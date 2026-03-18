IPL 2026 પહેલા સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદની મોટી જાહેરાત, ઇશાન કિશન અને અભિષેક શર્માને મળી મોટી જવાબદારી
IPL 2026 પહેલા, સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદે કેપ્ટનની જાહેરાત કરી છે. અભિષેક શર્માને પણ એક મહત્વપૂર્ણ જવાબદારી સોંપવામાં આવી છે.
Published : March 18, 2026 at 8:38 PM IST
IPL 2026: ઇન્ડિયન પ્રીમિયર લીગ 28 માર્ચથી શરૂ થવાની તૈયારીમાં છે. ટુર્નામેન્ટ પહેલા, સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદે એક મોટી જાહેરાત કરી છે. ફ્રેન્ચાઇઝીએ તેની ટીમના કેપ્ટનનું નામ આપ્યું છે. ગતિશીલ બેટ્સમેન, ઇશાન કિશનને ટીમનું નેતૃત્વ સોંપવામાં આવ્યું છે. ઇશાન કિશનએ તાજેતરમાં 2026 T20 વર્લ્ડ કપ દરમિયાન બેટથી ઉત્કૃષ્ટ પ્રદર્શન કર્યું હતું.
ઇશાન ઉપરાંત, અભિષેક શર્માને એક મુખ્ય જવાબદારી સોંપવામાં આવી છે; તેને ઉપ-કેપ્ટન તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યો છે. સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદે X પર તેમના નવા કેપ્ટનની જાહેરાત કરી. SRH એ પોસ્ટ કર્યું: "ઘોષણા! ઈજામાંથી સ્વસ્થ થવાને કારણે, પેટ કમિન્સ થોડી મેચો ગુમાવશે. જ્યાં સુધી તે સંપૂર્ણ ફિટનેસ પાછો ન મેળવે ત્યાં સુધી, ઇશાન કિશન કેપ્ટન તરીકે સેવા આપશે, અભિષેક શર્મા ઉપ-કેપ્ટન તરીકે."
𝐀𝐍𝐍𝐎𝐔𝐍𝐂𝐄𝐌𝐄𝐍𝐓 🚨— SunRisers Hyderabad (@SunRisers) March 18, 2026
Pat Cummins will miss a few games while recovering from injury.
Until he recovers, Ishan Kishan will be the Captain and Abhishek Sharma will be the Vice-Captain. pic.twitter.com/etXJUkQJeG
પેટ કમિન્સ શરુઆતની મેચ નહિ રમે
ગઈ સીઝન ઓસ્ટ્રેલિયાના શાનદાર બોલર પેટ કમિન્સ SRH ની કેપ્ટનશીપ કરી રહ્યા હતા જોકે, તે આ સીઝનની શરૂઆતની કેટલીક મેચોમાં રમી શકશે નહીં. પરિણામે, ટીમે ઈશાન કિશનને કેપ્ટનશીપ સોંપવાનો નિર્ણય લીધો છે. તેમ છતાં, પેટ કમિન્સ ટીમમાં જોડાતાની સાથે જ ફરી કેપ્ટનશીપ સંભાળશે. ત્યાં સુધી, ટીમનું નેતૃત્વ કરવાની જવાબદારી ઈશાન કિશન પર રહેશે. ઈશાન કિશન 2024 સુધી મુંબઈ ઈન્ડિયન્સનો ભાગ હતો, પરંતુ 2025 માં યોજાયેલી હરાજી દરમિયાન તે SRH માં જોડાયો હતો. IPL 2025 ની હરાજીમાં, SRH એ ઈશાન કિશનને ₹11.40 કરોડમાં હસ્તગત કર્યો. કિશનના 119 IPL મેચોમાં 112 ઇનિંગ્સમાં 2,998 રન છે. તે 29.10 ની સરેરાશ અને 137.64 નો સ્ટ્રાઇક રેટ જાળવી રાખે છે. તેના IPL રેકોર્ડમાં એક સદી અને 17 અડધી સદીનો સમાવેશ થાય છે.
પહેલી મેચમાં આરસીબી સામે ટક્કર
સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ 28 માર્ચે IPL 2026 માં પોતાના અભિયાનની શરૂઆત કરશે. ટીમનો ઓપનિંગ મેચ બેંગ્લોરના એમ. ચિન્નાસ્વામી સ્ટેડિયમ ખાતે ડિફેન્ડિંગ ચેમ્પિયન રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર સામે થશે. ત્યારબાદ, SRH કોલકાતાના ઐતિહાસિક ઇડન ગાર્ડન્સ ખાતે પોતાની બીજી મેચમાં કોલકાતા નાઈટ રાઇડર્સનો સામનો કરશે. પોતાની ત્રીજી મેચમાં, ઇશાન કિશનની આગેવાની હેઠળની ટીમ હૈદરાબાદમાં લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સનો સામનો કરશે. આ મેચ 5 એપ્રિલે રમાનારી છે. પોતાની ચોથી મેચ માટે, ટીમ 11 એપ્રિલે ન્યૂ ચંદીગઢમાં પંજાબ કિંગ્સનો સામનો કરશે.
