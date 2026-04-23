દરેક મેચ પહેલા વૈભવ સૂર્યવંશી કરે છે આ કામ, જેનાથી બોલરોનો પરસેવો છૂટી જાય છે
15 વર્ષીય વૈભવ સૂર્યવંશીએ લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સ અને રાજસ્થાન રોયલ્સ વચ્ચે રમાયેલી મેચ બાદ, તેણે એક મોટો ખુલાસો કર્યો.
Published : April 23, 2026 at 5:08 PM IST
IPL 2026: લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સ સામે રમાયેલી મેચમાં, વૈભવ સૂર્યવંશી તેના બેટથી રન બનાવવામાં નિષ્ફળ ગયો; તે ફક્ત 8 રન બનાવીને પેવેલિયન પાછો ફર્યો. સૂર્યવંશી ભલે આ ચોક્કસ મેચમાં નિષ્ફળ ગયો હોય, પરંતુ તેણે બે મોટા રેકોર્ડ પોતાના નામે કર્યા. મેચ પછી, મેચ પછીના બ્રોડકાસ્ટર્સ સાથે વાત કરતી વખતે, તેણે તેની એક વ્યક્તિગત આદત વિશે આશ્ચર્યજનક ખુલાસો કર્યો. તેણે દરેક મેચ પહેલા તે શું કરે છે તે શેર કર્યું - એક નિત્યક્રમ જે તેને પછીથી વિરોધી બોલરોને નોંધપાત્ર રીતે મુશ્કેલીમાં મૂકવાની મંજૂરી આપે છે.
વૈભવ સૂર્યવંશીએ તેની આદત વિશે ખુલાસો કર્યો
લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સ સામેની જીત પછી, વૈભવ સૂર્યવંશી ભોજપુરી કોમેન્ટેટર્સ સાથે વાતચીત કરતા જોવા મળ્યા. વાતચીત દરમિયાન, એક કોમેન્ટેટરે તેને પૂછ્યું, "એવી ઉંમરે જ્યારે મોટાભાગના બાળકો કાર્ટૂન જોતા હોય છે, ત્યારે તમે બોલરોમાંથી 'કાર્ટૂન' બનાવવામાં વ્યસ્ત છો. તમે તે કેવી રીતે કરી શકો છો? તમારા મનમાં શું ચાલે છે?" જવાબમાં દરેકને આશ્ચર્યચકિત કરીને વૈભવ સૂર્યવંશીએ ખુલાસો કર્યો કે તે ખરેખર દરેક મેચ પહેલા કાર્ટૂન જુએ છે. જોકે, તેમણે સ્પષ્ટતા કરી કે આ સમય દરમિયાન તેમનું મન સંપૂર્ણપણે સ્પષ્ટ અને અવ્યવસ્થિત રહે છે; કાર્ટૂન જોવાની સાથે, તેઓ આગામી મેચ પર પોતાનું અવિશ્વસનીય ધ્યાન જાળવી રાખે છે. તે ફક્ત 15 વર્ષનો છે તે જોતાં, ચાહકો તેમની આ ટેવ અંગેની પ્રામાણિકતા અને નિખાલસતાની વ્યાપક પ્રશંસા કરી રહ્યા છે. મેચ પછીના સમારંભો દરમિયાન વૈભવ ઘણીવાર ખુલ્લાપણું અને આત્મવિશ્વાસ સાથે બોલતો જોવા મળે છે.
Watches cartoons, smashes sixes for fun! 😁— Star Sports (@StarSportsIndia) April 22, 2026
Not many 15-year-olds can do both. That’s Vaibhav Sooryavanshi for you! 🩷#TATAIPL #LSGvRR #LSGvsRR pic.twitter.com/sGBiMv0T8T
વૈભવ સૂર્યવંશી શાનદાર ફોર્મમાં
પાછલી મેચમાં નિષ્ફળ જવા છતાં, વૈભવ સૂર્યવંશી હાલમાં 2026 IPL ઓરેન્જ કેપની રેસમાં ચોથા સ્થાને છે. સૂર્યવંશી હાલમાં વિરાટ કોહલીથી પણ આગળ હોય તેવું લાગે છે. આ સિઝનમાં અત્યાર સુધી, તેણે તેના વિસ્ફોટક બેટિંગ પ્રદર્શન દ્વારા ત્રણ મેચમાં તેની ટીમને વિજય અપાવ્યો છે. આ જ કારણે રાજસ્થાન રોયલ્સ હાલમાં પોઈન્ટ ટેબલ પર બીજા સ્થાને છે. રાજસ્થાનની ટીમને નોકઆઉટ તબક્કામાં પોતાનું સ્થાન સુરક્ષિત કરવા માટે હવે ફક્ત ત્રણ વધુ મેચ જીતવાની જરૂર છે.
