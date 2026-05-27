IPL 2026: આજે હૈદરાબાદ અને રાજસ્થાન વચ્ચે મુકાબલો, મેચ જીતનાર ટીમ ગુજરાત સામે ટકરાશે

IPL 2026 ની એલિમિનેટર મેચ સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ અને રાજસ્થાન રોયલ્સ વચ્ચે રમાશે. ચાલો આ મેચ વિશે વિગતવાર જાણીએ...

Published : May 27, 2026 at 1:06 PM IST

SRH VS RR: IPL 2026 ની એલિમિનેટર મેચમાં આજે સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ અને રાજસ્થાન રોયલ્સ ટકરાશે. બધાની નજર મુલ્લાનપુર સ્ટેડિયમમાં રમાનારી આ મેચ પર રહેશે. કારણ કે આ મેચ જીતનાર ટીમ બીજા ક્વોલિફાયરમાં રમવા માટે આગળ વધશે, જ્યારે ટુર્નામેન્ટમાં હારનાર ટીમની સફર અહીં જ સમાપ્ત થશે, ચાલો મેચ દરમિયાન હવામાનની સ્થિતિ કેવી રહેવાની અપેક્ષા છે, પીચ કેવી રહેવાની શક્યતા છે અને કઈ ટીમ તેમના હેડ-ટુ-હેડ રેકોર્ડમાં કોનું પલડુ ભારે છે ચાલો જાણીએ.

હેડ-ટુ-હેડ રેકોર્ડ

IPLમાં સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ અને રાજસ્થાન રોયલ્સ વચ્ચે અત્યાર સુધીમાં કુલ 23 મેચ રમાઈ છે, જેમાંથી હૈદરાબાદ 14 મેચમાં જીત્યું છે. તેનાથી વિપરીત, રાજસ્થાને 9 મેચમાં જીત નોંધાવી છે. બંને ટીમો વચ્ચે રમાયેલી મેચોમાં સૌથી વધુ સ્કોર 286 રનનો છે, જ્યારે સૌથી ઓછો સ્કોર 102 રનનો છે. હેડ-ટુ-હેડ રેકોર્ડ SRH ની તરફેણમાં નોંધપાત્ર રીતે ઝુકાવતો દેખાય છે.

પિચ રિપોર્ટ

મુલ્લાનપુરના મહારાજા યાદવિન્દ્ર સિંહ આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટ સ્ટેડિયમની પીચ સામાન્ય રીતે બેટ્સમેન અને ઝડપી બોલરો વચ્ચે સંતુલિત સ્પર્ધા પ્રદાન કરે છે. લાલ અને કાળી માટીના મિશ્રણથી બનેલી, સપાટી ખાતરી કરે છે કે બોલ બેટ પર સારી રીતે આવે છે. અહીંનું આઉટફિલ્ડ અપવાદરૂપે ઝડપી છે, અને ઝડપી બોલરો રમતના શરૂઆતના તબક્કા દરમિયાન સારા ઉછાળા અને ગતિનો આનંદ માણે છે. ઉત્તમ ઉછાળા અને પીચ પર કેરી ઓન કરવા બદલ આભાર, બેટ્સમેન મુક્તપણે તેમના શોટ રમવા સક્ષમ છે. જોકે, કારણ કે તે સંપૂર્ણપણે સપાટ વિકેટ નથી, યોગ્ય લાઇન અને લેન્થ જાળવી રાખનારા ઝડપી બોલરોને શરૂઆતની ઓવરોમાં વિકેટ લેવાની પણ પૂરતી તકો મળે છે.

હવામાન રિપોર્ટ

સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ અને રાજસ્થાન રોયલ્સ વચ્ચેના એલિમિનેટર મેચ દરમિયાન ચંદીગઢમાં હવામાન સ્વચ્છ રહેવાની ધારણા છે. પરિણામે, ચાહકોને 20 ઓવરની ભારે સ્પર્ધાત્મક મેચ જોવા મળશે તે લગભગ નિશ્ચિત છે. ખરેખર, બુધવારે ચંદીગઢમાં વરસાદની કોઈ શક્યતા નથી. હવામાન આગાહી મુજબ, તાપમાન 43°C થી 28°C સુધી રહેવાની ધારણા છે. 24 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે પવન ફૂંકાઈ શકે છે, અને ભેજ 15% રહેવાની ધારણા છે.

મેચ ક્યાં જોઈ શકાશે

સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ અને રાજસ્થાન રોયલ્સ વચ્ચે IPL 2026 ની એલિમિનેટર મેચ 27 મે ના રોજ રમાશે. આ હાઇ-વોલ્ટેજ મુકાબલો સાંજે 7:30 વાગ્યે શરૂ થવાનો છે, જેમાં બંને કેપ્ટન સાંજે 7:00 વાગ્યે ટોસ માટે મેદાનમાં ઉતરશે. આ મેચ ભારતમાં સ્ટાર સ્પોર્ટ્સ નેટવર્ક અને JioCinema એપ પર લાઇવ જોઈ શકાશે.

બંને ટીમોની સંભવિત પ્લેઈંગ-11

સનરાઈઝર્સ હૈદરાબાદ: ટ્રેવિસ હેડ, અભિષેક શર્મા, ઈશાન કિશન (વિકેટમાં), અનિકેત વર્મા, હેનરિક ક્લાસેન, નીતિશ કુમાર રેડ્ડી, સલિલ અરોરા, હર્ષ દુબે, પેટ કમિન્સ (કેપ્ટન), સાકિબ હુસૈન, ઈશાન મલિંગા.

રાજસ્થાન રોયલ્સ: વૈભવ સૂર્યવંશી, યશસ્વી જયસ્વાલ, ધ્રુવ જુરેલ (વિકેટકીપર), રિયાન પરાગ (કેપ્ટન), શિમરોન હેટમાયર, ડોનોવન ફરેરા, રવિન્દ્ર જાડેજા, જોફ્રા આર્ચર, નંદ્રે બર્ગર, રવિ બિશ્નોઈ, તુષાર દેશપાંડે, સંદીપ શર્મા.

