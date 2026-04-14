આ સ્ટાર ખેલાડી સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદમાં જોડાયો, IPL 2026 માંથી બ્રાયડન કાર્સે બહાર
IPL 2026: 2026 IPL માં ઘણી ફ્રેન્ચાઇઝી ઇજાઓની સમસ્યાઓનો સામનો કરી રહી છે, જેમાં સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદનો પણ સમાવેશ થાય છે.
Published : April 14, 2026 at 7:17 PM IST
IPL 2026: IPL 2026 સીઝન દરમિયાન સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદને મોટો ફાયદો થયો છે. ટીમે તેમના ઇજાગ્રસ્ત ફાસ્ટ બોલરના સ્થાને શ્રીલંકાના એક શક્તિશાળી ફાસ્ટ બોલરને સામેલ કર્યો છે, જે તેમના બોલિંગ આક્રમણને વધુ મજબૂત બનાવવાની અપેક્ષા રાખે છે. બ્રાયડન કાર્સેને થયેલી ઈજા બાદ સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ દ્વારા શ્રીલંકાના ફાસ્ટ બોલર દિલશાન મદુશંકાને ટીમમાં સામેલ કરવામાં આવ્યો છે. કાર્સેને તેની ઈજાને કારણે સમગ્ર IPL 2026 સીઝનમાંથી બહાર કરવામાં આવ્યો છે - જે ટીમ માટે એક મોટો ફટકો છે.
MI માટે રમી ચૂક્યો છે
દિલશાન મદુશંકા એક ડાબોડી ફાસ્ટ બોલર છે જેણે આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં પોતાની ક્ષમતા સાબિત કરી દીધી છે. તેણે શ્રીલંકા માટે 1 ટેસ્ટ, 28 ODI અને 19 T20I રમી છે, જેમાં આ ફોર્મેટમાં કુલ 70 વિકેટ લીધી છે. નવા બોલથી સ્વિંગ જનરેટ કરવાની અને વિકેટ લેવાની તેની ક્ષમતા SRH માટે એક મહત્વપૂર્ણ સંપત્તિ સાબિત થઈ શકે છે. ફ્રેન્ચાઇઝીએ મદુશંકાને ₹75 લાખમાં હસ્તગત કર્યો છે. નોંધનીય છે કે, તે અગાઉ IPLનો ભાગ રહી ચૂક્યો છે અને મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ માટે રમી ચૂક્યો છે, જેના કારણે તેને આ લીગમાં મૂલ્યવાન અનુભવ મળ્યો છે.
🚨 Player replacement 🚨@SunRisers pick Dilshan Madushanka as injury replacement for Brydon Carse.— IndianPremierLeague (@IPL) April 14, 2026
🔽 More details | #TATAIPL | #KhelBindaas https://t.co/uj28Wi63A9
SRHનું બોલિંગ આક્રમણ મજબુત બનશે
આ સિઝનમાં સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદની ટીમ તેના બોલિંગ આક્રમણ સાથે સંઘર્ષ કરી રહી હતી, પરંતુ મદુશંકાના આગમનથી ટીમને નવી તાકાત મળી શકે છે. હવે એ જોવાનું રસપ્રદ રહેશે કે તે ટીમ પર કેવો પ્રભાવ પાડી શકે છે અને SRH ને જીત અપાવવામાં તેની ભૂમિકા શું છે. પેટ કમિન્સ પણ ટૂંક સમયમાં ટીમમાં જોડાય તેવી અપેક્ષા છે. જોકે, તેને હજુ પણ ફિટનેસ ટેસ્ટ પાસ કરવાની જરૂર છે, જેના માટે તે હાલમાં ઓસ્ટ્રેલિયામાં છે. જો બધું યોજના મુજબ ચાલે છે, તો પેટ કમિન્સ 17 એપ્રિલે SRH ટીમમાં જોડાઈ શકે છે. કમિન્સનો સમાવેશ નિઃશંકપણે ટીમના બોલિંગ વિભાગને મજબૂત બનાવશે.
સનરાઈઝર્સ હૈદરાબાદની ટીમઃ ઈશાન કિશન (કેપ્ટન અને વિકેટકીપર), અભિષેક શર્મા, અમિત કુમાર, સલિલ અરોરા, દિલશાન મદુશંકા, પેટ કમિન્સ, હર્ષ દુબે, કેઈન્સ ફૂલેત્રા, ટ્રેવિસ હેડ, પ્રફુલ હિંગે, હેનરિક ક્લાસેન, લિયામ લિવિંગસ્ટોન, ઈશાન મલિંગા, કુશાલ મેન્ડીસ, નિતીશ કુમાર રેડ્ડી, હર્ષલ પટેલ, ડેવિડ પાયને, સાકિબ હુસૈન, શિવમ માવી, શિવાંગ કુમાર, રવિચંદ્રન સ્મરણ, ઓમકાર તરમાલે, જયદેવ ઉનડકટ, અનિકેત વર્મા, જીશાન અંસારી.
આ પણ વાંચો: