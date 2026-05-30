IPL 2026 FINAL: છેલ્લા પાંચ વર્ષમાં છઠ્ઠી ફાઈનલ મેચ અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમમાં, જાણો ફાઈનલ મેચોનો કેવો રહ્યો છે ઇતિહાસ
IPL 2026 ની ફાઈનલ મેચ GT અને RCB વચ્ચે રમાશે. જાણો નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમ ખાતે છેલ્લા 6 વર્ષમાં રમાયેલી ફાઈનલ મેચોનો કેવો રહ્યો છે ઈતિહાસ.
Published : May 30, 2026 at 1:18 PM IST|
Updated : May 30, 2026 at 2:36 PM IST
GT VS RCB FINAL: અમદાવાદ સ્થિત નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમ વિશ્વનું સૌથી મોટું ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ છે. અધિકૃત માહિતી પ્રમાણે નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમની દર્શકોની ક્ષમતા 1 લાખ 32 હજારની છે. નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમનું ઉદ્ઘાટન નમસ્તે ટ્રમ્પ કાર્યક્રમથી થયો હતો. પહેલા મોટેરા સ્થિત સ્ટેડિયમ મોટેરા અને સરદાર પટેલ સ્ટેડિયમના નામે જાણીતું હતું, હાલ અમદાવાદનું નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમ વિશ્વ ક્રિકેટની મહત્વની ICC અને IPL ટુર્નામેન્ટની ફાઈનલ મેચો રમવાનું કેન્દ્ર બન્યું છે. પોતાની દર્શકોની ક્ષમતા, ક્રિકેટીંગ વાતાવરણ અને ફેસિલિટીના કારણે મોટાભાગની ICC અને IPL ટુર્નામેન્ટની ફાઈનલ મેચોની યજમાની નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમ બની રહ્યું છે.
ICC વિશ્વકપની બે ટુર્નામેન્ટની ફાઈનલ રમાઈ છે
વિશ્વ ક્રિકેટમાં ICC વિશ્વકપ ફાઈનલનું અનેરુ મહત્વ રહ્યું છે. નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમ ખાતે છેલ્લાં ત્રણ વર્ષમાં બે ICC વિશ્વકપ ફાઈનલ મેચો રમાઈ છે. પ્રથમ ICC વિશ્વકપ ફાઈનલ 19, નવેમ્બર 2023 ના રોજ ભારત વિરુદ્ધ ઓસ્ટ્રેલિયા રમાઈ હતી. 50 ઓવરના ICC વિશ્વકપ ફાઈનલમાં ઓસ્ટ્રેલિયાએ ભારતને 6 વિકેટે હરાવી વિશ્વકપ જીત્યો હતો.
આ ફાઈનલ મેચ જોવા માટે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી ઉપસ્થિત રહ્યાં હતા. બીજી ICC વિશ્વકપ ફાઈનલ મેચ વિશ્વ મહિલા દિવસે એટલે કે 8, માર્ચ 2026ના રોજ યોજાઈ હતી. T20 વિશ્વ કપ ફાઈનલની મેચમાં ભારતે ન્યૂઝિલેન્ડને 96 રને હરાવી ICCનો T20 વિશ્વકપમાં વિજય હાંસલ કર્યો હતો. આમ ICC વિશ્વકપની બે ટુર્નામેન્ટની બે મેચો પૈકી એકમાં ભારતની હાર તો બીજી ફાઈનલમાં વિજય હાંસલ કર્ચો હતો.
IPL ટુર્નામેન્ટની ત્રણ ફાઈનલ મેચો રમાઈ છે
IPL ટુર્નામેન્ટના લાખો ચાહકો ગુજરાતમાં છે. છેલ્લાં છ વર્ષમાં નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિય ખાતે કુલ ત્રણ IPL ટુર્નામેન્ટની ફાયનલ રમાઈ છે. વર્ષ - 2022 ખાતે રમાયેલી IPL ટુર્નામેન્ટની ફાયનલમાં યજમાન ગુજરાત ટાઇટન્સની ટીમ તેના પ્રવેશના પ્રથમ વર્ષેજ કપ્તાન હાર્દિક પંડ્યાની કેપ્ટન્સી હેઠળ જીત મેળવી કિર્તીમાન નોંધ્યાવ્યો હતો. 29, મે 2022ના રોજ યજમાન ગુજરાત ટાઇટન્સે રાજસ્થાન રોયલ્સને સાત વિકેટે હાર આપી હતી.
2023ની IPL ટુર્નામેન્ટની ફાઈનલમાં પણ ગુજરાત ટાઇટન્સે પ્રવેશ કર્યો હતો, પણ છેલ્લી ઓવરમાં ગુજરાત ટાઇટન્સની હાર ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ સામે પાંચ વિકેટ થઈ હતી. વર્ષ - 2025માં ઓપરેશન સિંદુરના કારણે ફાઈનલ મેચનું સ્થળ બદલાતા નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમ ખાતે 3, જૂનના રોજ રોયલ ચેલેન્જર્સ વિરુદ્ધ પંજાબ કિંગ્સ મેચ રમાઈ હતી. રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોરુએ પંજાબ કિંગ્સને છ વિકેટે હાર આપી ટ્રોફી જીતી હતી.
