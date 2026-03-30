આજે સાંજે વરસાદ પડશે? રાજસ્થાન અને ચેન્નાઈ વચ્ચેની મેચ ધોવાઈ જવાની શક્યતા કેટલી છે?
રાજસ્થાન અને ચેન્નાઈની ટીમો આજે ગુવાહાટીમાં એકબીજા સામે ટકરાશે. દરમિયાન, આ વિસ્તારમાં વરસાદની આશંકા છે. આજની મેચ બંને ટીમો માટે ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે.
Published : March 30, 2026 at 3:59 PM IST
RR VS CSK: આજે રાજસ્થાન રોયલ્સ અને ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ વચ્ચે IPL 2026 ની એક મહત્વપૂર્ણ મેચ રમાશે. ગુવાહાટીનું સ્ટેડિયમ આ પ્રસંગ માટે તૈયાર છે, જોકે સંભવિત વરસાદ અંગે આશંકા છે. એવું જાણવા મળ્યું છે કે વરસાદને કારણે રાજસ્થાન રોયલ્સનું પ્રેક્ટિસ સત્ર પણ રોકી દેવામાં આવ્યું હતું. આ રાજસ્થાનનું બીજું હોમ ગ્રાઉન્ડ છે. જ્યારે અહેવાલો સૂચવે છે કે વરસાદ સ્પર્ધામાં વિક્ષેપ પાડી શકે છે, ત્યારે ખરાબ હવામાનને કારણે મેચ સંપૂર્ણપણે ધોવાઈ જશે તેવી અપેક્ષા નથી. ચાલો તમને જણાવીએ કે ગુવાહાટીમાં આજે સાંજે - એટલે કે સોમવાર સાંજે હવામાન કેવું રહેવાની ધારણા છે.
આજે સાંજે ગુવાહાટીમાં વરસાદની આગાહી
ગુવાહાટીમાં આ IPL સિઝનનો પહેલો મેચ આજે બારસાપારા ક્રિકેટ સ્ટેડિયમમાં રમાશે. આ મુકાબલામાં રાજસ્થાન અને ચેન્નાઈ વચ્ચે મુકાબલો થશે. સોમવારે દિવસ દરમિયાન ગાજવીજ અને વીજળીના ચમકારા સાથે વરસાદની આગાહી છે. પરિણામે, સાવચેતીના પગલા તરીકે, સ્ટેડિયમની પીચને ઢાંકી રાખવામાં આવી છે. આ જ કારણ છે કે રાજસ્થાન રોયલ્સ ટીમ પ્રેક્ટિસ સત્રનું આયોજન કરી શકી ન હતી.
According to today's weather at Guwahati, CSK vs RR is likely to be washed out due to rain. CSK fans is it better for us or not ? If CSK game is today washed out than anyhow dewald Brevis has to play next match against PBKS on 3rd April. pic.twitter.com/saRYwV3Eeh— Yellow Cult 💛 🇮🇳 (@mstonyxthala) March 30, 2026
સાંજે 7:00 વાગ્યે વરસાદની સંભાવના કેટલી છે
આજે મેચ સાંજે 7:30 વાગ્યે શરૂ થવાની છે, જેમાં ટોસ અડધો કલાક પહેલા - 7:00 વાગ્યે થશે. સાંજે 7:00 થી મોડી રાત સુધી, વરસાદની સંભાવના 20 થી 25 ટકા જેટલી છે. જોકે, વરસાદની સંભાવના 30 થી 40 ટકા જેટલી વધારે હોવાનું જાણવા મળ્યું છે - લગભગ 6:00 વાગ્યે. આનો અર્થ એ થાય કે જો બરાબર સાંજે 7:00 વાગ્યે વરસાદ ન પડે, તો પણ જો પહેલાના વરસાદથી મેદાન ભીનું રહે તો ટોસ હજુ પણ વિલંબિત થઈ શકે છે. સાંજે 7:00 થી રાત્રે 11:00 વાગ્યા સુધીના સમયગાળા માટે વરસાદની 20 ટકા શક્યતા છે; ત્યારબાદ, આ સંભાવના ઘટીને 16 ટકા થવાની ધારણા છે.
સાંજે વરસાદ પડે કે નહીં, આકાશ વાદળછાયું રહેવાની ધારણા છે. જોકે, એવું માનવામાં આવે છે કે હવામાનની સ્થિતિ એટલી ગંભીર નહીં હોય કે મેચ થવાથી રોકી શકાય. એવી ધારણા છે કે સંપૂર્ણ 40 ઓવરની મેચ રમાશે - જે પરિણામ બંને ટીમો માટે અનુકૂળ રહેશે. હવે, ચાલો આપણે વરસાદ વચ્ચે મેચ ચાલુ રહે તો સંભવિત અસર પર વિચાર કરીએ. વરસાદને કારણે વાતાવરણમાં ભેજનું પ્રમાણ વધે છે અને સામાન્ય રીતે સાંજે ઝાકળ પડે છે તે ધ્યાનમાં લેતા, ટોસ જીતનાર ટીમ પહેલા બેટિંગ કરવાનું પસંદ કરે તેવી શક્યતા છે. બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો, આવી હવામાન પરિસ્થિતિઓમાં, ટોસ મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવે છે. એક મહત્વપૂર્ણ બાબત એ છે કે જો પિચ લાંબા સમય સુધી ઢંકાયેલી રહે છે, તો મેચ શરૂ થયા પછી તે ઝડપી બોલરોને મદદ કરે છે.
રાજસ્થાન અને ચેન્નાઈ વચ્ચે ખરાખરીનો જંગ
આ દરમિયાન, IPL ના ઇતિહાસ પર નજર કરીએ તો, ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ અને રાજસ્થાન રોયલ્સ વચ્ચે અત્યાર સુધી કુલ 31 મેચ રમાઈ છે. આ મુકાબલામાંથી, CSK એ 16 મેચમાં વિજય મેળવ્યો છે, જ્યારે રાજસ્થાન 15 મેચમાં જીત મેળવવામાં સફળ રહ્યું છે. આનો અર્થ એ થાય કે આ મુકાબલો ખૂબ જ સંતુલિત રહેશે. આજે જે પણ ટીમ મજબૂત પ્રદર્શન કરશે તે જીતશે. દરમિયાન, એવી આશા રાખવી જોઈએ કે દિવસ દરમિયાન વરસાદની શક્યતા હોય તે દિવસના સમયે પડે અને સાંજે 7:00 વાગ્યાથી હવામાન સાફ થઈ જાય, જેથી સમગ્ર મેચનો સંપૂર્ણ આનંદ માણી શકાય.
આ પણ વાંચો: