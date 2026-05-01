IPL 2026: આજે રાજસ્થાન રોયલ્સનો મુકાબલો દિલ્હી કેપિટલ્સ સામે, જાણો બંને ટીમના હેડ-ટુ-હેડ રેકોર્ડ
ઇન્ડિયન પ્રીમિયર લીગ (IPL) 2026 ની 43મી મેચ શુક્રવારે રાજસ્થાન રોયલ્સ (RR) અને દિલ્હી કેપિટલ્સ (DC) વચ્ચે જયપુરના સવાઈ માનસિંહ સ્ટેડિયમ ખાતે રમાશે.
Published : May 1, 2026 at 1:15 PM IST
RR vs DC : ઇન્ડિયન પ્રીમિયર લીગ (IPL) 2026 ની 43મી મેચ શુક્રવારે જયપુરના સવાઈ માનસિંહ સ્ટેડિયમ ખાતે રાજસ્થાન રોયલ્સ (RR) અને દિલ્હી કેપિટલ્સ (DC) વચ્ચે રમાશે. DC આ મેચ જીતીને પોઈન્ટ ટેબલમાં પોતાનું સ્થાન સુધારવાનો પ્રયાસ કરશે. આ રમત DC માટે ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે. જયપુરમાં હાર તેમની પ્લેઓફની આકાંક્ષાઓને મોટો ફટકો પાડશે; પરિણામે, આ મેચ તેમના માટે 'કરો યા મરો' જેવી મુકાબલો હશે.
દિલ્હી ટીમ મુશ્કેલીમાં: દિલ્હી કેપિટલ્સ હાલમાં દબાણ હેઠળ છે. આ સિઝનમાં 8 માંથી 5 મેચ હારી ચૂકેલી ટીમ હાલમાં પોઈન્ટ ટેબલમાં 7મા સ્થાને છે. પોતાની પહેલી બે મેચ જીત્યા બાદ, તે પછીની 6 માંથી 5 મેચ હારી ગઈ છે. તાજેતરની મેચ અક્ષર પટેલની આગેવાની હેઠળની ટીમ માટે અત્યંત નિરાશાજનક સાબિત થઈ. અરુણ જેટલી સ્ટેડિયમમાં રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર (RCB) સામે દિલ્હીનો કારમો પરાજય થયો. માત્ર 8 રનમાં 6 વિકેટ ગુમાવીને ટીમ કુલ 75 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગઈ. વિરોધી ટીમે ફક્ત 6.3 ઓવરમાં સરળ લક્ષ્યનો પીછો કર્યો. આ મેચે દિલ્હી કેપિટલ્સની બેટિંગ અને બોલિંગ બંને વિભાગોની નબળાઈઓ છતી કરી.
રાજસ્થાન ટોપ 4 માં સ્થાન મેળવવા માંગે છે: દરમિયાન, રાજસ્થાન રોયલ્સ તેમના હોમ ગ્રાઉન્ડ પર વિજય મેળવીને ટોપ 4 માં પોતાનું સ્થાન મજબૂત કરવાનો પ્રયાસ કરશે. રાજસ્થાન રોયલ્સ હાલમાં ચોથા સ્થાને છે, જેમણે તેમની નવ મેચમાંથી છ મેચ જીતી છે. ટીમે તેમની પહેલી ચાર મેચ જીતીને તેમના અભિયાનની શાનદાર શરૂઆત કરી હતી; જોકે, ત્યારબાદ તેઓ તેમની આગામી પાંચ મેચમાંથી ત્રણ હારી ગયા. રિયાન પરાગના નેતૃત્વમાં, ટીમ મનોબળ વધારનાર વિજય સાથે આ મેચમાં પ્રવેશ કરે છે. 223 રનના વિશાળ લક્ષ્યનો સફળતાપૂર્વક પીછો કરીને અને પંજાબ કિંગ્સને સિઝનની તેમની પ્રથમ હાર અપાવીને.
હેડ-ટુ-હેડ રેકોર્ડ કેવો છે?: રાજસ્થાન રોયલ્સ અને દિલ્હી કેપિટલ્સે IPLના ઇતિહાસમાં કેટલીક સૌથી વધુ સ્પર્ધાત્મક મેચો રમી છે. અત્યાર સુધીમાં, આ બંને ટીમો વચ્ચે કુલ 30 મેચ રમાઈ છે; જેમાંથી, રાજસ્થાન રોયલ્સે 15 મેચ જીતી છે, જ્યારે દિલ્હી કેપિટલ્સે પણ 15 મેચ જીતી છે. જયપુરના સવાઈ માનસિંહ સ્ટેડિયમમાં બંને ટીમો વચ્ચે હેડ-ટુ-હેડ રેકોર્ડની વાત કરીએ તો, પરિણામ રાજસ્થાન રોયલ્સ તરફેણમાં આવે છે. બંને ટીમોએ જયપુરમાં એકબીજા સામે કુલ 7 મેચ રમી છે; જેમાંથી, રાજસ્થાન રોયલ્સે 5 મેચ જીતી છે, જ્યારે દિલ્હી કેપિટલ્સે ફક્ત 2 મેચ જીતી છે.
બંને ટીમની સંભવિત પ્લેઈંગ-11
રાજસ્થાન રોયલ્સ: યશસ્વી જયસ્વાલ, વૈભવ સૂર્યવંશી, ધ્રુવ જુરેલ (વિકેટકીપર), રિયાન પરાગ (કેપ્ટન), શિમરોન હેટમાયર, ડોનોવન ફરેરા, રવિન્દ્ર જાડેજા, જોફ્રા આર્ચર, રવિ બિશ્નોઈ, બ્રિજેશ શર્મા, નંદ્રે બર્ગર.
દિલ્હી કેપિટલ્સ: સાહિલ પારેખ/અભિષેક પોરેલ, કેએલ રાહુલ (વિકેટકીપર), નીતિશ રાણા, સમીર રિઝવી, ટ્રિસ્ટન સ્ટબ્સ, ડેવિડ મિલર, અક્ષર પટેલ (કેપ્ટન), કુલદીપ યાદવ, મિશેલ સ્ટાર્ક, દુષ્મંથા ચમીરા, ટી. નટરાજન
આ પણ વાંચો: