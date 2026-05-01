ETV Bharat / sports

IPL 2026: આજે રાજસ્થાન રોયલ્સનો મુકાબલો દિલ્હી કેપિટલ્સ સામે, જાણો બંને ટીમના હેડ-ટુ-હેડ રેકોર્ડ

ઇન્ડિયન પ્રીમિયર લીગ (IPL) 2026 ની 43મી મેચ શુક્રવારે રાજસ્થાન રોયલ્સ (RR) અને દિલ્હી કેપિટલ્સ (DC) વચ્ચે જયપુરના સવાઈ માનસિંહ સ્ટેડિયમ ખાતે રમાશે.

RR VS DC
RR VS DC (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : May 1, 2026 at 1:15 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

RR vs DC : ઇન્ડિયન પ્રીમિયર લીગ (IPL) 2026 ની 43મી મેચ શુક્રવારે જયપુરના સવાઈ માનસિંહ સ્ટેડિયમ ખાતે રાજસ્થાન રોયલ્સ (RR) અને દિલ્હી કેપિટલ્સ (DC) વચ્ચે રમાશે. DC આ મેચ જીતીને પોઈન્ટ ટેબલમાં પોતાનું સ્થાન સુધારવાનો પ્રયાસ કરશે. આ રમત DC માટે ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે. જયપુરમાં હાર તેમની પ્લેઓફની આકાંક્ષાઓને મોટો ફટકો પાડશે; પરિણામે, આ મેચ તેમના માટે 'કરો યા મરો' જેવી મુકાબલો હશે.

દિલ્હી ટીમ મુશ્કેલીમાં: દિલ્હી કેપિટલ્સ હાલમાં દબાણ હેઠળ છે. આ સિઝનમાં 8 માંથી 5 મેચ હારી ચૂકેલી ટીમ હાલમાં પોઈન્ટ ટેબલમાં 7મા સ્થાને છે. પોતાની પહેલી બે મેચ જીત્યા બાદ, તે પછીની 6 માંથી 5 મેચ હારી ગઈ છે. તાજેતરની મેચ અક્ષર પટેલની આગેવાની હેઠળની ટીમ માટે અત્યંત નિરાશાજનક સાબિત થઈ. અરુણ જેટલી સ્ટેડિયમમાં રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર (RCB) સામે દિલ્હીનો કારમો પરાજય થયો. માત્ર 8 રનમાં 6 વિકેટ ગુમાવીને ટીમ કુલ 75 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગઈ. વિરોધી ટીમે ફક્ત 6.3 ઓવરમાં સરળ લક્ષ્યનો પીછો કર્યો. આ મેચે દિલ્હી કેપિટલ્સની બેટિંગ અને બોલિંગ બંને વિભાગોની નબળાઈઓ છતી કરી.

રાજસ્થાન ટોપ 4 માં સ્થાન મેળવવા માંગે છે: દરમિયાન, રાજસ્થાન રોયલ્સ તેમના હોમ ગ્રાઉન્ડ પર વિજય મેળવીને ટોપ 4 માં પોતાનું સ્થાન મજબૂત કરવાનો પ્રયાસ કરશે. રાજસ્થાન રોયલ્સ હાલમાં ચોથા સ્થાને છે, જેમણે તેમની નવ મેચમાંથી છ મેચ જીતી છે. ટીમે તેમની પહેલી ચાર મેચ જીતીને તેમના અભિયાનની શાનદાર શરૂઆત કરી હતી; જોકે, ત્યારબાદ તેઓ તેમની આગામી પાંચ મેચમાંથી ત્રણ હારી ગયા. રિયાન પરાગના નેતૃત્વમાં, ટીમ મનોબળ વધારનાર વિજય સાથે આ મેચમાં પ્રવેશ કરે છે. 223 રનના વિશાળ લક્ષ્યનો સફળતાપૂર્વક પીછો કરીને અને પંજાબ કિંગ્સને સિઝનની તેમની પ્રથમ હાર અપાવીને.

હેડ-ટુ-હેડ રેકોર્ડ કેવો છે?: રાજસ્થાન રોયલ્સ અને દિલ્હી કેપિટલ્સે IPLના ઇતિહાસમાં કેટલીક સૌથી વધુ સ્પર્ધાત્મક મેચો રમી છે. અત્યાર સુધીમાં, આ બંને ટીમો વચ્ચે કુલ 30 મેચ રમાઈ છે; જેમાંથી, રાજસ્થાન રોયલ્સે 15 મેચ જીતી છે, જ્યારે દિલ્હી કેપિટલ્સે પણ 15 મેચ જીતી છે. જયપુરના સવાઈ માનસિંહ સ્ટેડિયમમાં બંને ટીમો વચ્ચે હેડ-ટુ-હેડ રેકોર્ડની વાત કરીએ તો, પરિણામ રાજસ્થાન રોયલ્સ તરફેણમાં આવે છે. બંને ટીમોએ જયપુરમાં એકબીજા સામે કુલ 7 મેચ રમી છે; જેમાંથી, રાજસ્થાન રોયલ્સે 5 મેચ જીતી છે, જ્યારે દિલ્હી કેપિટલ્સે ફક્ત 2 મેચ જીતી છે.

બંને ટીમની સંભવિત પ્લેઈંગ-11

રાજસ્થાન રોયલ્સ: યશસ્વી જયસ્વાલ, વૈભવ સૂર્યવંશી, ધ્રુવ જુરેલ (વિકેટકીપર), રિયાન પરાગ (કેપ્ટન), શિમરોન હેટમાયર, ડોનોવન ફરેરા, રવિન્દ્ર જાડેજા, જોફ્રા આર્ચર, રવિ બિશ્નોઈ, બ્રિજેશ શર્મા, નંદ્રે બર્ગર.

દિલ્હી કેપિટલ્સ: સાહિલ પારેખ/અભિષેક પોરેલ, કેએલ રાહુલ (વિકેટકીપર), નીતિશ રાણા, સમીર રિઝવી, ટ્રિસ્ટન સ્ટબ્સ, ડેવિડ મિલર, અક્ષર પટેલ (કેપ્ટન), કુલદીપ યાદવ, મિશેલ સ્ટાર્ક, દુષ્મંથા ચમીરા, ટી. નટરાજન

આ પણ વાંચો:

  1. ગુજરાત ટાઇટન્સે RCBને 4 વિકેટે હરાવ્યું, જેસન હોલ્ડરનું ઓલરાઉન્ડર પ્રદર્શન
  2. IPL 2026 વચ્ચે ગુજરાત ટાઇટન્સના આ ખેલાડીઓએ જીત્યા દિલ, ચારે બાજુ થઈ રહી છે વાહવાહી

TAGGED:

IPL 2026 RR VS DC
IPL 2026
RR VS DC
RR VS DC MATCH PREVIEW
RR VS DC

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.