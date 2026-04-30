IPL 2026: દક્ષિણ આફ્રિકાના બેટ્સમેન એ રચ્યો ઇતિહાસ, 19 વર્ષ જૂનો રેકોર્ડ તોડ્યો

રાયન રિકેલ્ટને સદી ફટકારીને મુંબઈ ઈન્ડિયન્સના બે મોટા રેકોર્ડ પોતાના નામે કર્યા છે.

By ETV Bharat Sports Team

Published : April 30, 2026 at 5:37 PM IST

Ryan Rickelton fastest Century: IPL 2026 ની 41મી મેચમાં, મુંબઈ ઈન્ડિયન્સનો સનરાઈઝર્સ હૈદરાબાદ સામે પરાજય થયો. મુંબઈએ નિર્ધારિત 20 ઓવરમાં 5 વિકેટ ગુમાવીને કુલ 243 રન બનાવ્યા. હૈદરાબાદે 18.4 ઓવરમાં આ લક્ષ્યનો સફળતાપૂર્વક પીછો કરીને 6 વિકેટથી મેચ જીતી લીધી.

મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ આ મેચ હારી ગયા હોવા છતાં, તેમના એક બેટ્સમેન, રાયન રિકેલ્ટને સદી ફટકારી અને બે મોટા રેકોર્ડ પોતાના નામે કર્યા. રિકેલ્ટને માત્ર 56 બોલમાં 123 રનની અણનમ ઇનિંગ રમી, જેમાં 10 ચોગ્ગા અને 8 છગ્ગાનો સમાવેશ થાય છે.

રિકેલ્ટને 2008નો રેકોર્ડ તોડ્યો: મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ ફ્રેન્ચાઇઝ માટે શાનદાર પ્રદર્શન કરતા, રાયન રિકેલ્ટને માત્ર 44 બોલમાં પોતાની સદી પૂરી કરી. આ સિદ્ધિ સાથે, તે IPLના ઇતિહાસમાં મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ માટે સૌથી ઝડપી સદી ફટકારનાર ખેલાડી બન્યો. આ પહેલા આ રેકોર્ડ શ્રીલંકાના સનથ જયસૂર્યાના નામે હતો, જેમણે 2008માં 45 બોલમાં સદી ફટકારી હતી.

MI માટે સૌથી ઝડપી સદી

  • 44 - રેયાન રિકલ્ટન વિ સનરાઇઝર્સ, વાનખેડે, 2026
  • 45 - સનથ જયસૂર્યા વિ ચેન્નાઈ, વાનખેડે, 2008
  • 45 - તિલક વર્મા વિ ગુજરાત ટાઇટન્સ, અમદાવાદ, 2026
  • 47 - કેમેરોન ગ્રીન વિ સનરાઈઝર્સ, વાનખેડે, 2023
  • 49 - સૂર્યકુમાર યાદવ વિ ગુજરાત ટાઇટન્સ, વાનખેડે, 2023

જયસૂર્યાનો વધું એક રેકોર્ડ તોડ્યો

વધુમાં, રિકેલ્ટને મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ માટે IPL ઇતિહાસમાં સૌથી વધુ વ્યક્તિગત સ્કોરનો રેકોર્ડ પણ પોતાના નામે કર્યો છે, જેમાં તેણે 123 રન બનાવ્યા છે. આ પહેલા આ રેકોર્ડ જયસૂર્યાના નામે હતો, જેણે 2008માં 114 રન બનાવ્યા હતા.

MI માટે સૌથી વધુ વ્યક્તિગત સ્કોર

  • 123 - રેયાન રિકલ્ટન વિ સનરાઇઝર્સ, વાનખેડે, 2026
  • 114 - સનથ જયસૂર્યા વિ CSK, વાનખેડે, 2008
  • 112 - ક્વિન્ટન ડી કોક વિ પંજાબ કિંગ્સ, વાનખેડે, 2026
  • 109 - રોહિત શર્મા વિ કેકેઆર, કોલકાતા, 2012
  • 105 - રોહિત શર્મા વિ CSK, વાનખેડે, 2024

આ પણ વાંચો:

  1. શું GT vs RCB મેચમાં વરસાદ બનશે વિલન? જાણો અમદાવાદમાં કેવું રહેશે હવામાન
  2. MI vs SRH: IPL ઇતિહાસમાં ચોથો સૌથી મોટો રન ચેઝ કરીને હૈદરાબાદે મુંબઈને હરાવ્યું

