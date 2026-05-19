લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સ સામે રાજસ્થાન કરો યા મરોના જંગમાં મેદાનમાં ઉતરશે, જયપુર રમાશે મુકાબલો

IPL 2026 ની 64મી મેચ રાજસ્થાન રોયલ્સ અને લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સ વચ્ચે જયપુરના સવાઈ માનસિંહ સ્ટેડિયમ ખાતે રમાશે.

By ETV Bharat Sports Team

Published : May 19, 2026 at 1:35 PM IST

RR vs LSG: IPL 2026 સીઝનનો 64મો મુકાબલો રાજસ્થાન રોયલ્સના હોમ ગ્રાઉન્ડ જયપુર ખાતે રમાશે, જ્યાં રાજસ્થાનનો મુકાબલો લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સ સામે થશે. રાજસ્થાન માટે, જો તેઓ પ્લેઓફ માટે ક્વોલિફાય કરવા માંગતા હોય તો આ મેચ 'કરો યા મરો' જેવી હશે. તેનાથી વિપરીત, જો લખનૌની ટીમ જીતશે તો રાજસ્થાનની પ્લેઓફમાં જવાની આશાઓ પર પાણી ફરી શકે છે. જેમ જેમ ટુર્નામેન્ટ નજીક આવી રહી છે, લખનૌ શાનદાર ફોર્મમાં દેખાય છે; તેમની પાછલી મેચમાં, તેઓએ ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સને હરાવ્યું હતું. તે ધ્યાનમાં રાખીને, ચાલો રાજસ્થાન અને લખનૌ વચ્ચેની મેચ માટે પિચ રિપોર્ટ, હેડ-ટુ-હેડ રેકોર્ડ્સ, હવામાન અપડેટ્સ, સંભવિત પ્લેઇંગ-11 પર એક નજર કરીએ.

આજે આ ખેલાડીઓના પ્રદર્શન પર નજર રહેશે

રાજસ્થાન રોયલ્સ માટે યુવા અને વિસ્ફોટક ઓપનિંગ બેટ્સમેન વૈભવ સૂર્યવંશીએ તેની છેલ્લી 12 ઇનિંગ્સમાં 486 રન બનાવ્યા છે, જેમાં 40.50 ની બેટિંગ એવરેજ અને 234.78 નો સ્ટ્રાઇક રેટ જાળવી રાખ્યો છે. આ દરમિયાન, લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સના ઓપનર મિશેલ માર્શે 12 ઇનિંગ્સમાં 38.91 ની બેટિંગ એવરેજ અને 162.15 ના સ્ટ્રાઇક રેટ સાથે 467 રન બનાવ્યા છે. વધુમાં, આરઆરના ફાસ્ટ બોલર જોફ્રા આર્ચરે 12 મેચમાં 17 વિકેટ લીધી છે, જેમાં તેની બોલિંગ એવરેજ 23.52 અને ઇકોનોમી રેટ 9.09 રહ્યો છે. એટલા માટે જ તે આજે વિરોધી બેટ્સમેનોની આકરી કસોટી કરતો જોવા મળશે.

હેડ-ટુ-હેડ રેકોર્ડ

રાજસ્થાન રોયલ્સ અને લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સ વચ્ચે અત્યાર સુધીમાં કુલ સાત મેચ રમાઈ છે. આમાંથી રાજસ્થાને પાંચ મેચમાં જીત નોંધાવી છે, જ્યારે લખનૌએ બે મેચ જીતી છે. આમ, હેડ-ટુ-હેડ રેકોર્ડ રાજસ્થાનનું પલડું ભારે છે.

પિચ રિપોર્ટ

આ મેચ એ જ પિચ નંબર 5 પર રમાશે, આ પીચ પર મોટો સ્કોર બને છે. આ જ મેદાન પર વૈભવ સૂર્યવંશીએ માત્ર 37 બોલમાં સદી ફટકારી હતી. આ વિકેટ પર ઝાકળ એક મહત્વપૂર્ણ પરિબળ સાબિત થઈ શકે છે; તેથી, ટોસ જીતનાર ટીમ પ્રથમ બોલિંગ કરવાનો નિર્ણય લે તેવી શક્યતા છે. સપાટ પીચ બેટ્સમેનોને મદદરુપ થાય છે અને આપણે ફરી એકવાર ઉચ્ચ સ્કોરિંગ મુકાબલા જોવા મળી શકે છે.

હવામાન અપડેટ

જયપુરમાં હવામાન સંપૂર્ણપણે સ્વચ્છ રહેવાની ધારણા છે. મેચ દરમિયાન, તાપમાન આશરે 37 થી 39 ડિગ્રી સેલ્સિયસની વચ્ચે રહેવાની શક્યતા છે, જ્યારે દિવસ દરમિયાન તે 43 ડિગ્રી સુધી પહોંચી શકે છે. વરસાદની કોઈ શક્યતા નથી, તેથી ચાહકોને આખી મેચ જોવા મળશે.

રાજસ્થાન રોયલ્સની સંભવિત પ્લેઈંગ-11: યશસ્વી જયસ્વાલ, વૈભવ સૂર્યવંશી, ધ્રુવ જુરેલ, રિયાન પરાગ, શિમરોન હેટમાયર, ડોનોવન ફરેરા, શુભમ દુબે, દાસુન શનાકા, જોફ્રા આર્ચર, બ્રિજેશ શર્મા, યશ રાજ પુંજા.

લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સની સંભવિત પ્લેઈંગ-11: મિચેલ માર્શ, જોશ ઈંગ્લિસ, નિકોલસ પૂરન, ઋષભ પંત, અબ્દુલ સમદ, અક્ષત રઘુવંશી, મુકુલ ચૌધરી, શાહબાઝ અહેમદ, મોહમ્મદ શમી, આકાશ સિંહ, પ્રિન્સ યાદવ.

