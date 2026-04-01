BCCIએ શ્રેયસ ઐયરને લાખોનો દંડ ફટકાર્યો, 'સરપંચ સાહેબ'એ પહેલી જ મેચમાં આ ભૂલ માટે ભારે કિંમત ચૂકવી

ગુજરાત ટાઇટન્સ સામેની મેચમાં, પંજાબ કિંગ્સના કેપ્ટન શ્રેયસ ઐયર માટે એક ભૂલ મોંઘી સાબિત થઈ. BCCI એ આ ભૂલ પર કડક કાર્યવાહી કરી છે.

By ETV Bharat Sports Team

Published : April 1, 2026 at 2:54 PM IST

SHREYAS IYER HAS FINED: પંજાબ કિંગ્સના કેપ્ટન શ્રેયસ ઐયરને BCCI દ્વારા દંડ ફટકારવામાં આવ્યો છે. ગુજરાત સામેની મેચ દરમિયાન ધીમો ઓવર રેટ જાળવવા બદલ તેમને ₹12 લાખનો દંડ ફટકારવામાં આવ્યો છે. IPLની આચારસંહિતાના આધારે, તેઓ દોષિત ઠર્યા હતા, અને આ દંડ દંડ તરીકે લાદવામાં આવ્યો છે. IPL એ આ બાબતની સંપૂર્ણ વિગતો આપતી પ્રેસ રિલીઝ જારી કરી છે.

ગયા વર્ષે પણ આવી જ ભૂલ થઈ હતી

શ્રેયસ ઐયર 2025 માં પંજાબ કિંગ્સનો કેપ્ટન બન્યો હતો. પાછલી સીઝન દરમિયાન, તેમને ધીમો ઓવર રેટ જાળવવા બદલ બે વાર દંડ ફટકારવામાં આવ્યો હતો. પહેલા ગુના માટે, તેમણે ₹12 લાખનો દંડ ભર્યો હતો, જ્યારે બીજા ગુના માટે, તેમની પાસેથી ₹24 લાખનો દંડ વસૂલવામાં આવ્યો હતો. જો કોઈ ટીમ નિર્ધારિત સમય મર્યાદામાં તેમની ફાળવેલ 20 ઓવર પૂર્ણ કરવામાં નિષ્ફળ જાય છે, તો તે ટીમના કેપ્ટનની ભૂલ માનવામાં આવે છે. પરિણામે, જો પંજાબ ટીમ વધુ એક વખત ધીમા ઓવર-રેટનો ગુનો કરશે, તો ઐયરને બમણો દંડ ભરવો પડશે.

પંજાબ કિંગ્સે ગુજરાતને હરાવ્યું

પંજાબ કિંગ્સે IPL 2026 ની તેમની શરૂઆતની મેચમાં વિજય મેળવ્યો છે. ગુજરાત સામેની મેચમાં ઉત્તમ પ્રદર્શન કરીને, ટીમે 3 વિકેટથી જીત મેળવી. આ મેચમાં, ટીમના યુવા ઓસ્ટ્રેલિયન ઓલરાઉન્ડર, કૂપર કોનોલીએ શાનદાર ઇનિંગ રમી, માત્ર 44 બોલમાં 72 રન બનાવ્યા. આ ઇનિંગના બળે, પંજાબ ટીમે 19.1 ઓવરમાં 163 રનના લક્ષ્યનો સફળતાપૂર્વક પીછો કર્યો. મેચની શરૂઆતમાં, પ્રથમ બેટિંગ કરતા, ગુજરાતની ટીમે તેમની 20 ઓવરમાં કુલ 162 રન બનાવ્યા હતા. પંજાબ માટે, વિજયકુમાર વૈશાકે શાનદાર બોલિંગ પ્રદર્શન કર્યું, 3 વિકેટ લીધી, જ્યારે યુઝવેન્દ્ર ચહલે પણ 4 ઓવરમાં માત્ર 28 રન આપીને અને 2 વિકેટ લઈને પ્રભાવિત કર્યા.

આ પણ વાંચો:

  1. PBKSVsGT: પંજાબે ગુજરાતને ત્રણ વિકેટે હરાવી જીત સાથે પ્રારંભ કર્યો, કોનોલીની અડધી સદી
  2. IPL 2026: આજે અક્ષર પટેલની DC અને રિષભ પંતની LSG વચ્ચે મુકાબલો, જાણો કોનું પલડું રહેશે ભારે

