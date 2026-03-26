IPL 2026: RCB અને SRH વચ્ચે રમાશે પહેલો મુકાબલો, જાણો મેચ પહેલા બંને ટીમોના હેડ-ટુ-હેડ રેકોર્ડ

Published : March 26, 2026 at 5:20 PM IST

SRH VS RCB HEAD TO HEAD : ઇન્ડિયન પ્રીમિયર લીગ (IPL) ની 19મી સીઝનની શરૂઆતની મેચ 28 માર્ચે બેંગલુરુના એમ. ચિન્નાસ્વામી ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ ખાતે સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ (SRH) અને રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગલુરુ (RCB) વચ્ચે રમાશે. સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ ઐતિહાસિક રીતે RCB સામે ટોચ પર રહ્યું છે. IPLના ઇતિહાસમાં, આ બંને ટીમો વચ્ચે અત્યાર સુધીમાં કુલ 26 મેચ રમાઈ છે. આમાંથી, સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ 13 મેચ જીતી છે, જ્યારે RCB 11 મેચોમાં વિજયી બન્યું છે. દરમિયાન, બે મેચ પરિણામ વિના સમાપ્ત થઈ છે. રજત પાટીદારની કેપ્ટનશીપ હેઠળ, RCB એ ગત સિઝનમાં શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું હતું. 18 વર્ષના દુષ્કાળનો અંત લાવતા, RCB એ પહેલી વાર ટાઇટલ જીત્યું હતું.

કાગળ પર, RCB ટીમ આ વખતે પણ ખૂબ જ મજબૂત લાગે છે. બેટિંગ વિભાગમાં, વિરાટ કોહલી અને ફિલ સોલ્ટ ગયા સિઝનમાં ટીમને વિસ્ફોટક શરૂઆત આપવામાં સફળ રહ્યા હતા. કોહલી-સોલ્ટની ઓપનિંગ જોડી આગામી સિઝનમાં ફરી એકવાર વિરોધી ટીમો માટે માથાનો દુખાવો સાબિત થઈ શકે છે. દરમિયાન, દેવદત્ત પડિકલ માટે સ્થાનિક સિઝન અપવાદરૂપ રહી છે. પડિકલ આ ​​વખતે ત્રીજા નંબરે બેટિંગ કરતા જોવા મળે તેવી શક્યતા છે. ટિમ ડેવિડ અને જીતેશ શર્માએ પણ IPL 2025 માં તેમની ધમાકેદાર બેટિંગથી નોંધપાત્ર છાપ છોડી હતી. વધુમાં, ટીમ આ સિઝનમાં પણ રોમારિયો શેફર્ડ અને કૃણાલ પંડ્યા પાસેથી વિસ્ફોટક પ્રદર્શનની અપેક્ષા રાખશે. વેંકટેશ ઐયરના સમાવેશ સાથે, ટીમની બેટિંગ લાઇનઅપ હવે વધુ સંતુલિત દેખાય છે.

RCB માટે ખરાબ સમાચાર એ છે કે ટીમનો ફાસ્ટ બોલર, જોશ હેઝલવુડ, શરૂઆતની મેચો માટે ઉપલબ્ધ રહેશે નહીં. હેઝલવુડની ગેરહાજરીમાં, ભુવનેશ્વર કુમારના ખભા પર એક મહત્વપૂર્ણ જવાબદારી રહેશે. ટીમ આ સિઝનમાં યશ દયાલની સેવાઓ વિના પણ રમશે. ન્યૂઝીલેન્ડના ફાસ્ટ બોલર જેકબ ડફીનું પ્રદર્શન પણ RCB ટીમ માટે મહત્વપૂર્ણ રહેશે.

બીજી બાજુ, સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ ફરી એકવાર તેના ટોપ ઓર્ડર પર ભારે આધાર રાખશે. હૈદરાબાદ અભિષેક શર્મા, ટ્રેવિસ હેડ અને ઇશાન કિશનની ત્રિપુટીના શક્તિશાળી પ્રદર્શન પર આધાર રાખશે. પેટ કમિન્સની ગેરહાજરીમાં, ઇશાન શરૂઆતની મેચોમાં પણ ટીમનું નેતૃત્વ કરતો જોવા મળશે. હેનરિક ક્લાસેન ગયા સિઝનમાં ટીમના સૌથી વધુ રન બનાવનાર ખેલાડી હતા. ફિનિશર તરીકે, અનિકેત વર્માએ IPL 2025 દરમિયાન પોતાની શાનદાર બેટિંગથી નોંધપાત્ર છાપ છોડી હતી. નીતિશ કુમાર રેડ્ડી આ સિઝનમાં શાનદાર પ્રદર્શનના બળ પર પોતાની છાપ છોડવાનો પ્રયાસ કરશે, જ્યારે હૈદરાબાદની ટીમ લિયામ લિવિંગસ્ટોન પાસેથી પણ ઊંચી અપેક્ષાઓ રાખશે.

સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદનું બોલિંગ આક્રમણ ઘણું નબળું લાગે છે. કમિન્સની ગેરહાજરીમાં, ઇશાન મલિંગા, હર્ષલ પટેલ અને જયદેવ ઉનડકટ પેસ આક્રમણનું નેતૃત્વ કરશે. સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદના સ્પિનરોમાં પણ કોઈ મોટા નામનો અભાવ છે. યુવા સ્પિનર ​​ઝીશાન અંસારી IPL 2026 માં શાનદાર પ્રદર્શન કરવા માંગશે.

