RR VS RCB: આજે રોયલ સામે રોયલ ટકરાશે, વિરાટ અને વૈભવ પર રહેશે નજર
આજે ગુવાહાટીના બારસાપારા સ્ટેડિયમ ખાતે રાજસ્થાન રોયલ્સ અને આરસીબી વચ્ચેની મેચ રમાશે. આજે બે અજેય ટીમો વચ્ચે મુકાબલો છે.
Published : April 10, 2026 at 1:01 PM IST
RR VS RCB: IPL 2026 ની 16મી મેચ ગુવાહાટીમાં રમાવાની છે, જ્યાં રાજસ્થાન રોયલ્સ (RR) અને રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગલુરુ (RCB) વચ્ચે માર્કી ટક્કર થવાની છે. આ ટક્કરને "માર્કી ટક્કર" કહેવામાં આવી રહી છે કારણ કે બંને ટીમો આ સિઝનમાં અત્યાર સુધી અજેય રહી છે. એક તરફ રાજસ્થાન રોયલ્સ છે, જે હાલમાં પોઈન્ટ ટેબલ પર નંબર વન સ્થાન ધરાવે છે, પરંતુ હજુ સુધી હારનો સ્વાદ ચાખ્યો નથી. બીજી તરફ રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગલુરુ છે; જોકે તેઓ ટેબલ પર ત્રીજા સ્થાને છે, તેઓએ અત્યાર સુધી રમેલી બંને મેચોમાં શાનદાર જીત નોંધાવી છે. આજે, એ જોવાનું બાકી છે કે આ બે "રોયલ" ટીમોમાંથી કઈ ટીમ આ સિઝનમાં પહેલી વાર હારનો સામનો કરશે. બંને ટીમો હાલમાં તેમના શ્રેષ્ઠ ફોર્મમાં હોવાથી, આ ટક્કર અતિ રોમાંચક બનવાની છે.
પિચ રિપોર્ટ
ગુવાહાટીની પિચને સામાન્ય રીતે બેટ્સમેન માટે સ્વર્ગ માનવામાં આવે છે, કારણ કે અહીં બોલ સારી રીતે બેટ પર આવે છે. જોકે, 2026ની સીઝનમાં થોડો ફેરફાર જોવા મળી શકે છે. તાજેતરના વરસાદને કારણે, પિચ લાંબા સમય સુધી કવર હેઠળ રહી છે, જેના પરિણામે સપાટી પર થોડો ભેજ રહી શકે છે. ઝડપી બોલરોને મેચની શરૂઆતમાં થોડી સ્વિંગ મળી શકે છે, જેના કારણે શરૂઆતની ઓવરો ખૂબ જ રોમાંચક બને છે. જેમ જેમ રમત આગળ વધશે અને ફ્લડલાઇટ હેઠળ પિચ સુકાઈ જશે, તેમ તેમ બેટિંગ સરળ બનશે. જ્યારે અહીં સરેરાશ સ્કોર 146 છે, ત્યારે RR અને RCB જેવી ટીમોને ધ્યાનમાં લેતા, 190નો સ્કોર સુરક્ષિત કુલ ગણવામાં આવશે. આ સ્થળે ટોસ જીતીને પહેલા બોલિંગ કરવાનો વિકલ્પ ફાયદાકારક સાબિત થઈ શકે છે.
હવામાન રિપોર્ટ
મેચની સાંજે ગુવાહાટીમાં હવામાન ખુશનુમા રહેવાની ધારણા છે. રમત દરમિયાન, તાપમાન મહત્તમ 26°C સુધી પહોંચવાની આગાહી છે અને રાત્રે 17°C સુધી ઘટી શકે છે, જે ખેલાડીઓ અને દર્શકો બંને માટે આરામદાયક પરિસ્થિતિઓ બનાવશે. ભેજનું સ્તર 70% ની આસપાસ રહેશે, જેનો અર્થ એ છે કે બીજી ઇનિંગ દરમિયાન ઝાકળ પડી શકે છે. આનાથી બોલરો માટે બોલને પકડવામાં થોડી મુશ્કેલી પડી શકે છે. ખાતરીપૂર્વકની વાત એ છે કે વરસાદની શક્યતા માત્ર 10% છે. જ્યારે થોડો વાદળછાયું હોઈ શકે છે, ત્યારે મેચ કોઈપણ વિક્ષેપ વિના આગળ વધવાની અપેક્ષા છે.
હેડ ટુ હેડ રેકોર્ડ
ઇન્ડિયન પ્રીમિયર લીગના ઇતિહાસમાં આ બંને ટીમો વચ્ચે કુલ 34 મેચ રમાઈ છે; જેમાંથી, રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોરે 17 મેચ જીતી છે, જ્યારે રાજસ્થાન રોયલ્સે 14 મેચ જીતી છે. વધુમાં, ત્રણ મેચનું પરિણામ આવ્યું નથી. પાછલી IPL સીઝનમાં, આ બંને ટીમો બે વાર એકબીજા સામે આવી હતી, જેમાં RCB બંને મેચમાં વિજયી બની હતી.
