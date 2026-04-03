સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદના ખેલાડી અભિષેક શર્મા સામે મોટી કાર્યવાહી, જાણો શું છે સમગ્ર મામલો
IPLમાં અભિષેક શર્મા સામે મોટી કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે. સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ અને KKR વચ્ચેની મેચ બાદ આ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો હતો.
Published : April 3, 2026 at 3:28 PM IST
ABHISHEK SHARMA FINED: અભિષેક શર્મા હાલમાં IPLમાં પોતાની છાપ છોડી રહ્યો છે. ગુરુવારે, સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ અને KKR વચ્ચેની મેચ દરમિયાન, અભિષેકે ઓપનિંગ બેટિંગ કરતી વખતે ધમાકેદાર ઇનિંગ્સ રમી. જોકે, તે પોતાની અડધી સદી પૂર્ણ કરે તે પહેલાં જ તે આઉટ થઈ ગયો. વરુણ ચક્રવર્તીએ કેચ લીધો; છતાં, તે યોગ્ય કેચ હતો કે નહીં તે અંગે ચર્ચા ચાલી રહી છે. દરમિયાન, અભિષેક શર્માએ આ ઘટના પર નારાજગી વ્યક્ત કરી હતી, અને પરિણામે, તેની સામે શિસ્તભંગની કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે.
શું છે સમગ્ર મામલો
આઈપીએલે સનરાઈઝર્સ હૈદરાબાદના બેટ્સમેન અભિષેક શર્મા સામે નોંધપાત્ર કાર્યવાહી કરી છે. તેને એક ડિમેરિટ પોઈન્ટ અને તેની મેચ ફીના 25 ટકા દંડ ફટકારવામાં આવ્યો છે. કેકેઆર સામેની ઇનિંગની શરૂઆત કરતા, અભિષેક શર્માએ ધમાકેદાર ઇનિંગ રમી હતી, જેમાં તેણે માત્ર 21 બોલમાં 48 રન બનાવ્યા હતા. આ ઇનિંગ દરમિયાન, તેણે ચાર ચોગ્ગા અને ચાર છગ્ગા ફટકાર્યા હતા. જ્યારે તેનું પ્રદર્શન અસાધારણ હતું, ત્યારે આઉટ થયા પછી તે મેદાનની બહાર જતા સમયે એક ઘટના બની હતી, જેને નિયમોનું ઉલ્લંઘન માનવામાં આવ્યું હતું. જોકે આઈપીએલે અભિષેકના ઉલ્લંઘનની પ્રકૃતિ સ્પષ્ટ રીતે સ્પષ્ટ કરી નથી, એવું નોંધાયું છે કે તેણે કલમ 2.3 હેઠળ લેવલ 1 ગુનો સ્વીકાર્યો છે, જે મેચ દરમિયાન અયોગ્ય ભાષાના ઉપયોગથી સંબંધિત છે.
STORY | Abhishek Sharma fined 25% of match fee for showing dissent at umpire’s decision— Press Trust of India (@PTI_News) April 3, 2026
Sunrisers Hyderabad vice-captain Abhishek Sharma has been fined 25 per cent of his match fees and has also accumulated one demerit point for breaching the IPL Code of Conduct during his…
મેચ ફીના 25 ટકા કાપવામાં આવશે
IPL દ્વારા આપવામાં આવેલી માહિતી અનુસાર, SRH ના અભિષેક શર્માને તેની મેચ ફીના 25 ટકા દંડ ફટકારવામાં આવ્યો છે. વધુમાં, KKR સામેની તેની ટીમની મેચ દરમિયાન IPL આચારસંહિતાનો ભંગ કરવા બદલ તેને એક ડિમેરિટ પોઈન્ટ પણ મળ્યો છે. આનો સ્પષ્ટ અર્થ એ થાય છે કે અભિષેકને તેની ટીમ તરફથી એક મેચ માટે મળતી મેચ ફીનો ચોથો ભાગ કાપવામાં આવશે.
🚨FINE FOR ABHISHEK SHARMA🚨— Sam (@Cricsam01) April 3, 2026
- Abhishek Sharma has been fined 25% of match fees and been handed one dermit point for breaching the code of conduct.(Cricbuzz)
pic.twitter.com/ys9NjhTUGL
અભિષેક અને ટ્રેવિસ હેડ વચ્ચે મજબૂત પાર્ટનરશીપ નોંધાઈ
KKR સામેની મેચમાં, અભિષેકે તેના ઓપનિંગ પાર્ટનર, ટ્રેવિસ હેડ સાથે નોંધપાત્ર ભાગીદારી કરી; આ જોડીએ માત્ર છ ઓવરમાં 80 રનનો આંકડો પાર કર્યો. જ્યારે ટ્રેવિસ હેડ છઠ્ઠી ઓવરમાં આઉટ થયો, ત્યારે ટીમનો સ્કોર 82 રન હતો. ત્યારબાદ, જ્યારે અભિષેક નવમી ઓવરમાં આઉટ થયા પછી પેવેલિયન પાછો ફર્યો, ત્યારે ટીમનો કુલ સ્કોર 112 રન પર પહોંચી ગયો હતો. આ પ્રયાસને કારણે જ SRH એ તેમની ફાળવેલ 20 ઓવરમાં કુલ 226 રન સફળતાપૂર્વક બનાવ્યા. તેઓએ 65 રનના માર્જિનથી મેચ જીતી લીધી. મેચ દરમિયાન, અભિષેકે પણ એક ઓવર ફેંકી, જેમાં તેણે કોઈ વિકેટ લીધા વિના 15 રન આપ્યા.
આ પણ વાંચોઃ