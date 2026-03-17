ETV Bharat / sports

સંજુ સેમસનનું છલકાયું દર્દ, રાજસ્થાન રોયલ્સ છોડવા અંગે કર્યો મોટો ખુલાસો

રાજસ્થાન રોયલ્સના ભૂતપૂર્વ કેપ્ટન સંજુ સેમસન હવે ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ ટીમમાં જોડાઈ ગયો છે. સેમસને હવે રાજસ્થાન રોયલ્સ છોડવા પાછળનું કારણ જણાવ્યું છે.

author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : March 17, 2026 at 1:05 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

IPL 2026: IPL 2025 સીઝન દરમિયાન, રાજસ્થાન રોયલ્સ ટીમ અંગે ઘણા પ્રશ્નો ઉભા થયા હતા. પરિણામે, ટીમના કેપ્ટન સંજુ સેમસનએ 19મી સીઝન પહેલા ફ્રેન્ચાઇઝીથી અલગ થવાનો નિર્ણય લીધો. રાજસ્થાન ટીમે તેને ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સમાં ટ્રેડ કર્યો હતો. સંજુના બદલામાં, રાજસ્થાન ટીમે રવિન્દ્ર જાડેજા અને સેમ કુરનને હસ્તગત કર્યા. ચાહકો પણ આ નિર્ણયથી ખૂબ જ આશ્ચર્યચકિત થયા હતા. હવે, સંજુ સેમસન પોતે રાજસ્થાન છોડવાના તેના નિર્ણય પાછળનું કારણ જણાવ્યું છે.

રાજસ્થાન રોયલ્સે રિયાન પરાગને કેપ્ટન તરીકે નિયુક્ત કર્યો

સંજુ સેમસન રાજસ્થાન રોયલ્સનું નેતૃત્વ કરી રહ્યો હતો. આ સંદર્ભમાં, કેપ્ટનશીપ છોડીને ફક્ત નિયમિત ખેલાડી તરીકે રમવાનું ચાલુ રાખવાનો તેનો નિર્ણય કેટલાક ચાહકોને મૂંઝવણમાં મૂકી દેતો હતો. સેમસને હવે આ બાબત પર ધ્યાન આપ્યું છે. કેરળના તિરુવનંતપુરમમાં એક કાર્યક્રમમાં બોલતા, સંજુએ પોતાના આ પગલા પાછળનું કારણ સમજાવતા કહ્યું, "આ પહેલી વાર હશે જ્યારે હું રાજસ્થાન રોયલ્સ સામે રમીશ, પરંતુ મેં ક્યારેય મેદાન પર લાગણીઓને મારા પર હાવી થવા દીધી નહીં. મેં રાજસ્થાન રોયલ્સ છોડી દીધી કારણ કે મને લાગ્યું કે ટીમ સાથેનો મારો સમય સમાપ્ત થઈ ગયો છે. જો આપણે હવે તેમનો સામનો કરીશું, તો હું મારું શ્રેષ્ઠ ક્રિકેટ રમીશ." દરમિયાન, રાજસ્થાન રોયલ્સે રિયાન પરાગને તેમના નવા કેપ્ટન તરીકે નિયુક્ત કર્યો છે.

ICC T20 વર્લ્ડ કપમાં શાનદાર પ્રદર્શન

સંજુ સેમસનએ 2026ના ICC T20 વર્લ્ડ કપમાં ખરેખર શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું હતું. નોંધનીય છે કે, સેમિફાઇનલ અને ફાઇનલ મેચોમાં, સેમસનએ 89 રનની ધમાકેદાર ઇનિંગ્સ રમી હતી - આ એક સિદ્ધિ હતી જેના કારણે તેને 'પ્લેયર ઓફ ધ ટુર્નામેન્ટ'નો એવોર્ડ મળ્યો હતો. હવે, સંજુ 2026ના IPLમાં પણ આ જ ફોર્મ જાળવી રાખવાનો પ્રયાસ કરશે, જ્યાં તે આયુષ મ્હાત્રે સાથે ઇનિંગ્સની શરૂઆત કરતા જોવા મળે તેવી અપેક્ષા છે. દરમિયાન, કેપ્ટન રુતુરાજ ગાયકવાડ નંબર 3 પર બેટિંગ કરે તેવી શક્યતા છે. સંજુ સેમસન અને મહેન્દ્ર સિંહ ધોનીની જોડીને એક્શનમાં જોવા માટે દરેક આતુર છે.

TAGGED:

IPL 2026
SANJU SAMSON TELL WHY HE LEFT RR
SANJU SAMSON
CHENNAI SUPER KINGS
SANJU SAMSON TELL WHY HE LEFT RR

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.