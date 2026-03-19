‘લગ્નના બીજા જ દિવસે...’: ઋષભ પંત અને અર્જુન તેંડુલકરની વાતચીતનો વિડીયો થયો વાયરલ
અર્જુન તેંડુલકરનો એક વીડિયો વાયરલ થયો છે, જેમાં તે ટીમના કેપ્ટન ઋષભ પંત સાથે તાલીમ સત્ર દરમિયાન વાતચીત કરતો જોવા મળી રહ્યો છે.
Published : March 19, 2026 at 5:45 PM IST
ARJUN TENDULKAR: ઋષભ પંતના નેતૃત્વમાં, લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સે તેમનો પહેલો IPL ખિતાબ જીતવા માટે જોરશોરથી તૈયારીઓ શરૂ કરી દીધી છે. LSG એ ઋષભ પંતને ₹27 કરોડમાં રિટેન કર્યો છે. ટીમના મોટાભાગના ખેલાડીઓ હાલમાં લખનૌમાં પ્રેક્ટિસ કરી રહ્યા છે. આ સિઝનમાં અર્જુન તેંડુલકર પણ LSG માટે રમશે; તેને મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ સાથેના ટ્રેડ ડીલ દ્વારા ખરીદવામાં આવ્યો હતો. આ દરમિયાન, ઋષભ પંત અને અર્જુન તેંડુલકર વચ્ચેની વાતચીતનો એક વીડિયો વાયરલ થયો છે.
પંત અને અર્જુનની વાતચીત વાયરલ થઈ
ઋષભ પંત અને અર્જુન તેંડુલકર IPL 2026 પહેલા LSG ના પ્રી-સીઝન કેમ્પનો ભાગ છે. LSG એ તેમના સોશિયલ મીડિયા હેન્ડલ પર એક વીડિયો શેર કર્યો છે જેમાં ઋષભ પંત અર્જુનને પૂછે છે, "તારા બેટનું વજન કેટલું છે?" આનો જવાબ અર્જુન આપે છે, "1220 કિલોગ્રામ."
Already loving this new Rishabh-Arjun bond 🥹❤️💙 pic.twitter.com/pa79YqebbU— Lucknow Super Giants (@LucknowIPL) March 18, 2026
પછી પંત પૂછે છે, "આટલા ભારે બેટથી રમવાનો શું અર્થ છે?" ત્યારબાદ, પંત પૂછે છે, "તમે યુવરાજ સિંહ સાથે પણ પ્રેક્ટિસ કરી રહ્યા હતા, નહીં?" આનો જવાબ અર્જુન આપે છે, "હા." પછી પંત ટિપ્પણી કરે છે, "તમે તમારા લગ્ન પછીના જ દિવસે 'યુવી પા' સાથે પ્રેક્ટિસ કરી રહ્યા હતા." પંત અર્જુનના જુસ્સાની પ્રશંસા કરે છે. વિડિઓના અંતિમ ભાગમાં, પંત કહે છે, "જો તમને ક્યારેય કંઈપણની જરૂર હોય, તો મને જણાવો. હું હંમેશા તમારા માટે ઉપલબ્ધ છું." આ મનોરંજક વાતચીતનો એક વિડિઓ હાલમાં સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઈ રહ્યો છે. અર્જુને IPLમાં મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ કેમ્પમાં ઘણા વર્ષો વિતાવ્યા છે; જોકે, તેને ફ્રેન્ચાઇઝી તરફથી પૂરતી તકો મળી નથી. હવે, અર્જુન નવી તકની શોધમાં છે.
સાનિયા ચંડોક સાથે લગ્નગ્રંથિથી જોડાયો
અર્જુન તેંડુલકરે સાનિયા ચંડોક સાથે લગ્ન કર્યા છે. આ દંપતી લાંબા સમયથી રિલેશનશિપમાં હતું. તેમણે 5 માર્ચે લગ્ન કર્યા હતા, આ કાર્યક્રમમાં ક્રિકેટ જગતની અનેક જાણીતી હસ્તીઓએ હાજરી આપી હતી. આ લગ્નમાં એમએસ ધોની ઉપરાંત, ઘણા અન્ય ભારતીય સ્ટાર્સ હાજર રહ્યા હતા.
