IPL 2026 વચ્ચે સૌથી મોટા સમાચાર, લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સના કેપ્ટન પદેથી ઋષભ પંતે રાજીનામું આપ્યું
IPL 2026 માં લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સનું પ્રદર્શન કંઈ ખાસ રહ્યું ન હતું. ટીમ 10મા સ્થાને રહી અને પ્લેઓફ માટે ક્વોલિફાય પણ થઈ શકી નહીં.
Published : May 29, 2026 at 5:47 PM IST
RISHABH PANT: IPL 2026 માં અત્યંત નિરાશાજનક પ્રદર્શન બાદ, લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સના કેપ્ટન ઋષભ પંતે ટીમની કેપ્ટનશીપ છોડી દેવાનો નિર્ણય લીધો છે. ફ્રેન્ચાઇઝીએ શુક્રવારે જારી કરાયેલા એક સત્તાવાર નિવેદનમાં આ ઘટનાક્રમની પુષ્ટિ કરી છે. ટીમ મેનેજમેન્ટે જણાવ્યું હતું કે પંતે પોતે જ તેમની કેપ્ટનશીપની ફરજોમાંથી મુક્ત થવાની વિનંતી કરી હતી, જે વિનંતી તાત્કાલિક અસરથી સ્વીકારવામાં આવી હતી.
આ નિર્ણય પર પ્રતિક્રિયા આપતા, ફ્રેન્ચાઇઝના ક્રિકેટ ડિરેક્ટર, ટોમ મૂડીએ જણાવ્યું હતું કે પંતે પોતે ટીમ મેનેજમેન્ટ સમક્ષ કેપ્ટનશીપ છોડવાની ઇચ્છા વ્યક્ત કરી હતી અને ટીમે તેમના નિર્ણયનું સન્માન કર્યું છે.
Official announcement. pic.twitter.com/7WeOwpkDr6— Lucknow Super Giants (@LucknowIPL) May 29, 2026
મૂડીએ શું કહ્યું?
ટોમ મૂડીએ પોતાના નિવેદનમાં કહ્યું, "ઋષભ પંતે ફ્રેન્ચાઇઝીને કેપ્ટનશીપ છોડી દેવાની વિનંતી કરી હતી, અને અમે તેમની વિનંતીને આદરપૂર્વક સ્વીકારી છે. આવા નિર્ણયો ક્યારેય સરળ નથી હોતા. ઋષભે કેપ્ટન તરીકેના કાર્યકાળ દરમિયાન ડ્રેસિંગ રૂમમાં જે યોગદાન આપ્યું છે તેના માટે અમે આભારી છીએ. અમારું સંપૂર્ણ ધ્યાન હવે ટીમના પુનર્નિર્માણ અને અમારા પ્રદર્શનમાં સુધારો કરવા પર છે." જોકે, ફ્રેન્ચાઇઝીએ હજુ સુધી નવા કેપ્ટનના નામની સત્તાવાર જાહેરાત કરી નથી. એવું માનવામાં આવે છે કે ટીમ મેનેજમેન્ટ આગામી દિવસોમાં નવા નેતૃત્વ અંગે નિર્ણય લઈ શકે છે.
Rishabh Pant steps down as captain of Lucknow Super Giants.— Press Trust of India (@PTI_News) May 29, 2026
Rishabh approached the franchisee with this request and we have respectfully accepted it: Tom Moody. pic.twitter.com/EOMcKB1c8I
બે સીઝનમાં પ્લેઓફ સ્થાન મેળવવામાં નિષ્ફળ
ઋષભ પંતને IPL 2025 ની હરાજીમાં લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સે ₹27 કરોડની રેકોર્ડ રકમમાં ખરીદ્યો હતો. ફ્રેન્ચાઇઝીને તેમની પાસેથી ઘણી અપેક્ષાઓ હતી, પરંતુ કેપ્ટન તરીકેનો તેમનો કાર્યકાળ તે આશાઓ પર ખરા ઉતરવામાં નિષ્ફળ ગયો. IPL 2026 માં લખનૌ ટીમનું પ્રદર્શન ખરાબ રહ્યું; ટીમ 14 મેચમાં ફક્ત ચાર જીત મેળવી શકી, જે પોઈન્ટ ટેબલમાં ખૂબ જ તળિયે રહી. આ પહેલા, IPL 2025 સીઝનમાં પણ, ટીમે 14 મેચમાંથી ફક્ત છ જીત મેળવી હતી. આમ, પંતની કેપ્ટનશીપ હેઠળ, લખનૌએ 28 મેચમાં કુલ ફક્ત 10 જીત નોંધાવી.
બેટિંગમાં ઋષભ પંતનો ફ્લોપ શો
તેમની કેપ્ટનશીપની સાથે, ઋષભ પંતના વ્યક્તિગત પ્રદર્શનને પણ ફટકો પડ્યો. IPL 2025 માં, તેણે 14 મેચોમાં 269 રન બનાવ્યા, જ્યારે IPL 2026 માં, તેણે 312 રન બનાવ્યા. જોકે, તેની ઇનિંગ્સમાં સાતત્યનો અભાવ સ્પષ્ટપણે સ્પષ્ટ હતો.
નવા કેપ્ટન અંગે ટૂંક સમયમાં નિર્ણય થવાની શક્યતા
હાલ સુધી, લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સે તેમના નવા કેપ્ટનનું નામ જાહેર કર્યું નથી. એવું માનવામાં આવે છે કે ફ્રેન્ચાઇઝ આગામી દિવસોમાં ટીમના નવા નેતૃત્વ અંગે કોઈ મોટો નિર્ણય લઈ શકે છે. હવે બધાની નજર આગામી સિઝનમાં લખનૌનું નેતૃત્વ કયા ખેલાડીને સોંપવામાં આવશે તેના પર છે.
