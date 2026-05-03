KKR સ્ટાર સુનીલ નારાયણે ઇતિહાસ રચ્યો, આ સિદ્ધિ મેળવનાર પ્રથમ બોલર બન્યો
સુનીલ નારાયણે ઈન્ડિયન પ્રીમિયર લીગમાં ઇતિહાસ રચીને એક મોટી સિદ્ધિ હાંસલ કરી છે.
Published : May 3, 2026 at 6:57 PM IST
SUNIL NARINE : સુનીલ નારાયણ ભલે 37 વર્ષના થઈ ગયો હોય, પરંતુ તેમનો જાદુ હજુ પણ અકબંધ છે. IPL 2026ની 45મી મેચમાં, સુનીલ નારાયણે પોતાની વિકેટની શરૂઆત કરી તે ક્ષણે, તેણે રેકોર્ડનો ધસારો શરૂ કર્યો. હૈદરાબાદના બે બેટ્સમેનોની વિકેટ લઈને, તેણે ફરી એકવાર સાબિત કર્યું કે તે IPLમાં સૌથી કુશળ બોલર કેમ છે. ખરેખર, સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ સામે શાનદાર બોલિંગ પ્રદર્શન સાથે, સુનીલ નારાયણે ઇન્ડિયન પ્રીમિયર લીગના ઇતિહાસમાં એક નવો અધ્યાય લખ્યો છે.
પ્રથમ વિદેશી ખેલાડી બન્યો
સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ માટે છઠ્ઠો ઝટકો લાગતા આઉટ થવાની સાથે, કોલકાતા નાઈટ રાઇડર્સના આ અનુભવી સ્પિનરે IPLમાં 200 વિકેટ પૂર્ણ કરી. આમ કરીને, તે IPLના ઇતિહાસમાં 200 વિકેટનો સીમાચિહ્ન હાંસલ કરનાર પ્રથમ વિદેશી બોલર બન્યો. તેણે રાજીવ ગાંધી ઇન્ટરનેશનલ સ્ટેડિયમ ખાતે સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ સામે મિડલ ઓર્ડર બેટ્સમેન સલિલ અરોરાની વિકેટ ઝડપીને આ સિદ્ધિ હાંસલ કરી.
🔘 Third bowler to reach 200 TATA IPL wickets

🔘 First overseas bowler to the milestone

🔘 First one to do it for a single franchise
🔘 First overseas bowler to the milestone
🔘 First one to do it for a single franchise
નરેન હવે IPLમાં 200 વિકેટ પૂર્ણ કરનાર કુલ ત્રીજો બોલર બન્યો છે. તેના પહેલા, ફક્ત યુઝવેન્દ્ર ચહલ અને ભુવનેશ્વર કુમાર જ આ વિશિષ્ટ ક્લબના સભ્ય હતા. નોંધનીય છે કે, નરેન 2012 થી કોલકાતા નાઈટ રાઇડર્સ માટે ખાસ રમતી વખતે આ સિદ્ધિ હાંસલ કરી છે, અને તે એક જ ફ્રેન્ચાઇઝી માટે 200 વિકેટ લેનાર પ્રથમ બોલર પણ બન્યો છે.
IPLના ઇતિહાસમાં સૌથી વધુ વિકેટ લેનાર બોલર
- યુઝવેન્દ્ર ચહલ - 228
- ભુવનેશ્વર કુમાર - 215
- સુનીલ નારાયણ - 201
- પિયુષ ચાવલા - 192
- આર અશ્વિન - 187
નારાયણની IPL કારકિર્દી ખરેખર શાનદાર રહી છે. તેણે લગભગ 197 મેચોમાં 200 વિકેટો પૂર્ણ કરી છે, જેમાં તેની સરેરાશ 25 થી વધુ રહી છે. તેનો ઇકોનોમી રેટ 6.8 ની આસપાસ છે - જે IPL ઇતિહાસમાં 100 થી વધુ વિકેટ લેનારા તમામ બોલરોમાં શ્રેષ્ઠ છે. વધુમાં, તેણે IPLમાં આઠ વખત ચાર કે તેથી વધુ વિકેટો લેવાની સિદ્ધિ હાંસલ કરી છે, જેમાં એક પાંચ વિકેટ અને એક હેટ્રિકનો સમાવેશ થાય છે.
IPLમાં રેકોર્ડ
માત્ર બોલિંગ જ નહીં, પરંતુ નરેને તેની બેટિંગમાં પણ કમાલ કરી છે. તેણે IPLમાં 165.30 નો સ્ટ્રાઇક રેટ જાળવી રાખીને 1,820 રન બનાવ્યા છે. તેના રેકોર્ડમાં એક સદી અને સાત અડધી સદીનો પણ સમાવેશ થાય છે. આ સિદ્ધિ સાથે, તે IPL ઇતિહાસમાં 1,000 રન અને 200 વિકેટનો દુર્લભ ડબલ પૂર્ણ કરનાર પ્રથમ ઓલરાઉન્ડર બન્યો છે. નરેનની T20 કારકિર્દી પણ એટલી જ પ્રભાવશાળી રહી છે; તેણે 591 મેચોમાં 621 વિકેટ લીધી છે, જેમાં તેનો ઇકોનોમી રેટ 6.17 રહ્યો છે. T20 ક્રિકેટના ઇતિહાસમાં, ફક્ત રાશિદ ખાન અને ડ્વેન બ્રાવોએ જ તેના કરતા વધુ વિકેટ લીધી છે. IPLના મોસ્ટ વેલ્યુએબલ પ્લેયર એવોર્ડના ત્રણ વખત વિજેતા સુનીલ નરેને ફરી એકવાર દર્શાવ્યું છે કે તેને લીગના સૌથી ખતરનાક અને વિશ્વસનીય ખેલાડીઓમાં શા માટે ગણવામાં આવે છે.
