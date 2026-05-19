RR BEAT LSG: વૈભવની ધમાકેદાર ઇનિંગ્સ: રાજસ્થાને લખનૌને 7 વિકેટથી હરાવ્યું, પ્લેઓફથી ફક્ત એક ડગલું દૂર
IPL 2026 ની 64મી મેચમાં, રાજસ્થાન રોયલ્સનો મુકાબલો લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સ સામે થયો હતો. લખનૌની ટીમ રાજસ્થાનના હોમ ગ્રાઉન્ડ પર વિજય નોંધાવવામાં નિષ્ફળ રહી.
Published : May 19, 2026 at 11:52 PM IST
RR BEAT LSG: IPL 2026 ની 64મી મેચ રાજસ્થાન રોયલ્સ અને લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સ વચ્ચે રમાઈ, જેમાં બેટ્સમેનોનું પ્રભુત્વ હતું. રાજસ્થાન રોયલ્સના સ્ટેન્ડ-ઇન કેપ્ટન યશસ્વી જયસ્વાલે ટોસ જીતીને પ્રથમ બોલિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો. પ્રથમ બેટિંગ કરતા, લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સે નિર્ધારિત 20 ઓવરમાં 5 વિકેટ ગુમાવીને કુલ 220 રન બનાવ્યા. જવાબમાં, વૈભવ સૂર્યવંશીની વિસ્ફોટક બેટિંગથી, રાજસ્થાન રોયલ્સે 7 વિકેટથી મેચ જીતી લીધી.
લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સે જંગી સ્કોર નોંધાવ્યો હતો
ટોસ હારીને પ્રથમ બેટિંગ માટે આમંત્રણ મળ્યા બાદ, લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સે શાનદાર શરૂઆત કરી. જોશ ઈંગ્લિસે માત્ર 29 બોલમાં 60 રનની ધમાકેદાર ઇનિંગ રમી. તેમને ટેકો આપતા, મિશેલ માર્શે 57 બોલમાં 96 રન બનાવ્યા. આ જોડીએ મળીને કુલ 8 છગ્ગા ફટકાર્યા. તેમના પછી, નિકોલસ પૂરને 16 રનનું યોગદાન આપ્યું. અંતે, કેપ્ટન ઋષભ પંતે પણ 35 રનની ઇનિંગ રમી. પરિણામે, લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સે નિર્ધારિત 20 ઓવરમાં 5 વિકેટ ગુમાવીને કુલ 220 રન બનાવ્યા. રાજસ્થાન રોયલ્સ માટે, યશ રાજ પુંજાએ 2 વિકેટ લીધી, જ્યારે જોફ્રા આર્ચરે 1 વિકેટ લીધી. બેટિંગ માટે અનુકૂળ પીચ પર, રાજસ્થાનના બોલરોએ શાનદાર વાપસી કરી.
રાજસ્થાન રોયલ્સનો વિજય
221 રનના લક્ષ્યનો પીછો કરતા રાજસ્થાન રોયલ્સે શાનદાર શરૂઆત કરી. કેપ્ટન યશસ્વી જયસ્વાલે માત્ર 23 બોલમાં 43 રનની ઇનિંગ રમી. આ દરમિયાન, ૧૫ વર્ષીય વૈભવ સૂર્યવંશીએ માત્ર 38 બોલમાં 93 રન બનાવ્યા. આ ઇનિંગ દરમિયાન, વૈભવે 7 ચોગ્ગા અને 10 જબરદસ્ત છગ્ગા ફટકાર્યા. વિકેટકીપર-બેટ્સમેન ધ્રુવ જુરેલે 38 બોલમાં 53 રનની શાનદાર અણનમ ઇનિંગ રમી. અંતે, ડોનોવન ફરેરાએ પણ અણનમ 16 રનનું યોગદાન આપ્યું. આ પ્રયાસોને કારણે, રાજસ્થાન રોયલ્સે અંતિમ ઓવરમાં 7 વિકેટથી વિજય મેળવ્યો. મોહસીન ખાન સિવાય, લખનૌના અન્ય તમામ બોલરો ખૂબ જ નિરાશાજનક સાબિત થયા. આ વિજય બાદ, રાજસ્થાન રોયલ્સ પ્લેઓફમાં સ્થાન મેળવવાની નજીક પહોંચી ગયું છે.
