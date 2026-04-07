RR VS MI: આજે વૈભવ સૂર્યવંશીની અગ્નિ પરિક્ષા, બોલ્ટ અને બુમરાહ જેવા દિગ્ગજોનો સામે ટક્કર

IPL 2026 ની 13મી મેચ ગુવાહાટીના બારસાપારા સ્ટેડિયમ ખાતે રાજસ્થાન રોયલ્સ અને મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ વચ્ચે રમાશે.

By ETV Bharat Sports Team

Published : April 7, 2026 at 9:35 AM IST

IPL 2026: આજે ગુવાહાટીના બારસાપારા ક્રિકેટ સ્ટેડિયમમાં રાજસ્થાન રોયલ્સ અને મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ વચ્ચે એક રોમાંચક મુકાબલો થવાનો છે. આ મેચ દરમિયાન, બધાની નજર ફરી એકવાર વૈભવ સૂર્યવંશી પર રહેશે. રાજસ્થાને આ સિઝનમાં અત્યાર સુધી બે મેચ રમી છે, અને તેમાંથી એક મેચમાં ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ સામે વૈભવે અડધી સદી ફટકારી હતી. જોકે, 15 વર્ષીય વૈભવ માટે મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ સામે રન બનાવવાનું સરળ કાર્ય નહીં હોય. આ મેચમાં, તેને જસપ્રીત બુમરાહ અને ટ્રેન્ટ બોલ્ટ જેવા બોલરોનો સામનો કરવો પડશે.

આ ખેલાડીઓ પર રહેશે નજર

બંને ટીમો ખૂબ જ સંતુલિત દેખાય છે. બેટિંગ વિભાગમાં, મુંબઈ પાસે રોહિત શર્મા, રાયન રિકેલ્ટન, સૂર્યકુમાર યાદવ, તિલક વર્મા અને હાર્દિક પંડ્યા જેવા નામો છે, જ્યારે તેમના બોલિંગ આક્રમણમાં જસપ્રીત બુમરાહ અને ટ્રેન્ટ બોલ્ટ જેવા દિગ્ગજ ખેલાડીઓ છે. દરમિયાન, રાજસ્થાન પાસે વૈભવ સૂર્યવંશીની ફાયરપાવર, યશસ્વી જયસ્વાલ જેવા શાનદાર બેટ્સમેન, તેમજ રિયાન પરાગ, ધ્રુવ જુરેલ અને શિમરોન હેટમાયર જેવા ફિનિશર્સ છે. બોલિંગની દ્રષ્ટિએ, જોફ્રા આર્ચર, નાંદ્રે બર્ગર અને રવિ બિશ્નોઈની હાજરીથી ટીમ મજબૂત બને છે.

પિચ રિપોર્ટ

ગુવાહાટીના બારસાપારા સ્ટેડિયમની પીચ સામાન્ય રીતે બેટ્સમેન માટે અનુકૂળ માનવામાં આવે છે. આ મેચમાં, પીચ અને ટોસ બંને મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવશે. જોકે, વાદળછાયું વાતાવરણને કારણે, બોલરોને આ રમતમાં થોડી મદદ પણ મળી શકે છે. ઝડપી બોલરોને સામાન્ય રીતે અહીં શરૂઆતનો સ્વિંગ મળે છે, જે ઓપનિંગ બેટ્સમેન માટે આગળ વધવાનું થોડું પડકારજનક બનાવી શકે છે. પરિણામે, નોંધપાત્ર ઇનિંગ્સ બનાવવા માટે બેટ્સમેનોએ આ સપાટી પર ધીરજથી રમવાની જરૂર છે. વધુમાં, અહીં બાઉન્ડ્રી ખૂબ ટૂંકી છે, જેના કારણે આ પીચ પર રન બનાવવાનું પ્રમાણમાં સરળ બને છે.

હેડ ટુ હેડ રેકોર્ડ

IPLના ઇતિહાસમાં રાજસ્થાન રોયલ્સ અને મુંબઈ ઇન્ડિયન્સે એકબીજા સામે કુલ 31 મેચ રમી છે. જેમાંથી મુંબઈએ 16 મેચ જીતી છે, જ્યારે રાજસ્થાને 31 મેચોમાંથી 14 મેચમાં વિજય મેળવ્યો છે. બંને ટીમો વચ્ચેની એક મેચ પરિણામ વિના સમાપ્ત થઈ હતી.

ગુવાહાટીમાં હવામાન કેવું રહેશે?

અહેવાલો અનુસાર, મંગળવારે ગુવાહાટી પર કાળા વાદળો છવાયેલા રહેવાની ધારણા છે, અને વાવાઝોડાની પણ આગાહી છે. ચાહકો માટે ખરાબ સમાચાર એ છે કે મેચના દિવસે વરસાદની 65 ટકા શક્યતા છે. વધુમાં, ભેજનું સ્તર 72 ટકા સુધી પહોંચી શકે છે. એકંદરે, વરસાદ મેચની મજા બગાડી શકે છે.

