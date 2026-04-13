આજે પાવરપ્લેની સૌથી દમદાર ટીમો વચ્ચે મુકાબલો, વૈભવ સૂર્યવંશી અને અભિષેક શર્મા પર રહેશે નજર
આજે સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ અને રાજસ્થાન રોયલ્સ વચ્ચેની IPL મેચ રાજીવ ગાંધી ઇન્ટરનેશનલ સ્ટેડિયમ ખાતે રમાનારી છે.
Published : April 13, 2026 at 1:05 PM IST
SRH VS RR: રાજસ્થાન રોયલ્સ IPL 2026 માં શાનદાર પ્રદર્શન કરી રહી છે અને ટુર્નામેન્ટમાં અજેય રહી છે. રાજસ્થાન હવે સોમવારે સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ સામે ટકરાશે - એક એવી ટીમ જે અત્યાર સુધી મિશ્ર ફોર્મમાં રહી છે. બંને ટીમોની તાકાત તેમની ઓપનિંગ જોડીમાં રહેલી છે. રાજસ્થાન ટોચના સ્થાન પર પોતાની પકડ મજબૂત કરવાનો પ્રયાસ કરશે, જ્યારે સનરાઇઝર્સ પુનરાગમન કરવાનો પ્રયાસ કરશે.
રાજસ્થાનનો દબદબો
ચાલુ સિઝન દરમિયાન રોયલ્સે લગભગ દરેક વિભાગમાં પોતાનું વર્ચસ્વ જમાવ્યું છે. ચાર મેચમાં ચાર જીત ટીમની સર્વોપરિતાનો પુરાવો છે. ટીમમાં એક મજબૂત ટોપ ઓર્ડર અને અપવાદરૂપે સંતુલિત બોલિંગ આક્રમણ છે. ટીમની સફળતામાં યશસ્વી જયસ્વાલ અને કિશોર વયના સેન્સેશન વૈભવ સૂર્યવંશીની વિસ્ફોટક ઓપનિંગ જોડીએ મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી છે, જેમણે પાવરપ્લે દરમિયાન સતત વિરોધી ટીમના આક્રમણોને તોડી પાડ્યા છે. જયસ્વાલ અને સૂર્યવંશીની નિર્ભય બેટિંગે તેમને વર્તમાન સિઝનની સૌથી ખતરનાક ઓપનિંગ જોડીમાંની એક તરીકે સ્થાપિત કર્યા છે. ત્રીજા નંબર પર બેટિંગ કરતા, ધ્રુવ જુરેલે સારી બેટીંગ કરી છે.
બોલિંગ સનરાઇઝર્સ માટે નબળી કડી
તેનાથી વિપરીત, સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદનું પ્રદર્શન અસંગત રહ્યું છે. ટીમ સતત પરિણામો આપવામાં નિષ્ફળ રહી છે. ચારમાંથી ત્રણ મેચ હારી ગયા બાદ, ભૂતપૂર્વ ચેમ્પિયન હાલમાં છઠ્ઠા સ્થાને છે. ટીમ તેની સ્થાપિત વ્યૂહરચના પર આધાર રાખે છે. તેઓ ઉડતી શરૂઆત માટે ટ્રેવિસ હેડ અને અભિષેક શર્માની વિસ્ફોટક ઓપનિંગ જોડી પર આધાર રાખે છે, છતાં બંનેમાંથી કોઈ સતત સારું પ્રદર્શન કરી શક્યું નથી. કાર્યકારી કેપ્ટન ઇશાન કિશન પણ તેની શરૂઆતની ઇનિંગ્સ પછી ખરાબ ફોર્મમાં છે. રન બનાવવાની જવાબદારી મોટાભાગે હેનરિક ક્લાસેન પર આવી ગઈ છે, જેમણે ચાર ઇનિંગ્સમાં 184 રન બનાવ્યા છે અને ઘણી વખત સનરાઇઝર્સને સફળતાપૂર્વક પુનરાગમન કરવામાં મદદ કરી છે. જો કે, બોલિંગ ટીમની નબળી કડી રહે છે, અને નિયમિત કેપ્ટન પેટ કમિન્સની ગેરહાજરીએ ટીમની મુશ્કેલીઓમાં વધુ વધારો કર્યો છે.
હેડ-ટુ-હેડ રેકોર્ડ
IPLના ઇતિહાસમાં બંને ટીમો વચ્ચે થયેલા હેડ-ટુ-હેડ મુકાબલાને ધ્યાનમાં લેતા, તેમની વચ્ચે અત્યાર સુધીમાં કુલ 21 મેચ રમાઈ છે. આમાંથી, સનરાઈઝર્સ હૈદરાબાદ 12 મેચ જીતી છે, જ્યારે ભૂતપૂર્વ ચેમ્પિયન, રાજસ્થાન રોયલ્સ 9 મેચ જીતી છે. આજ સુધી, બંને ટીમો વચ્ચે એક પણ મેચ ટાઇમાં સમાપ્ત થઈ નથી અથવા અનિર્ણિત રહી નથી.
પિચ રિપોર્ટ
હૈદરાબાદના રાજીવ ગાંધી ઇન્ટરનેશનલ સ્ટેડિયમની પિચની વાત કરીએ તો, અહીં ટોસ જીતનારી ટીમ સામાન્ય રીતે પીછો કરવાનું પસંદ કરે છે. આ એક હાઇ-સ્કોરિંગ સ્થળ છે જ્યાં રમાયેલી છેલ્લી પાંચ IPL મેચોમાંથી, પીછો કરતી ટીમ ચાર વખત જીતી છે, જ્યારે એક મેચ ટાઇમાં સમાપ્ત થઈ હતી. પરિણામે, આ સ્થળ પર પ્રથમ બેટિંગ કરનારી ટીમે સ્કોરબોર્ડ પર ઓછામાં ઓછા 220 રન બનાવવા પડશે.
આ મેચ માટે બંને ટીમો માટે સંભવિત પ્લેઈંગ-11:
સનરાઈઝર્સ હૈદરાબાદ: અભિષેક શર્મા, ટ્રેવિસ હેડ, ઈશાન કિશન (કેપ્ટન અને વિકેટકીપર), હેનરિક ક્લાસેન, સલિલ અરોરા, અનિકેત વર્મા, નીતિશ રેડ્ડી, હર્ષ દુબે, શિવાંગ કુમાર, હર્ષલ પટેલ, ઈશાન મલિંગા.
રાજસ્થાન રોયલ્સ: યશસ્વી જયસ્વાલ, વૈભવ સૂર્યવંશી, ધ્રુવ જુરેલ (વિકેટકીપર), રિયાન પરાગ (કેપ્ટન), શિમરોન હેટમાયર, ડોનોવન ફરેરા, રવિન્દ્ર જાડેજા, જોફ્રા આર્ચર, નંદ્રે બર્ગર, સંદીપ શર્મા, રવિ બિશ્નોઈ.
