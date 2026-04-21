SRH vs DC: આજની મેચ કોણ જીતશે? IPLની બે ધુરંધર ટીમો વચ્ચે ટક્કર
આજે IPLમાં સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ અને દિલ્હી કેપિટલ્સ વચ્ચે મેચ રમાશે. આ મેચ હૈદરાબાદના રાજીવ ગાંધી ઇન્ટરનેશનલ સ્ટેડિયમ ખાતે સાંજે 7:30 વાગ્યે શરૂ થશે.
Published : April 21, 2026 at 1:02 PM IST
SRH VS DC: સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદની ટીમ આજે તેમના હોમ ગ્રાઉન્ડ પર દિલ્હી કેપિટલ્સ (SRH vs DC) સામે ટકરાશે. આ મેચ હૈદરાબાદના રાજીવ ગાંધી સ્ટેડિયમ ખાતે રમાશે. આ મેચ બંને ટીમો માટે મહત્વપૂર્ણ છે; હાલમાં તેઓ પોઈન્ટમાં સમાન છે અને પ્લેઓફમાં સ્થાન મેળવવા માટે મજબૂત દાવેદાર માનવામાં આવે છે. આ દરમિયાન, ચાલો વિશ્લેષણ કરવાનો પ્રયાસ કરીએ કે આજની મેચ કઈ ટીમ જીતવાની શક્યતા ધરાવે છે.
આજની મેચ કઈ ટીમ જીતે તેવી શક્યતા છે?
હાલમાં, બંને ટીમો છ-છ પોઈન્ટ સાથે સમાન છે; જોકે, તાજેતરના ફોર્મ અને ટીમ ડાયનેમિક્સ પર નજીકથી નજર નાખતાં એવું લાગે છે કે હૈદરાબાદની ટીમ થોડી આગળ રહી શકે છે. દિલ્હીની નજર રાહુલ અને ટ્રિસ્ટન સ્ટબ્સ પર રહેશે. આજની મેચમાં, સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદની જીતની શક્યતા થોડી વધારે દેખાય છે.
હેડ ટુ હેડ રેકોર્ડ
સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ અને દિલ્હી કેપિટલ્સ વચ્ચે અત્યાર સુધીમાં કુલ 26 મેચ રમાઈ છે, જેમાં સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ 13 મેચ જીતી છે અને દિલ્હી કેપિટલ્સે 12 મેચ જીતી છે. એક મેચ પરિણામ વિના સમાપ્ત થઈ. તેમના ઘરઆંગણે, બંને ટીમો વચ્ચેનો રેકોર્ડ 3-3 થી બરાબર છે. તાજેતરના મેચોમાં પણ બંને ટીમો વચ્ચે કોઈ ખાસ તફાવત નથી, બંને ટીમોએ તેમના છેલ્લા પાંચ હેડ-ટુ-હેડ મુકાબલામાંથી બે-બે મેચ જીતી છે, જ્યારે એક મેચ વરસાદને કારણે રદ કરવામાં આવી હતી.
હૈદરાબાદમાં હવામાન કેવું છે?
હૈદરાબાદમાં સાંજનું તાપમાન 32 ડિગ્રી સેલ્સિયસની આસપાસ રહેવાની ધારણા છે. વરસાદની કોઈ શક્યતા નથી.
હૈદરાબાદની પિચથી કોને ફાયદો થશે?
હૈદરાબાદની પિચ બેટ્સમેન માટે અનુકૂળ માનવામાં આવે છે; જોકે, ચોક્કસ લાઇન અને લેન્થ જાળવી રાખનારા બોલરો બેટ્સમેનોને મુશ્કેલીમાં મૂકી શકે છે.
SRH ની સંભવિત પ્લેઈંગ-11: અભિષેક શર્મા, ટ્રેવિસ હેડ, ઈશાન કિશન, હેનરિક ક્લાસેન, નીતીશ રેડ્ડી, અનિકેત વર્મા, સલિલ અરોરા, લિયામ લિવિંગસ્ટોન/હર્ષ દુબે, શિવાંગ કુમાર, પ્રફુલ હિંગે, સાકિબ હુસૈન/એહસાન મલિંગા.
DC ની સંભવિત પ્લેઈંગ-11: કેએલ રાહુલ, પથુમ નિસાંકા, નીતિશ રાણા, સમીર રિઝવી, ટ્રિસ્ટન સ્ટબ્સ, ડેવિડ મિલર, અક્ષર પટેલ, ઔકિબ નબી, કુલદીપ યાદવ, લુંગી એનગીડી, મુકેશ કુમાર/ટી. નટરાજન
