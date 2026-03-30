IPL 2026: આજે RR અને CSK વચ્ચે મુકાબલો, વૈભવ અને સંજુ પર રહેશે નજર

આજે, RR અને CSK વચ્ચેની આ મેચ ગુવાહાટીના બારસાપારા ક્રિકેટ સ્ટેડિયમમાં રમાનારી છે. IPLમાં આ બે ટીમો વચ્ચેના હેડ-ટુ-હેડ રેકોર્ડ પર એક નજર કરીએ.

Published : March 30, 2026 at 1:26 PM IST

RR VS CSK: IPL 2026ની ત્રીજી મેચ ચેન્નઈ સુપર કિંગ્સ (CSK) અને રાજસ્થાન રોયલ્સ (RR) વચ્ચે આજે રમાશે. આ મેચ રાજસ્થાનના સેકન્ડ હોમ ગ્રાઉન્ડ ગુવાહાટીના બરસાપારા સ્ટેડિયમમાં યોજાશે. જે રાજસ્થાન રોયલ્સનું બીજું હોમ ગ્રાઉન્ડ પણ છે. મેચ સાંજે 7:30 વાગ્યે શરૂ થશે, જ્યારે ટોસ 7 વાગ્યે થશે. પાછલી સીઝનની તુલનામાં, બંને ટીમોની ટીમમાં કેટલાક નોંધપાત્ર ફેરફારો કરવામાં આવ્યા છે. રવિન્દ્ર જાડેજા જે લાંબા સમયથી CSK સાથે હતો હવે આ સીઝનમાં રાજસ્થાન રોયલ્સ માટે રમતો જોવા મળશે. વધુમાં, સંજુ સેમસન સમાવેશ થાય છે, જેણે ગયા સીઝનમાં રાજસ્થાન રોયલ્સનું નેતૃત્વ કર્યું હતું પરંતુ હવે તે આ સીઝન માટે ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સની ટીમનો ભાગ છે.

વૈભવ અને સંજુ પર રહેશે નજર

વૈભવ પછી, દરેક વ્યક્તિ સંજુ સેમસનના પ્રદર્શનને જોવા માટે ઉત્સુક રહેશે, જે IPLમાં પહેલીવાર ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ તરફથી રમતા જોવા મળશે. એમએસ ધોની CSK તરફથી નહીં રમી શકે, તેથી સંજુ બેવડી ભૂમિકા ભજવશે; ખાસ કરીને, તે વિકેટકીપિંગ અને ઇનિંગ ઓપનિંગ બંનેની જવાબદારીઓ સંભાળતો જોવા મળે તેવી શક્યતા છે. ધોની બે અઠવાડિયા સુધી CSK માટે ઉપલબ્ધ રહેશે નહીં - એક એવી પરિસ્થિતિ જે ટીમ માટે પડકારજનક છે, કારણ કે તેના અનુભવનું મૂલ્ય ખૂબ જ વધારે છે.

બંને ટીમોનો હેડ ટુ હેડ રેકોર્ડ

IPL ના ઇતિહાસમાં રાજસ્થાન રોયલ્સ અને ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ વચ્ચેના હેડ-ટુ-હેડ રેકોર્ડની વાત કરીએ તો આજ સુધી, આઈપીએલમાં રાજસ્થાન રોયલ્સ અને ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ વચ્ચે કુલ 31 મેચ રમાઈ છે; જેમાંથી, સીએસકે 16 મેચમાં વિજય મેળવ્યો છે, જ્યારે રાજસ્થાન રોયલ્સ 15 મેચ જીતવામાં સફળ રહ્યું છે. આઈપીએલમાં રાજસ્થાન સામે સૌથી વધુ મેચ જીતવાનો રેકોર્ડ હાલમાં રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોરનો છે, જેણે કુલ 17 મેચ જીતી છે. પરિણામે, જો સીએસકે આ આગામી મેચ જીતવામાં સફળ રહે છે, તો તેઓ આરસીબીના રેકોર્ડની બરાબરી કરશે.

બંને ટીમોનો છેલ્લી 10 મેચોનો રેકોર્ડ

IPL 2025 સીઝન દરમિયાન, રાજસ્થાન રોયલ્સ અને ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ બે વાર આમને-સામને થયા હતા, જેમાં રાજસ્થાનની ટીમ બંને મેચમાં વિજયી બની હતી. બંને ટીમો વચ્ચે રમાયેલી છેલ્લી 10 મેચોના રેકોર્ડ પર નજર કરીએ તો રાજસ્થાન રોયલ્સનું વર્ચસ્વ સ્પષ્ટપણે દેખાય છે, જેણે આ સમયગાળા દરમિયાન કુલ 8 મેચ જીતી છે, જ્યારે CSK ફક્ત 2 મેચ જીતી શક્યું છે. આમાંથી એક મેચ ગયા સિઝનમાં ગુવાહાટીના બારસાપારા સ્ટેડિયમમાં રમાઈ હતી, જ્યાં રાજસ્થાનની ટીમે 6 રનના માર્જિનથી વિજય મેળવ્યો હતો.

