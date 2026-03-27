'મારે કંઈ સાબિત કરવાની જરૂર નથી...' IPL 2026 પહેલા શુભમન ગિલનો ટીકાકારોને આપ્યો વળતો જવાબ

શુભમને ભારતની T20 ટીમમાંથી બહાર થવા અને IPLમાં પોતાને સાબિત કરવાના દબાણ વિશે પૂછવામાં આવ્યું ત્યારે શુભમને પોતાના નિવેદનથી ટીકાકારોને જવાબ આપ્યો.

SHUBMAN GILL REPLY CRITICS AFTER DROPPED INDIAN T20I TEAM
SHUBMAN GILL REPLY CRITICS AFTER DROPPED INDIAN T20I TEAM (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : March 27, 2026 at 12:58 PM IST

SHUBMAN GILL: IPL 2026 ની સીઝન 28 માર્ચથી શરૂ થવાની છે. સામાન્ય રીતે, IPL માં સારું પ્રદર્શન કરનારા ખેલાડીઓ ટીમ ઈન્ડિયામાં સ્થાન જલ્દી મળી જાય છે. ગુજરાત ટાઇટન્સના કેપ્ટન શુભમન ગિલ 2026 ના T20 વર્લ્ડ કપ માટે ટીમ ઈન્ડિયાની ટીમનો ભાગ ન હતો. હવે, IPL 2026 માં શાનદાર પ્રદર્શન કરીને તેની પાસે ભારતની T20 ટીમમાં પોતાનું સ્થાન પાછું મેળવવાની તક છે. ઘણા લોકો માને છે કે, ગિલને હજુ પણ T20 ક્રિકેટમાં પોતાને સાબિત કરવાની જરૂર છે. શુભમન ગિલે હવે તે બધા ટીકાકારોને યોગ્ય જવાબ આપ્યો છે.

પ્રેસ કોન્ફરન્સ દરમિયાન ગિલને પૂછવામાં આવ્યું

IPL 2026 ની શરૂઆત પહેલા આયોજિત એક પ્રેસ કોન્ફરન્સ દરમિયાન, શુભમન ગિલને પૂછવામાં આવ્યું હતું કે શું - T20 ટીમમાંથી બહાર રાખ્યા પછી તેને હવે ભારતીય જર્સીમાં પાછા ફરવા માટે IPL માં પોતાને સાબિત કરવાની જરૂર પડશે. ગિલે જણાવ્યું કે, તેણે IPL માં સતત રન બનાવ્યા છે અને તેની પાસે કોઈને સાબિત કરવા માટે કંઈ નથી. તેમણે કહ્યું, "જો તમે છેલ્લા 3-4 સીઝન પર નજર નાખો, તો મારા નામે IPLમાં સૌથી વધુ રન છે. આ જ કારણસર, મને મારી જાતને સાબિત કરવાની જરૂર નથી લાગતી. અમે છેલ્લા ચાર વર્ષમાં આ ટીમ માટે અસાધારણ રીતે સારું પ્રદર્શન કર્યું છે."

શુભમન ગિલે વધુમાં ઉમેર્યું, "મેં આ ટીમ માટે બેટ્સમેન તરીકે પણ સારું પ્રદર્શન કર્યું છે. તેથી જ મારે કોઈને મારી યોગ્યતા સાબિત કરવાની જરૂર નથી. એક ટીમ તરીકે, આપણે સતત સારું ક્રિકેટ રમવું જોઈએ. જો આપણે આમ કરતા રહીશું, તો આપણે ફરીથી ટ્રોફી જીતીશું."

IPL ટ્રોફી પર નજર

ગુજરાત ટાઇટન્સના કેપ્ટન શુભમન ગિલે જણાવ્યું હતું કે, તે પોતાના વ્યક્તિગત પ્રદર્શનથી બિલકુલ ચિંતિત નથી, તેનું એકમાત્ર ધ્યાન IPLમાં ચેમ્પિયન બનવા માટે તેની ટીમનું નેતૃત્વ કરવા પર છે. ગિલે ટિપ્પણી કરી, "સાચું કહું તો, હું વ્યક્તિગત રેકોર્ડ્સ પર ધ્યાન આપતો નથી. મારો ઉદ્દેશ્ય મારા દેશ અને ગુજરાતની ટીમ માટે વિજય મેળવવાનો છે. મારા માટે, આ લક્ષ્ય યથાવત રહે છે. જ્યારે તમે IPLમાં રમી રહ્યા છો, ત્યારે તમે જીતવાના એકમાત્ર હેતુ સાથે રમો છો. તે મારો ઉદ્દેશ્ય છે. અત્યારે મારું વ્યક્તિગત લક્ષ્ય IPL ટ્રોફી જીતવાનું છે."

