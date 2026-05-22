SRH BEAT RCB: સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ 55 રનથી મેચ જીત્યું, હાર છતાં RCB ટોચ પર રહ્યું

સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદે IPL 2026 ના મુકાબલામાં RCB સામે 55 રનથી વિજય મેળવ્યો હતો.

By ETV Bharat Sports Team

Published : May 22, 2026 at 11:59 PM IST

Updated : May 23, 2026 at 12:10 AM IST

SRH BEAT RCB: IPL 2026 ની 19મી સીઝનની 67મી લીગ મેચ હૈદરાબાદના રાજીવ ગાંધી ઇન્ટરનેશનલ ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ ખાતે સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ અને રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગલુરુ વચ્ચે રમાઈ હતી, જેમાં સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ 55 રનથી સફળતાપૂર્વક વિજય મેળવ્યો હતો. આ મેચમાં, સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદના કેપ્ટન પેટ કમિન્સે ટોસ જીતીને પ્રથમ બેટિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો હતો. આ નિર્ણયને તેના બેટ્સમેનોએ સંપૂર્ણ રીતે સમર્થન આપ્યું હતું, જેમણે નિર્ધારિત 20 ઓવરમાં કુલ 255 રન બનાવ્યા હતા.

સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદને ધમાકેદાર શરૂઆત આપતા, ટ્રેવિસ હેડ અને અભિષેક શર્માની ઓપનિંગ જોડીએ પ્રથમ વિકેટ માટે 45 રનની ભાગીદારી નોંધાવી, અને હેડ 26 રન બનાવીને પેવેલિયન પરત ફર્યા. આ સમયે બેટિંગ કરવા ઉતરતા, ઇશાન કિશને અભિષેકને ઉત્તમ ટેકો આપ્યો, અને બંનેએ બીજી વિકેટ માટે 52 રનની ભાગીદારી કરી. અભિષેક શર્મા 56 રનની ઇનિંગ રમીને આઉટ થયો. હૈદરાબાદનો સ્કોર 97 રન પર હતો ત્યારે તેની બીજી વિકેટ પડી ગઈ; ત્યારબાદ, હેનરિક ક્લાસેન ક્રીઝ પર આવ્યો અને તરત જ આક્રમક વલણ અપનાવ્યું, જેનાથી સ્કોરિંગ રેટમાં નોંધપાત્ર વધારો થયો.

ઈશાન અને ક્લાસેન વચ્ચે ફક્ત 48 બોલમાં ત્રીજી વિકેટ માટે 113 રનની ભાગીદારી થઈ. આ મેચમાં ક્લાસેન 51 રનની ઇનિંગ રમ્યો હતો, જ્યારે ઈશાન કિશને 79 રનનું યોગદાન આપ્યું હતું; વધુમાં, નીતિશ રેડ્ડીએ પણ 12 બોલમાં 29 રનની અણનમ ઇનિંગ રમી હતી. RCB તરફથી બોલિંગમાં, રસિક સલામ દારે 2 વિકેટ લીધી, જ્યારે સુયશ શર્મા અને કૃણાલ પંડ્યાએ 1-1 વિકેટ લીધી.

જ્યારે રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોરની ટીમ લક્ષ્યનો પીછો કરવા ઉતરી, ત્યારે વિરાટ કોહલી અને વેંકટેશ ઐયરની તેમની ઓપનિંગ જોડીએ શાનદાર શરૂઆત આપી, પ્રથમ વિકેટ માટે 60 રનની ભાગીદારી કરી. વેંકટેશ ઐયર 44 રન બનાવીને પેવેલિયન પરત ફર્યા, જેના પછી વિરાટ કોહલી પણ 15 રન બનાવીને આઉટ થયો. RCB માટે, કેપ્ટન રજત પાટીદારે આ મેચમાં 56 રનની શાનદાર ઇનિંગ રમી, પરંતુ તે ટીમને જીત અપાવવામાં અસમર્થ રહ્યો. RCB એ નિર્ધારિત 20 ઓવરમાં 4 વિકેટ ગુમાવીને કુલ 200 રનનો સ્કોર બનાવ્યો. સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ માટે બોલિંગ વિભાગમાં, ઇશાન મલિંગાએ 2 વિકેટ લીધી, જ્યારે સાકિબ હુસૈન અને ટ્રેવિસ હેડે એક-એક વિકેટ લીધી.

બંને ટીમોની પ્લેઇંગ-11

સનરાઈઝર્સ હૈદરાબાદ: અભિષેક શર્મા, ટ્રેવિસ હેડ, ઈશાન કિશન (વિકેટકીપર), હેનરિક ક્લાસેન, સલિલ અરોરા, સ્મરણ રવિચંદ્રન, નીતિશ કુમાર રેડ્ડી, પેટ કમિન્સ (કેપ્ટન), શિવાંગ કુમાર, ઈશાન મલિંગા, સાકિબ હુસૈન.

રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર: વિરાટ કોહલી, દેવદત્ત પડિકલ, રજત પાટીદાર (કેપ્ટન), વેંકટેશ અય્યર, જીતેશ શર્મા (વિકેટકીપર), કૃણાલ પંડ્યા, રોમારિયો શેફર્ડ, ભુવનેશ્વર કુમાર, જોશ હેઝલવુડ, સુયશ શર્મા, રસિક સલામ દાર.

