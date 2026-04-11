IPL 2026: આજે બે મેચ, જાણો ક્યાં, ક્યારે અને કોની-કોની વચ્ચે થશે ટક્કર?

IPL 2026 આજે મેચ: આજે ડબલ હેડરમાં, પંજાબ હૈદરાબાદ સામે અને ચેન્નાઈ દિલ્હી સામે ટકરાશે.

શ્રેયસ ઐયર અને ઇશાન કિશન (IANS)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 11, 2026 at 3:33 PM IST

IPL 2026 Today Match: ઇન્ડિયન પ્રીમિયર લીગ (IPL) 2026માં આજે (11 એપ્રિલ) બે મેચ રમાશે. આજે ડબલ હેડરનો મુકાબલો છે, જેમાં પહેલી મેચ પંજાબ કિંગ્સ (PBKS) અને સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ (SRH) વચ્ચે રમાશે, જ્યારે બીજી મેચ ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ (CSK) અને દિલ્હી કેપિટલ્સ (DC) વચ્ચે થશે

પહેલી મેચ: PBKS vs SRH (બપોરે 3:30 IST)

પંજાબ કિંગ્સ અને સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ વચ્ચેની આ મેચ ચંદીગઢના મેદાન પર રમાશે. મેચ IST બપોરે 3:30 વાગ્યે શરૂ થશે. પંજાબે અત્યાર સુધી 2 જીત અને એક રદ થયેલી મેચ સાથે પાંચ પોઈન્ટ મેળવીને પોઈન્ટ ટેબલમાં બીજું સ્થાન હાંસલ કર્યું છે. બીજી તરફ, હૈદરાબાદે 3 મેચમાં 1 જીત અને 2 હાર સાથે છઠ્ઠા સ્થાન પર છે.

હેડ-ટુ-હેડ રેકોર્ડ

છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં, સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદનું પંજાબ કિંગ્સ પર સ્પષ્ટ પ્રભુત્વ રહ્યું છે. બંને ટીમો વચ્ચે અત્યાર સુધી 24 મેચ રમાઈ છે, જેમાંથી SRHએ 17 મેચ જીતી છે, જ્યારે PBKS માત્ર 7 જ મેચ જીતી શક્યું છે.

સંભવિત પ્લેઈંગ ઈલેવન

પંજાબ કિંગ્સ: પ્રિયાંશ આર્ય, પ્રભસિમરન સિંઘ (વિકેટકીપર), શ્રેયસ ઐયર (કેપ્ટન), કૂપર કોનોલી, નેહલ વાધેરા, શશાંક સિંઘ, માર્કસ સ્ટોઇનિસ, માર્કો જોહ્ન્સન, ઝેવિયર બાર્ટલેટ, વિજયકુમાર વૈશાક, યુજેન્દ્ર સિંઘ.

સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ: ટ્રેવિસ હેડ, અભિષેક શર્મા, ઇશાન કિશન (વિકેટકીપર/કેપ્ટન), હેનરિક ક્લાસેન, લિયામ લિવિંગસ્ટોન, અનિકેત વર્મા, નીતિશ કુમાર રેડ્ડી, હર્ષ દુબે, શિવાંગ કુમાર, હર્ષલ પટેલ, જયદેવ ઉનડકટ, બ્રાઇડન કાર્સ.

બીજી મેચ: CSK vs DC (સાંજે 7:30 IST)

આજની બીજી મેચ 5 વખતની ચેમ્પિયન ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ અને પ્રથમ વખતની ચેમ્પિયન દિલ્હી કેપિટલ્સ વચ્ચે રમાશે. આ મેચ ચેન્નાઈના MA ચિદમ્બરમ સ્ટેડિયમ ખાતે સાંજે 7:30 ISTએ શરૂ થશે.

CSKએ સિઝનની અત્યાર સુધીની ત્રણેય મેચ ગુમાવી દીધી છે અને તે પોઈન્ટ ટેબલમાં સૌથી નીચે (10મા) ક્રમે છે. ટીમ આજે પોતાની પહેલી જીત મેળવવાનો પ્રયાસ કરશે. બીજી તરબ, દિલ્હી કેપિટલ્સ મજબૂત ફોર્મમાં છે. તેઓએ સતત બે જીત સાથે સિઝનની શરૂઆત કરી હતી, પરંતુ છેલ્લી મેચમાં ગુજરાત ટાઇટન્સ સામે માત્ર એક રનથી હાર્યા હતા. દિલ્હી 3 મેચમાં 2 જીત અને 1 હાર સાથે ચોથા સ્થાને છે.

CSK vs DC હેડ-ટુ-હેડ

ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ અને દિલ્હી કેપિટલ્સ વચ્ચે અત્યાર સુધી 31 મેચ રમાઈ છે. CSKનો હાથ ઉપર છે, કારણ કે તેણે 19 મેચ જીતી છે, જ્યારે દિલ્હીએ 12 મેચ જીતી છે.

સંભવિત પ્લેઈંગ ઈલેવન

ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ: રુતુરાજ ગાયકવાડ (કેપ્ટન), સંજુ સેમસન (વિકેટકીપર), આયુષ મ્હાત્રે, સરફરાઝ ખાન, દેવાલ્ડ બ્રુઈસ, શિવમ દુબે, પ્રશાંત વીર, જેમી ઓવરટન, નૂર અહેમદ, ખલીલ અહેમદ, અંશુલ કમ્બોજ.

દિલ્હી કેપિટલ્સ: કેએલ રાહુલ (વિકેટકીપર), પથુમ નિસાંકા, કરુણ નાયર, સમીર રિઝવી, અક્ષર પટેલ (કેપ્ટન), ડેવિડ મિલર, ટ્રિસ્ટન સ્ટબ્સ, વિપરાજ નિગમ, કુલદીપ યાદવ, લુંગી એનગિડી, ટી નટરાજન, મુકેશ કુમાર.

ચાહકો માટે મહત્વની વાત

આજે બંને મેચોમાં ભારે ટક્કર જોવા મળશે. પંજાબ માટે શ્રેયસ ઐયરની કેપ્ટનસી અને હૈદરાબાદ માટે ટ્રેવિસ હેડ-અભિષેક શર્માની જોડી મહત્વની રહેશે. બીજી મેચમાં CSKની આતુરતા અને દિલ્હીની મજબૂત ટીમ વચ્ચેનો મુકાબલો રોમાંચક બનશે. ચાહકો લાઈવ ટેલિકાસ્ટ અને સ્ટ્રીમિંગ દ્વારા મેચનો આનંદ માણી શકશે.

