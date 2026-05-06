SRH VS PBKS: આજે બે મજબૂત ટીમો વચ્ચે મુકાબલો, જાણો કોનું પલડું રહેશે ભારે
Published : May 6, 2026 at 3:32 PM IST
SRH VS PBKS: IPL 2026 માં આજે સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ (SRH) પંજાબ કિંગ્સ (PBKS) સામે ટકરાશે, જે હાલમાં પોઈન્ટ ટેબલમાં ટોચ પર છે. આ મેચ રાજીવ ગાંધી ઇન્ટરનેશનલ સ્ટેડિયમ ખાતે સાંજે 7:30 વાગ્યે શરૂ થવાની છે.
બંને ટીમોએ આ સિઝનમાં અસાધારણ ફોર્મ દર્શાવ્યું છે, જે પોઈન્ટ ટેબલના ટોચના ચારમાં તેમની વર્તમાન સ્થિતિ દર્શાવે છે. જ્યારે પંજાબ કિંગ્સ 9 મેચમાં 6 જીત સાથે 13 પોઈન્ટ સાથે પ્રથમ સ્થાન ધરાવે છે, ત્યારે હૈદરાબાદ 10 મેચમાં 6 જીત સાથે 12 પોઈન્ટ સાથે ત્રીજા સ્થાને છે. જો તેઓ આજની મેચ જીતી જાય છે, તો તેઓ નંબર વન સ્થાન પર પહોંચી જશે.
સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદની ટુર્નામેન્ટમાં શરૂઆત ખરાબ રહી હતી, પરંતુ પાછળથી તેમનું નસીબ પલટાયું અને સતત પાંચ મેચ જીતીને તેઓ ટોચના ચારમાં પહોંચ્યા. જોકે, તેમની પાછલી મેચમાં, તેઓ ત્રણ વખતના ચેમ્પિયન, કોલકાતા નાઈટ રાઇડર્સ (KKR) સામે 7 વિકેટથી હારનો સામનો કરવો પડ્યો.
દરમિયાન, 2025 ની રનર્સ-અપ, પંજાબ કિંગ્સે તેમની પહેલી સાત મેચમાંથી છ જીતી હતી, જ્યારે એક મેચ વરસાદને કારણે ધોવાઈ ગઈ હતી. જોકે, તેમને તેમની છેલ્લી બે મેચમાં - રાજસ્થાન રોયલ્સ અને ગુજરાત ટાઇટન્સ સામે હારનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. જો પંજાબ આજની મેચ જીતે છે, તો તેઓ ટોચના સ્થાન પર પોતાની પકડ વધુ મજબૂત કરશે.
હૈદરાબાદ પાસે બદલો લેવાની તક
આ સિઝનમાં પંજાબ અને હૈદરાબાદ એક વાર ટકરાઈ ચૂક્યા છે. મુલ્લાનપુર ખાતે રમાયેલી તે મેચમાં સનરાઈઝર્સને છ વિકેટથી કારમી હારનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. પંજાબે સાત બોલ બાકી રહેતા 220 રનના લક્ષ્યાંકનો સફળતાપૂર્વક પીછો કર્યો હતો. તેથી, આજની મેચ હૈદરાબાદને સ્કોર સેટલ કરવાની સુવર્ણ તક આપે છે.
હેડ-ટુ-હેડ
બંને ટીમો વચ્ચેના હેડ-ટુ-હેડ રેકોર્ડ પર નજર નાખતાં સ્પષ્ટપણે દેખાય છે કે મેચ હૈદરાબાદના પક્ષમાં છે. આનું કારણ એ છે કે બંને ટીમો વચ્ચે અત્યાર સુધીમાં કુલ 25 મેચ રમાઈ છે, જેમાં હૈદરાબાદ 17 વખત વિજેતા બન્યું છે, જ્યારે પંજાબ ફક્ત 8 મેચમાં જીત મેળવવામાં સફળ રહ્યું છે. વધુમાં, હૈદરાબાદના હોમ સ્ટેડિયમમાં, SRH 9-1 ની કમાન્ડિંગ લીડ ધરાવે છે.
પીચ રિપોર્ટ
હૈદરાબાદના રાજીવ ગાંધી ઇન્ટરનેશનલ ક્રિકેટ સ્ટેડિયમની પીચ સામાન્ય રીતે બેટ્સમેન માટે અનુકૂળ માનવામાં આવે છે. આ સ્થળ પર, ક્રિકેટ ચાહકોને ચોગ્ગા અને છગ્ગાની ભરમારનો આનંદ માણવામાં આવે છે. અહીં હાઇ-સ્કોરિંગ મુકાબલા વારંવાર બનતા રહે છે. આ સ્ટેડિયમમાં પ્રથમ ઇનિંગ્સનો સરેરાશ સ્કોર 162 રન છે. હકીકતમાં, પાછલી સીઝન દરમિયાન, હૈદરાબાદે આ જ સ્થળ પર કુલ 286 રન બનાવ્યા હતા. પરિણામે, કોણ જીતે છે તે ધ્યાનમાં લીધા વિના, હૈદરાબાદના ક્રિકેટ ચાહકોને આ બુધવારે સંપૂર્ણ મનોરંજક અનુભવની ખાતરી આપવામાં આવે છે.
હવામાન રિપોર્ટ
મેચ દરમિયાન હૈદરાબાદમાં હવામાન ગરમ અને ભેજવાળું રહેવાની ધારણા છે, તાપમાન 32 ડિગ્રી સેલ્સિયસની આસપાસ રહેશે. બીજી ઇનિંગ દરમિયાન ઝાકળની અસર નોંધપાત્ર હોઈ શકે છે, જેનાથી બેટિંગ સરળ બનશે અને લક્ષ્યનો પીછો કરવાનું કાર્ય થોડું સરળ બનશે. સકારાત્મક વાત એ છે કે, વરસાદની કોઈ શક્યતા નથી, જેનાથી મેચ કોઈપણ વિક્ષેપ વિના તેના સંપૂર્ણ સમાપન સુધી રમી શકાય.
