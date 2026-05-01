ETV Bharat / sports

RR એ DC ને આપ્યો 226 રનનો ટાર્ગેટ,  રિયાન પરાગની કપ્તાની પારી

IPL 2026 ની 43મી મેચ આજે જયપુરના સવાઈ માનસિંહ સ્ટેડિયમ ખાતે રાજસ્થાન રોયલ્સ અને દિલ્હી કેપિટલ્સ વચ્ચે રમાઈ રહી છે.

RR VS DC
RR VS DC (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : May 1, 2026 at 8:47 PM IST

|

Updated : May 1, 2026 at 9:27 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

RR VS DC: ઇન્ડિયન પ્રીમિયર લીગની (IPL 2026) 19 મી સીઝનની 43 મી લીગ મેચ રાજસ્થાન રોયલ્સ અને દિલ્હી કેપિટલ્સ વચ્ચે જયપુરના સવાઈ માનસિંહ સ્ટેડિયમ ખાતે રમાઈ રહી છે. આ મેચમાં રાજસ્થાન રોયલ્સના કેપ્ટન રિયાન પરાગે ટોસ જીતીને પહેલા બેટિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો. બંને ટીમોએ તેમની પ્લેઇંગ ઇલેવનમાં કેટલાક મહત્વપૂર્ણ ફેરફારો કર્યા છે, જેમાં દિલ્હી કેપિટલ્સે ખાસ કરીને તેમની લાઇનઅપમાં મિશેલ સ્ટાર્કનો સમાવેશ કર્યો છે.

આ સિઝનમાં અત્યાર સુધી બંને ટીમોના પ્રદર્શનનું મૂલ્યાંકન કરીએ તો, રાજસ્થાન રોયલ્સ થોડી મજબૂત સ્થિતિમાં હોય તેવું લાગે છે. રિયાન પરાગની કેપ્ટનશિપ હેઠળ રમતા, રાજસ્થાન રોયલ્સે તેમની 9 મેચમાંથી 6 મેચમાં જીત મેળવી છે, જ્યારે ત્રણમાં હારનો સામનો કરવો પડ્યો છે; તેઓ હાલમાં 12 પોઈન્ટ સાથે પોઈન્ટ ટેબલ પર ચોથા સ્થાને છે. તેનાથી વિપરીત, દિલ્હી કેપિટલ્સ - જેમણે 2026 ની આઈપીએલ સીઝનમાં શાનદાર શરૂઆત કરી હતી, અત્યાર સુધી રમાયેલી તેમની આઠ મેચમાંથી માત્ર ત્રણ જ જીતી શકી છે, જેના કારણે તેઓ 6 પોઈન્ટ સાથે પોઈન્ટ ટેબલ પર સાતમા સ્થાને છે.

IPLમાં રાજસ્થાન રોયલ્સ અને દિલ્હી કેપિટલ્સ વચ્ચેના હેડ-ટુ-હેડ રેકોર્ડની ચર્ચા કરીએ તો, બંને ટીમો વચ્ચે અત્યાર સુધી જોરદાર હરીફાઈ જોવા મળી છે. બંને ટીમો વચ્ચે કુલ 30 મેચ રમાઈ છે; જેમાંથી રાજસ્થાન રોયલ્સે 15 મેચમાં વિજય મેળવ્યો છે, જ્યારે દિલ્હી કેપિટલ્સે 15 મેચ જીતવામાં પણ સફળતા મેળવી છે. જયપુરમાં, બંને ટીમો કુલ 7 મેચમાં એકબીજા સામે આવી છે, જેમાં રાજસ્થાન રોયલ્સે 5 મેચ જીતી છે, જ્યારે દિલ્હી કેપિટલ્સ ફક્ત 2 મેચ જ જીતી શક્યું છે.

બંને ટીમોની પ્લેઈંગ-11

DC: કેએલ રાહુલ (વિકેટકીપર), પથુમ નિસાંકા, નીતિશ રાણા, સમીર રિઝવી, ટ્રિસ્ટન સ્ટબ્સ, અક્ષર પટેલ (કેપ્ટન), આશુતોષ શર્મા, કાયલ જેમિસન, મિચેલ સ્ટાર્ક, કુલદીપ યાદવ, ટી. નટરાજન.

RR: યશસ્વી જયસ્વાલ, વૈભવ સૂર્યવંશી, ધ્રુવ જુરેલ (વિકેટકીપર), રિયાન પરાગ (કેપ્ટન), ડોનોવન ફરેરા, રવિન્દ્ર જાડેજા, શુભમ દુબે, જોફ્રા આર્ચર, રવિ બિશ્નોઈ, નંદ્રે બર્ગર, બ્રિજેશ શર્મા.

Last Updated : May 1, 2026 at 9:27 PM IST

TAGGED:

IPL 2026
RR VS DC
RR VS DC MATCH UPDATES
RR VS DC MATCH RESULT
RR VS DC

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.