હોમગ્રાઉન્ડનો ફાયદો ગુજરાત ટાઈટન્સને મળશે
નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમ ખાતે 31, મે 2026ના રોજ IPLની યજમાન ટીમ ગુજરાત ટાઇટન્સ રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લુરુ સામે ફાઈનલમાં ઉતરશે. શુભમન ગિલ, સાઈ સુદર્શન, જોશ બટલર સહિતના ટોપ ઓર્ડરના સાતત્યપૂર્ણ બેટિંગ ફોર્મ અને મોહમદ સિરાજ, કેગિસો રબાડા, જેસન હોલ્ડર, પ્રસિદ્ધ ક્રિષ્ણાના બોલિંગ એટેકથી ગુજરાત ટાઇટન્સ એક સબળ ટીમ છે. તો સામે રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લુરુની ટીમમાં વિરાટ કોહલી, કપ્તાન રજત પાટીદાર, દેવદત્ત પડીયલ, ફિલ સોલ્ટ અને કુણાલ પંડ્યા સહિતના સારા બેટર્સ છે. બોલિંગમાં હેઝલવુડ અને ભુવનેશ્વર મેચના પાસા બદલી શકે એમ છે. છેલ્લી પાંચમાંથી ત્રણ મેચ ગુજરાત ટાઇટન્સ જીતી છે. ગુજરાત ટાઇટન્સ ક્વોલિફાયર વનમાં રોયલ ચેલેન્જર્સ બેગ્લુરુ સામે 92 રને હારી હતી. રોયલ ચેલેન્જર્સ બેગ્લુરુ તેની છેલ્લી પાંચ મેચો પૈકીની ચાર મેચોમાં વિજયી બની છે.
ગુજરાત ટાઈટન્સ સામે શું છે પડકારો
નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમ ખાતે રોયલ ચેલેન્જર્સ બેગ્લુરુ સામે ફાયનલ મેચ રમવા માટે ગુજરાત ટાઇટન્સ સામે અનેક પડકારો છે. પ્રથમ પડકાર તો તેના મિડલ ઓર્ડરના બેટ્સમેનાના સાતત્યપૂર્ણ પરફોર્મન્સનો રહ્યો છે. છેલ્લી બે સિઝનથી ગુજરાત ટાઇટન્સ તેના પ્રથમ ત્રણ બેટ્સમેનોના સાતત્યપૂર્ણ દેખાવથી મોટા લક્ષાંક મૂકી શક્યા છે, સાથે લક્ષ્યાંકને પાર કરવામાં પણ મોટી ભૂમિકા ભજવી છે. ગુજરાત ટાઇટન્સના કપ્તાન શુભમન ગિલ, ઓપનર સાઈ સુદર્શન સાથેની ઓપનિંગ પાર્ટનરશીપ અને પાવર પ્લેમાં વિકેટ સંભાળી મોટો સ્કોર ગુજરાત ટાઇટન્સની તાકાત છે, ટીમનો મધ્યમક્રમ બેટિંગ ઓર્ડર ભરોસાપાત્ર રહ્યો નથી.
બોલિંગની વાત કરીએ તો કેગિસો રબાડા, મોહમદ સિરાજ, જેસન હોલ્ડર અને પ્રસિદ્ધ ક્રિષ્ણાનો દેખાવ સારો રહ્યો છે પણ સ્પીનર રાશીદખાન પોતાની ક્ષમતા પ્રમાણે દેખાવ કરી શક્યો નથી. વોશિંગટન સુંદર બોલિંગ કરે છે. પણ મિડલ ઓવરમાં સ્પીન એટેક પડકાર રહ્યો છે. ગુજરાત ટાઇટન્સે 4 વર્ષ બાદ પોતાના જ હોમ ગ્રાઉન્ડ ખાતે વિજયી બનવું હશે તો મિડર ઓર્ડરના બેટ્સમેનની ઝડપી રમત, મિડલ ઓવરમાં સ્પીન સહિતના બોલરનું હરિફ ટીમ પર નિયંત્રણ અને મહત્વના બેટ્સમેનના કેચ ઝડવા પડશે. ફિલ્ડીંગ સ્તરે સુધારો મહત્વનો બની રહેશે. ગુજરાત ટાઇટન્સ ટોસ પર વધુ મદાર રાખશે. છેલ્લી મેચોના અનુભવના આધારે ટોસ જીતી ગુજરાત ટાઇટન્સ પહેલા બેટીંગ કરવાનો નિર્ણય કરી શકે છે.
