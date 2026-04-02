સૂર્યકુમાર યાદવ પર ચડ્યો 'ધુરંધર' ફીવર, 'રહેમાન ડકૈત' ની સ્ટાઈલમાં કર્યો ડાન્સ

મુંબઈ ઈન્ડિયન્સના સ્ટાર બેટ્સમેન સૂર્યકુમાર યાદવનો એક વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર ઝડપથી વાયરલ થઈ રહ્યો છે.

SURYAKUMAR YADAV
SURYAKUMAR YADAV (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : April 2, 2026 at 8:40 PM IST

SURYAKUMAR YADAV DANCE: ભારતીય T20 ટીમના કેપ્ટન અને મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ માટે સ્ટાર બેટ્સમેન સૂર્યકુમાર યાદવ હાલમાં ફિલ્મ ધુરંધર થી પ્રભાવિત છે. તેણે અક્ષય ખન્નાના પાત્ર 'રહેમાન ડકૈત' ના વાયરલ ડાન્સ સ્ટેપ્સ કર્યો હતો. નોંધનીય છે કે સૂર્યકુમાર હાલમાં IPLમાં એક્શનમાં જોવા મળે છે. તાજેતરના એક ઘટનાક્રમમાં, સીઝનની શરૂઆતની મેચ દરમિયાન, મુંબઈ ઈન્ડિયન્સે કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સ (KKR) ને હરાવીને 2012 પછી તેમની પહેલી શરૂઆતની મેચ જીતી હતી.

સૂર્યાએ રહેમાન ડકૈતની સ્ટાઈલમાં કર્યો ડાન્સ

મુંબઈ ઈન્ડિયન્સે સોશિયલ મીડિયા પર એક વીડિયો શેર કર્યો છે જેમાં સૂર્યકુમાર યાદવ સ્ટેજ પર ફિલ્મ ધુરંધરના પ્રખ્યાત ગીત 'FA9LA' પર નાચતા જોવા મળે છે. વીડિયોની સાથે, MI એ કેપ્શન ઉમેર્યું: "આ દાદાની શૈલી છે - ફૂલ ધુરંધર મોડ." આ વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર ઝડપથી વાયરલ થઈ રહ્યો છે, જેના પર ચાહકો તરફથી ઉત્સાહી પ્રતિક્રિયાઓ મળી રહી છે.

T20 વર્લ્ડ કપમાં ભારતનો ઐતિહાસિક વિજય

સૂર્યકુમાર યાદવના નેતૃત્વમાં, ટીમે સફળતાપૂર્વક T20 વર્લ્ડ કપ ટાઇટલનો બચાવ કર્યો, જેનાથી T20 ફોર્મેટમાં તેમનું વર્ચસ્વ જાળવી રાખ્યું. આ ટુર્નામેન્ટના ઇતિહાસમાં પહેલી વાર કોઈ ટીમે ટાઇટલ જાળવી રાખ્યું છે. અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમ ખાતે રમાયેલી ફાઇનલમાં, ન્યૂઝીલેન્ડ ભારતના કુલ 255 રનના જવાબમાં 19 ઓવરમાં 159 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગયું હતું.

ટીમ ઇન્ડિયાએ હવે ત્રીજી વખત T20 વર્લ્ડ કપ ટાઇટલ જીત્યું છે. અગાઉ, ટીમે 2007 માં પ્રથમ આવૃત્તિ અને રોહિત શર્માની કેપ્ટનશીપમાં 2024 ની આવૃત્તિ જીતી હતી. સૂર્યકુમાર યાદવ પણ હવે વર્લ્ડ કપ વિજેતા કેપ્ટનોની હરોળમાં જોડાઈ ગયા છે. અમદાવાદમાં 2023 ના ODI વર્લ્ડ કપ ફાઇનલમાં ઓસ્ટ્રેલિયા સામેની હાર બાદ, ઘણું બધું કહેવામાં આવ્યું હતું; જો કે, ચેમ્પિયન બનીને, ટીમ ઇન્ડિયાએ હવે ઇતિહાસનું પુનરાવર્તન કર્યું નથી અને તે હારનો બદલો પણ લીધો છે, પરંતુ ઇતિહાસમાં એક નવો અધ્યાય પણ લખ્યો છે.

TAGGED:

SURYAKUMAR YADAV DANCE
SURYAKUMAR YADAV
SURYAKUMAR YADAV DHURANDHAR SONG
IPL 2026
SURYAKUMAR YADAV DANCE VIDEO

