 16 પોઈન્ટ છે. આજની મેચ જીતીને, શુભમન ગિલની કપ્તાનીવાળી આ ટીમ IPL 2026ના પ્લેઓફ માટે ક્વોલિફાય થનારી પ્રથમ ટીમ બની જશે. તેઓ પોઈન્ટ ટેબલમાં પણ પ્રથમ સ્થાન હાંસલ કરશે.
KKR vs GT: હેડ ટુ હેડ રેકોર્ડ
બંને ટીમો અત્યાર સુધીમાં કુલ છ મેચ રમી ચુકીછે, જેમાં ગુજરાત ટાઇટન્સ ચાર મેચ જીતી શકી છે, જ્યારે કેકેઆર માત્ર એક જ મેચ જીતી શકી છે. વરસાદના કારણે એક મેચ રદ્દ થઈ હતી. રસપ્રદ વાત એ છે કે, KKRની ગુજરાત સામે છેલ્લી જીત એપ્રિલ 2023માં થઈ હતી. ત્યારથી ગુજરાત સતત જીતી રહ્યું છે. આ સિઝનમાં આ બંને ટીમો વચ્ચે એક મેચ થઈ ચૂકી છે, જેમાં ગુજરાતનો વિજય થયો હતો. હવે જોવાનું એ રહે છે કે કેકેઆર તેની ગતિ પાછી મેળવશે કે ગુજરાત ઈડન ગાર્ડન્સ પર તેની જીતનો સિલસિલો જારી રાખશે.
બંને ટીમોની સ્ક્વૉડ
કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સઃ અજિંક્ય રહાણે (કેપ્ટન), રિંકુ સિંઘ (વાઈસ-કેપ્ટન), ફિન એલન, તેજસ્વી દહિયા (વિકેટમેન), મનીષ પાંડે, રોવમેન પોવેલ, અંગકૃષ રઘુવંશી, રમનદીપ સિંહ, સાર્થક રંજન, ટિમ સેફર્ટ (વિકેટકીન), રાહુલ ત્રિપાઠી, દક્ષ કામરા, કેમરૂન ગ્રીન, સુનીલ નારાયણ, રચિન રવિન્દ્ર, અનુકુલ રોય, વૈભવ અરોરા, સૌરભ દુબે, કાર્તિક ત્યાગી, બ્લેસિંગ મુઝરાબાની, મથીશા પથિરાના, નવદીપ સૈની, પ્રશાંત સોલંકી, ઉમરાન મલિક, વરુણ ચક્રવર્તી.
ગુજરાત ટાઇટન્સઃ શુભમન ગિલ (કેપ્ટન), જોસ બટલર (વિકેટકીપર), કુમાર કુશાગ્ર, ગ્લેન ફિલિપ્સ, રાશિદ ખાન, માનવ સુથાર, નિશાંત સિંધુ, વોશિંગ્ટન સુંદર, મોહમ્મદ સિરાજ, પ્રસિદ્ધ ક્રિષ્ના, કૈગિસો રબાડા, રવિશ્રીનિવાસન સાઈ કિશોર, જયંત યાદવ, ઈશાંત શર્મા, અશોક શર્મા, જેસન હોલ્ડર, ટૉમ બેંટન, લ્યૂક વુડ, સાઈ સુદર્શન, રાહુલ તેવતિયા, અરશદ ખાન, અનુજ રાવત, કુલવંત ખેજરોલિયા, ગુરનુર બરાર, એમ શાહરૂખ ખાન