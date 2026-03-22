ETV Bharat / sports

IPL 2026 માં કેપ્ટન ઋષભ પંતને મળી નવી જવાબદારી, ટીમ ઈન્ડિયામાં વાપસી માટે એક સુવર્ણ તક

IPL 2026માં બધાની નજર ઋષભ પંત પર રહેશે. LSG એ 2025 મેગા ઓક્શનમાં ઋષભને ₹27 કરોડમાં હસ્તગત કર્યો હતો.

RISHABH PANT (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : March 22, 2026 at 8:37 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

RISHABH PANT: IPL 2026 શરૂ થવામાં હવે થોડા જ દિવસો બાકી છે. પાછલી સિઝન LSG માટે ખાસ નોંધપાત્ર નહોતી, અને કેપ્ટન ઋષભ પંત પણ અપેક્ષાઓ મુજબ પ્રદર્શન કરવામાં નિષ્ફળ ગયો હતો. LSG એ મેગા ઓક્શનમાં ઋષભને ₹27 કરોડમાં હસ્તગત કર્યો હતો. જોકે પંત ગયા વર્ષે બોલિંગ કરી શક્યો ન હતો, પરંતુ આ વખતે તેને મોટો પ્રભાવ પાડવાની જરૂર પડશે. એવું લાગે છે કે LSG એ કેપ્ટન પંત માટે એક નવી રણનીતિ ઘડી છે, અને તેને લાઇનઅપમાં નવા સ્થાન પર બેટિંગની જવાબદારી સોંપવામાં આવશે.

ઋષભ પંતે નવી ભૂમિકા નિભાવી!

IPL 2025 માં, નિકોલસ પૂરને LSG માટે નંબર 3 પર બેટિંગ કરી. પરિણામે, ટીમની જરૂરિયાતોને આધારે ઋષભ પંતને નંબર 4, 5 અને 6 પર બેટિંગ કરવી પડી. જોકે, IPL 2026 માં, તે નંબર 3 પર બેટિંગ કરતો જોવા મળશે. IPL ના એક સૂત્રએ PTI ને જણાવ્યું, "ટીમ મેનેજમેન્ટ અને ઋષભ પંત સારી રીતે જાણે છે કે નંબર 3 તેના માટે આદર્શ બેટિંગ પોઝિશન છે. આ સિઝનમાં, એડન માર્કરામ, મિશેલ માર્શ અને ઋષભ પંત ટોપ ઓર્ડર બનાવશે. મિડલ ઓર્ડર પ્રવાહી રહેશે, મેચની પરિસ્થિતિ અનુસાર બેટિંગ લાઇનઅપમાં ફેરફાર કરવામાં આવશે."

ટીમ ઈન્ડિયામાં વાપસી માટે એક સુવર્ણ તક

ઋષભ પંત ટેસ્ટ ટીમનો મહત્વપૂર્ણ ભાગ છે અને ODI ટીમમાં પણ નિયમિત ખેલાડી છે. જોકે, હાલમાં તે ભારતની T20 ટીમમાંથી સંપૂર્ણપણે બહાર છે. 2026નો T20 વર્લ્ડ કપ તાજેતરમાં જ પૂર્ણ થયો છે, અને આગામી વર્લ્ડ કપ આવવામાં હજુ થોડો સમય બાકી છે. ઋષભ પંત નવી રણનીતિ સાથે T20 ટીમમાં વાપસી કરવાનો પ્રયાસ કરશે. ભારત પાસે હાલમાં સંજુ સેમસન અને ઈશાન કિશનના રૂપમાં બે ટોપ-ઓર્ડર વિકેટકીપર છે.

ઋષભ પંત IPL 2026 દરમિયાન નંબર 3 સ્થાન પર વિસ્ફોટક પ્રદર્શન કરીને ટીમ ઈન્ડિયામાં વાપસી માટે પોતાનો દાવો રજૂ કરી શકે છે. જો પંત નંબર 3 પર શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન કરવામાં સફળ થાય છે, તો પસંદગીકારો માટે T20 ફોર્મેટ માટે તેને અવગણવું અત્યંત મુશ્કેલ બની જશે. નોંધનીય છે કે IPL 2026 ની LSG ની શરૂઆતની મેચ 1 એપ્રિલે દિલ્હી કેપિટલ્સ સામે એકાના સ્ટેડિયમ ખાતે યોજાવાની છે. પંત પોતાના IPL અભિયાનની શરૂઆત એક મહત્વપૂર્ણ ઇનિંગથી કરવા માટે ઉત્સુક રહેશે.

TAGGED:

RISHABH PANT NEW ROLE
RISHABH PANT
RISHABH PANT

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.