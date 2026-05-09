IPL 2026: આજે ગુજરાત ટાઇટન્સ અને રાજસ્થાન રોયલ્સ વચ્ચે મુકાબલો, બંને ટીમો માટે જીત જરુરી

IPL 2026 ની 52મી મેચ જયપુરના ઐતિહાસિક સવાઈ માનસિંહ સ્ટેડિયમ ખાતે રાજસ્થાન રોયલ્સ અને ગુજરાત ટાઇટન્સ વચ્ચે રમાશે. આ મેચ બંને ટીમો માટે મહત્વપૂર્ણ છે.

By ETV Bharat Sports Team

Published : May 9, 2026 at 4:07 PM IST

RR VS GT: આજે IPL 2026 ની 52મી મેચમાં, 2008 ની ચેમ્પિયન, રાજસ્થાન રોયલ્સ (RR), 2022 ની ચેમ્પિયન, ગુજરાત ટાઇટન્સ (GT) સામે ટકરાશે. આ મેચ જયપુરના સવાઈ માનસિંહ સ્ટેડિયમ ખાતે સાંજે 7:30 વાગ્યે શરૂ થશે. દિલ્હી કેપિટલ્સ સામે સાત વિકેટથી હારનો સામનો કર્યા બાદ રાજસ્થાન રોયલ્સ આ મેચમાં પ્રવેશ કરી રહી છે. બીજી તરફ, ગુજરાત ટાઇટન્સ સતત ત્રણ જીતના કારણે આ સ્પર્ધામાં આગળ વધી રહી છે. પરિણામે, તેમનો આત્મવિશ્વાસ નોંધપાત્ર રીતે ઊંચો રહેશે.

આરઆરએ તેમના અભિયાનની શરૂઆત શાનદાર રીતે કરી, તેમની પ્રથમ પાંચ મેચમાં ચાર જીત મેળવી; જોકે, પછીની પાંચ મેચોમાં તેમનું પ્રદર્શન ખરાબ રહ્યું છે, કારણ કે તેઓ ત્રણ મેચ હારી ગયા છે. રિયાન પરાગની ટીમ હાલમાં દસ મેચમાં 12 પોઈન્ટ સાથે ચોથા સ્થાને છે.

દરમિયાન, ગુજરાત ટીમનું પ્રદર્શન મિશ્ર રહ્યું છે; તેઓ હાલમાં 10 મેચોમાં 12 પોઈન્ટ સાથે પોઈન્ટ ટેબલ પર પાંચમા સ્થાને છે, કારણ કે તેમનો નેટ રન રેટ રાજસ્થાન કરતા થોડો ઓછો છે. જો તેઓ આજની મેચમાં રાજસ્થાન રોયલ્સ સામે વિજય મેળવે છે, તો તેઓ ટોચના ચારમાં સ્થાન મેળવશે.

હેડ-ટુ-હેડ

IPL માં, RR અને GT અત્યાર સુધીમાં 9 વખત એકબીજા સામે ટકરાયા છે. આ સ્પર્ધામાં ગુજરાત ટોચ પર છે, તેણે 6 મેચ જીતી છે, જ્યારે રાજસ્થાન રોયલ્સ ત્રણ વખત વિજયી બન્યું છે. આ બંને ટીમો વચ્ચેની એક પણ મેચ ટાઇમાં સમાપ્ત થઈ નથી કે પરિણામ આવ્યું નથી. તેમની તાજેતરની ટક્કર આ સિઝનની શરૂઆતમાં 4 એપ્રિલના રોજ થઈ હતી, જેમાં રાજસ્થાન રોયલ્સ વિજયી બન્યા હતા.

પિચ રિપોર્ટ

જયપુરના સવાઈ માનસિંહ સ્ટેડિયમની પીચ બેટ્સમેન-મૈત્રીપૂર્ણ અને સતત ઉછાળવાળી હોવાની અપેક્ષા છે. આ સ્થળે પીછો કરવો એ પસંદગીની રણનીતિ છે. આ સિઝનમાં, પહેલા બોલિંગ કરતી ટીમોએ અહીં રમાયેલી લગભગ 65% મેચ જીતી છે. બીજી ઇનિંગ દરમિયાન ઝાકળ પણ આમાં ભૂમિકા ભજવે છે, જેના કારણે કુલ સ્કોરનો બચાવ કરવો મુશ્કેલ બને છે.

હવામાન રિપોર્ટ

જયપુરમાં હવામાન ગરમ અને સ્વચ્છ રહેવાની ધારણા છે. મહત્તમ તાપમાન 38°C સુધી પહોંચી શકે છે, અને વરસાદની કોઈ શક્યતા નથી. રહેવાસીઓને દિવસ દરમિયાન તીવ્ર ગરમીનો સામનો કરવો પડી શકે છે, તાપમાન 42°C સુધી વધવાની શક્યતા છે. સાંજે 7:30 વાગ્યે ટોસ થાય ત્યાં સુધીમાં, તાપમાન 30 ડિગ્રી સેલ્સિયસ સુધી સ્થિર થવાની ધારણા છે, અને જેમ જેમ મેચ આગળ વધશે તેમ તેમ હવામાન ધીમે ધીમે ઠંડુ થશે. સાંજ પડતાં ઝાકળ પડવાની ધારણા છે, જેના કારણે બોલરો માટે બોલને પકડવામાં મુશ્કેલી પડી શકે છે.

બંને ટીમોની સંભવિત પ્લેઈંગ-11

રાજસ્થાન રોયલ્સ: યશસ્વી જયસ્વાલ, વૈભવ સૂર્યવંશી, ધ્રુવ જુરેલ (વિકેટકીપર), રિયાન પરાગ (કેપ્ટન), રવિન્દ્ર જાડેજા, ડોનોવન ફરેરા, શુભમ દુબે, દાસુન શનાકા/તુષાર દેશપાંડે, જોફ્રા આર્ચર, એડમ મિલ્ને, રવિ બિશ્નોઇ

ગુજરાત ટાઇટન્સ: સાઈ સુદર્શન, શુભમન ગિલ (કેપ્ટન), જોસ બટલર (વિકેટકીપર), નિશાંત સિંધુ, વોશિંગ્ટન સુંદર, જેસન હોલ્ડર, રાહુલ તેવટિયા, અરશદ ખાન, રાશિદ ખાન, કાગીસો રબાડા, માનવ સુથાર/પ્રસિદ્ધ ક્રિષ્ણા

