IPL 2026: શ્રેયસ ઐયરની અણનમ સદીએ PBKSની પ્લેઓફની આશા જીવંત રાખી

પંજાબ કિંગ્સે 197 રનના લક્ષ્યને 12 બોલ બાકી રહેતા જ હાંસલ કરી લીધું અને લખનૌ સુપરજાયન્ટ્સને સાત વિકેટથી પરાજય આપ્યો.

By ETV Bharat Sports Team

Published : May 24, 2026 at 8:05 AM IST

LSG vs PBKS IPL 2026: કેપ્ટન શ્રેયસ ઐયરે પોતાની પહેલી IPL સદી ફટકારીને પંજાબ કિંગ્સ (PBKS) ને લખનૌ સુપરજાયન્ટ્સ (LSG) પર સાત વિકેટથી વિજય અપાવ્યો. આ જીત સાથે, પંજાબે છ મેચની હારનો સિલસિલો તોડી નાખ્યો અને IPL 2026ના પ્લેઓફમાં પહોંચવાની પોતાની આશા જીવંત રાખી.

શનિવારે લખનૌના એકાના ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ ખાતે રમાયેલી મેચમાં LSG ના 196/6 ના સ્કોરના જવાબમાં, પંજાબે માત્ર 18 ઓવરમાં લક્ષ્ય હાંસલ કરી લીધું. અય્યરે 51 બોલમાં 101 રન બનાવી અણનમ રહ્યા. તેમની ઇનિંગ્સમાં 11 ચોગ્ગા અને પાંચ છગ્ગાનો સમાવેશ થતો હતો અને તેમનો સ્ટ્રાઇક રેટ 198.04 હતો. ઐય્યરે પ્રભસિમરન સિંહ સાથે ત્રીજી વિકેટ માટે 140 રનની મહત્વપૂર્ણ ભાગીદારી પણ કરી, જેમણે 39 બોલમાં 69 રન બનાવ્યા.

આ જીત સાથે, PBKS 15 પોઈન્ટ સાથે પોઈન્ટ ટેબલમાં ચોથા સ્થાને પહોંચી ગયું છે. તેમનું ભવિષ્ય હવે રાજસ્થાન રોયલ્સ અને મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ વચ્ચેની મેચ પર નિર્ભર છે. જો RR તે મેચ જીતે છે, તો પંજાબ ટુર્નામેન્ટમાંથી બહાર થઈ જશે. જો MI જીતે છે, તો પંજાબનું ભવિષ્ય કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સ અને દિલ્હી કેપિટલ્સ વચ્ચેની મેચ પર નિર્ભર રહેશે.

કારણ કે KKR નેટ રન રેટના આધારે PBKS ને પણ પાછળ છોડી શકે છે, તેઓ પણ 15 પોઈન્ટ મેળવી શકે છે. જો KKR તે મેચ પણ હારી જાય છે, તો PBKS બુધવારે ન્યૂ ચંદીગઢમાં યોજાનારી એલિમિનેટર મેચમાં સનરાઈઝર્સ હૈદરાબાદનો સામનો કરશે.

પરંતુ જો KKR પંજાબ સામે પોતાનો નેટ રન રેટ સુધારવા માંગતો હોય, તો તેણે મેચ પહેલા 45 બોલ જીતવા પડશે અથવા દિલ્હીને 75 રનના મોટા માર્જિનથી હરાવવું પડશે. આ સરળ કાર્ય નથી.

પંજાબ વિરુદ્ધ લખનૌ મેચ અંગે, ઐયરે ટોસ જીતીને પહેલા બોલિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો. લખનૌએ પ્રથમ બેટિંગ કરતા જોશ ઇંગ્લિસના 44 બોલમાં 72 રન અને અબ્દુલ સમદના 20 બોલમાં અણનમ 37 રનની મદદથી 6 વિકેટે 196 રનનો સ્કોર બનાવ્યો. પીબીકેએસ તરફથી યુઝવેન્દ્ર ચહલ અને માર્કો જાનસેન સૌથી સફળ બોલર રહ્યા, જેમણે બે-બે વિકેટ લીધી.

પ્રિયાંશ આર્ય પહેલા જ બોલમાં મોહમ્મદ શમીના બોલ પર આઉટ થયો. પુલ શોટ મારતી વખતે તે કેચ આઉટ થઈ ગયો, જેના કારણે ગોલ્ડન ડક થયો. કૂપર કોનોલીએ બીજી ઓવરમાં ચાર બાઉન્ડ્રી ફટકારી, પરંતુ ટૂંક સમયમાં મોહમ્મદ શમીના બોલ પર બોલ્ડ થઈ ગયો. તે સમયે, PBKSનો સ્કોર 2.2 ઓવર પછી 22/2 હતો.

ત્યારબાદ ઐય્યરે પ્રભસિમરન સાથે બેટિંગ કરવા આવ્યો અને બંનેએ ઇનિંગ્સને સંભાળી. સિમરને 28 બોલમાં તેની અડધી સદી પૂરી કરી. દરમિયાન, ઐય્યરે 33 બોલમાં તેની પોતાની અડધી સદી પૂરી કરી.

ત્યારબાદ અર્જુન તેંડુલકરે પ્રભસિમરનને 69 રનમાં LBW આઉટ કરી દીધો. પરંતુ ઐય્યર રોકાયો નહીં, તેણે શમીની એક જ ઓવરમાં ત્રણ છગ્ગા ફટકારીને મેચ લગભગ જીતી લીધી, અને પછી, ઐય્યરે મોહસીનનો ધીમો બોલ કાઉ કોર્નરની ઉપર બાઉન્ડ્રી પાર ફટકારીને તેની પહેલી IPL સદી પૂરી કરી અને PBKSને મહત્વપૂર્ણ જીત અપાવી.

