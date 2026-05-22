આજે અભિષેક અને ટ્રેવિસ હેડની જોડી સામે વિરાટ કોહલીની ટક્કર, હૈદરાબાદમાં રમાશે મુકાબલો
SRH vs RCB: IPL 2026 ની 67મી મેચ સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ અને રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગલુરુ વચ્ચે રમાશે.
Published : May 22, 2026 at 1:15 PM IST
SRH vs RCB: IPL 2026 ની 67મી મેચ આજે સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ અને રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગલુરુ વચ્ચે રમાશે. આ મેચ હૈદરાબાદના રાજીવ ગાંધી ઇન્ટરનેશનલ ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ ખાતે સાંજે 7:30 વાગ્યે શરૂ થવાની છે. આ મેચમાં, પેટ કમિન્સ સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદના કેપ્ટન તરીકે મેદાનમાં ઉતરશે, જ્યારે રજત પાટીદાર રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગલુરુનું નેતૃત્વ કરશે. આ મેચ જીતવી સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ માટે મહત્વપૂર્ણ રહેશે, કારણ કે તેઓ પ્લેઓફ માટે ક્વોલિફાય કરવા માટે ટોપ-2 માં પોતાનું અભિયાન સમાપ્ત કરવાનો પ્રયાસ કરે છે, જેનાથી ફાઇનલમાં પહોંચવાની બે તકો સુરક્ષિત થાય છે. દરમિયાન, RCB પહેલાથી જ પોઈન્ટ ટેબલમાં ટોચ પર છે. આ મેચ પહેલા, અમે તમને પિચ અને હવામાન પરિસ્થિતિઓ તેમજ હેડ-ટુ-હેડ રેકોર્ડ અને સંભવિત પ્લેઇંગ XI વિશે વિગતો પ્રદાન કરીશું.
પિચ રિપોર્ટ
હૈદરાબાદના રાજીવ ગાંધી ઇન્ટરનેશનલ ક્રિકેટ સ્ટેડિયમની પિચ બેટ્સમેન માટે અનુકૂળ છે. અહીં બોલ સારી ગતિ અને ઉછાળા સાથે બેટ પર આવે છે, જેના કારણે બેટ્સમેન ઝડપી આઉટફિલ્ડનો સરળતાથી લાભ લઈ શકે છે. આ સ્થળે નવા બોલ સાથે ઝડપી બોલરો અસરકારક સાબિત થાય છે, જ્યારે સ્પિનરો જૂના બોલથી પણ પોતાની છાપ છોડી શકે છે.
હવામાન રિપોર્ટ
સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ અને રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર વચ્ચેની મેચમાં વરસાદની શક્યતા નહિવત્ છે. પરિણામે, ચાહકો આખી મેચ જોવા માટે ઉત્સુક રહી શકે છે. આજે અહીં તાપમાન 37 ડિગ્રીની આસપાસ રહેવાની ધારણા છે. હૈદરાબાદનું મહત્તમ તાપમાન 45 ડિગ્રીની આસપાસ રહેવાની ધારણા છે, જ્યારે લઘુત્તમ તાપમાન 28 ડિગ્રીની આસપાસ રહેવાની શક્યતા છે.
𝗙𝗼𝗿 𝗦𝗥𝗛 𝘁𝗼 𝗳𝗶𝗻𝗶𝘀𝗵 𝗶𝗻 𝗧𝗼𝗽 𝟮, 𝘁𝗵𝗲𝘆 𝘄𝗶𝗹𝗹 𝗻𝗲𝗲𝗱 𝘁𝗼:
* Win by 87 runs if they score 200
* Chase 200 within 11 overs
હેડ-ટુ-હેડ
ઇન્ડિયન પ્રીમિયર લીગના ઇતિહાસમાં, રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર અને સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ 27 વખત એકબીજા સામે ટકરાયા છે. આ મુકાબલામાંથી, RCB એ 12 મેચ જીતી છે, જ્યારે હૈદરાબાદ 14 મેચ જીતી છે. બંને ટીમો વચ્ચેની એક મેચ પરિણામ વિના સમાપ્ત થઈ. આ બંને ટીમો વચ્ચેની આગામી સ્પર્ધા ભારે ટક્કર થવાની ધારણા છે.
સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ સામે, રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોરનો સૌથી વધુ ટીમ સ્કોર 262 છે, જ્યારે તેમનો સૌથી ઓછો સ્કોર 68 છે. બીજી તરફ, હૈદરાબાદનો RCB સામે સૌથી વધુ સ્કોર 287 છે, જ્યારે આ મેચમાં તેમનો સૌથી ઓછો સ્કોર 125 છે.
બંને ટીમોની સંભવિત પ્લેઈંગ-11
RCB: વિરાટ કોહલી, જેકબ બેથેલ/ફિલિપ સોલ્ટ, રજત પાટીદાર (કેપ્ટન), જીતેશ શર્મા (વિકેટકીપર), ટિમ ડેવિડ, રોમારિયો શેફર્ડ, કૃણાલ પંડ્યા, ભુવનેશ્વર કુમાર, જોશ હેઝલવુડ, સુયશ શર્મા, રસિક સલામ દાર.
SRH: અભિષેક શર્મા, ઈશાન કિશન (વિકેટકીપર), હેનરિક ક્લાસેન, નીતીશ કુમાર રેડ્ડી, સ્મરણ રવિચંદ્રન, સલિલ અરોરા, પેટ કમિન્સ (કેપ્ટન), શિવાંગ કુમાર, પ્રફુલ હિંગે, ઈશાન મલિંગા, સાકિબ હુસૈન.
