પ્લેઇંગ-11 અને ઇમ્પેક્ટ પ્લેયર્સ બંનેમાંથી નામ ગાયબ છતાં, બેટિંગ કરવાની તક મળી
CSK સામેની મેચમાં, MI એ શાર્દુલ ઠાકુરને પ્લેઇંગ ઇલેવન કે ઇમ્પેક્ટ પ્લેયર્સની યાદીમાં સામેલ કર્યો ન હતો; જોકે, તેને મેચ દરમિયાન બેટિંગ કરવાની તક મળી.
Published : April 24, 2026 at 4:07 PM IST
IPL 2026: ઈન્ડિયન પ્રીમિયર લીગની 19 મી સીઝનની 33મી લીગ મેચ મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ અને ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ વચ્ચે વાનખેડે સ્ટેડિયમ ખાતે રમાઈ હતી. આ મેચમાં, ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સે બેટ અને બોલ બંનેથી સંપૂર્ણ પ્રભુત્વ દર્શાવ્યું હતું અને 103 રનના મોટા માર્જિનથી સફળતાપૂર્વક વિજય મેળવ્યો હતો. જ્યારે મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ આ મેચમાં 208 રનના લક્ષ્યાંકનો પીછો કરી રહી હતી, ત્યારે છઠ્ઠી વિકેટ પડ્યા બાદ શાર્દુલ ઠાકુરને બેટિંગ માટે મોકલવામાં આવ્યો હતો, જોકે તે આ મેચ માટે મુંબઈ ઈન્ડિયન્સની પ્લેઈંગ ઈલેવનનો ભાગ નહોતો અને તેમની ઈમ્પેક્ટ પ્લેયર્સ યાદીમાં પણ તેનો સમાવેશ નહોતો.
આ મેચમાં ટોસ જીતીને મુંબઈ ઈન્ડિયન્સે પ્રથમ બોલિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો ત્યારે, તેમના પ્લેઈંગ ઈલેવનના સભ્ય મિશેલ સેન્ટનરને 17મી ઓવરના પાંચમા બોલ પર સીએસકેના બેટ્સમેન કાર્તિક શર્માનો કેચ પકડવાનો પ્રયાસ કરતી વખતે ખભામાં ઈજા થઈ હતી. આ કેચ જસપ્રીત બુમરાહ દ્વારા ફેંકવામાં આવ્યો હતો. જોકે સેન્ટનરને કેચ સફળતાપૂર્વક પૂર્ણ કરવામાં આવ્યો હતો, પરંતુ તે પછી તરત જ તેને મેદાન છોડી દેવાની ફરજ પડી હતી. પરિણામે, મુંબઈ ઈન્ડિયન્સે તેના સ્થાને કોન્કશન સબસ્ટિટ્યુટની વિનંતી કરી, જેના કારણે મેચના મધ્યમાં શાર્દુલ ઠાકુરને તેમની પ્લેઈંગ ઈલેવનમાં સામેલ કરવામાં આવ્યો. જોકે, શાર્દુલ ઠાકુર બેટથી કોઈ ખાસ અસર કરી શક્યો નહીં અને 12 બોલમાં માત્ર 6 રન બનાવીને પેવેલિયન પાછો ફર્યો.
IPLમાં મુંબઈ ઇન્ડિયન્સની સૌથી મોટી હાર
આ મેચ ચેન્નઈ સુપર કિંગ્સનો IPLના ઇતિહાસમાં રનના માર્જિનની દ્રષ્ટિએ સૌથી મોટો વિજય છે, પરંતુ તે IPLમાં મુંબઈ ઇન્ડિયન્સનો અત્યાર સુધીનો સૌથી મોટો પરાજય પણ છે, જે ફરીથી રનના માર્જિનથી માપવામાં આવે છે. વધુમાં, મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ હવે IPLમાં એક જ પ્રતિસ્પર્ધી સામે સૌથી વધુ મેચ જીતવામાં ટોચના સ્થાને પહોંચી ગયું છે - ખાસ કરીને મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ સામે - આમ પંજાબ કિંગ્સને પાછળ છોડી દીધું છે. CSK હવે IPLમાં મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ સામે 19 જીતનો રેકોર્ડ ધરાવે છે, જ્યારે પંજાબ કિંગ્સ MI સામે 18 મેચ જીતીને બીજા સ્થાને છે.
