IPL 2026 મીની ઓક્શન પહેલા 81 ખેલાડીઓ રિલીઝ, 16 ડિસેમ્બરે થશે હરાજી

CSK અને KKR એ એવી ટીમો હતી જેમણે સૌથી વધુ ખેલાડીઓને રિલીઝ કર્યા હતા.

IPL 2026 મીની ઓક્શન પહેલા 81 ખેલાડીઓને રિલીઝ કરવામાં આવ્યા
IPL 2026 મીની ઓક્શન પહેલા 81 ખેલાડીઓને રિલીઝ કરવામાં આવ્યા (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : November 16, 2025 at 1:17 PM IST

IPL 2026 રિટેનન્સ: IPL 2026 સીઝન માટે ખેલાડીઓની રીટેનન્સ વિન્ડો શનિવાર, 15 નવેમ્બરના રોજ બંધ થઈ ગઈ, કારણ કે મીની-ઓક્શન પહેલા તમામ 10 ફ્રેન્ચાઇઝીઓએ તેમના ખેલાડીઓની પુષ્ટિ કરી હતી.

બધી ટીમો દ્વારા કુલ 173 ખેલાડીઓને રીટેન કરવામાં આવ્યા છે, જેમાં 49 વિદેશી ખેલાડીઓનો સમાવેશ થાય છે, જ્યારે 81 ખેલાડીઓને રીલિઝ કરવામાં આવ્યા છે, જેમાં આન્દ્રે રસેલ, ગ્લેન મેક્સવેલ, ફાફ ડુ પ્લેસિસ, એડમ ઝામ્પા અને ડેવિડ મિલર જેવા મોટા નામોનો સમાવેશ થાય છે.

શુભમન ગિલ, ઋષભ પંત, કેએલ રાહુલ, એમએસ ધોની, રોહિત શર્મા, વિરાટ કોહલી, હાર્દિક પંડ્યા અને અર્શદીપ સિંહ જેવા ટોચના ભારતીય ખેલાડીઓને પણ તેમની સંબંધિત ફ્રેન્ચાઇઝીઓ દ્વારા રીટેન કરવામાં આવ્યા છે.

દરેક ટીમે કેટલા ખેલાડીઓ રીટેન કર્યા?

દરેક ટીમને મહત્તમ 25 ખેલાડીઓની ટીમ રાખવાની મંજૂરી છે, તેથી પંજાબ કિંગ્સે 21 ખેલાડીઓ રીટેન કરવાનો વિકલ્પ પસંદ કર્યો છે, જે બધી 10 ફ્રેન્ચાઇઝીઓમાં સૌથી વધુ છે, જ્યારે મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ અને ગુજરાત ટાઇટન્સે 20-20 ખેલાડીઓ રીટેન કર્યા છે.

ત્રણ વખતની ચેમ્પિયન કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સે સૌથી ઓછા ૧૨ ખેલાડીઓને જાળવી રાખ્યા હતા, જ્યારે સનરાઈઝર્સ હૈદરાબાદ ૧૫ ખેલાડીઓ સાથે બીજા ક્રમે રહ્યું હતું. પાંચ વખતની ચેમ્પિયન ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સે ફક્ત ૧૭ ખેલાડીઓને જાળવી રાખ્યા હતા, જેમાં ચાર વિદેશી ખેલાડીઓનો સમાવેશ થાય છે, જ્યારે દિલ્હી કેપિટલ્સે ૧૭ (ત્રણ વિદેશી) ખેલાડીઓને જાળવી રાખ્યા હતા.

IPL 2026 ટ્રેડ્સ

રિટેન્શન લિસ્ટ જાહેર થાય તે પહેલાં ખેલાડીઓના ઘણા ટ્રેડ થયા હતા. સૌથી મોટો ટ્રેડ રાજસ્થાન રોયલ્સ અને ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ વચ્ચે થયો હતો, જ્યારે રાજસ્થાને વિકેટકીપર-બેટ્સમેન/કેપ્ટન સંજુ સેમસનના બદલામાં રવિન્દ્ર જાડેજા અને સેમ કુરનને હસ્તગત કર્યા હતા. વધુમાં, લખનૌએ ૨૦૨૩ના ODI વર્લ્ડ કપ હીરો મોહમ્મદ શમીનો હૈદરાબાદથી ₹10 કરોડમાં વેપાર કર્યો હતો.

IPL 2026 માં ખેલાડીઓને જાળવી રાખવામાં આવ્યા અને રિલીઝ કરવામાં આવ્યા

ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ (CSK)

રિટેન:

અંશુલ કંબોજ, ગુર્જપનીત સિંહ, જેમી ઓવરટોન, એમએસ ધોની, મુકેશ ચૌધરી, નાથન એલિસ, નૂર અહેમદ, રામકૃષ્ણ ઘોષ, સંજુ સેમસન (વેપાર), રુતુરાજ ગાયકવાડ, શિવમ દુબે, શ્રેયસ ગોપાલ, સૈયદ ખલીલ અહેમદ, આયુષ મ્હાત્રે, દેવલ પટેલ, ઉર્વિલ બ્રેવિસ.

રિલીઝ:

રવીન્દ્ર જાડેજા (આરઆરમાં ટ્રેડેડ), આન્દ્રે સિદ્ધાર્થ, દીપક હુડા, ડેવોન કોનવે, રચિન રવિન્દ્ર, મથિશા પાથિરાના, સેમ કુરાન (આરઆરમાં ટ્રેડેડ), કમલેશ નાગરકોટી, રાહુલ ત્રિપાઠી, શેખ રશીદ, વંશ બેદી, વિજય શંકર

બાકીની રકમ: ₹43.40

દિલ્હી કેપિટલ્સ (DC)

રિટેન:

અભિષેક પોરેલ, અજય મંડલ, આશુતોષ શર્મા, અક્ષર પટેલ, દુષ્મંથા ચમીરા, કરુણ નાયર, કેએલ રાહુલ, કુલદીપ યાદવ, માધવ તિવારી, મિશેલ સ્ટાર્ક, મુકેશ કુમાર, નીતીશ રાણા (ટ્રેડેડ), સમીર રિઝવી, ટી નટરાજન, ત્રિપુરાણા વિજય, ત્રિસ્તાન વિજય, વિપેન્દ્રસિંહ.

રિલીઝ:

ડોનોવન ફરેરા (આરઆરમાં ટ્રેડેડ), દર્શન નલકાંડે, ફાફ ડુ પ્લેસિસ, જેક ફ્રેઝર-મેકગર્ક, મનવંત કુમાર, મોહિત શર્મા, સેદીકુલ્લાહ અટલ.

બાકીની રકમ: ₹21.80 કરોડ

ગુજરાત ટાઇટન્સ (GT)

રિટેન:

અનુજ રાવત, ગ્લેન ફિલિપ્સ, ગુરનુર સિંહ બ્રાર, ઈશાંત શર્મા, જયંત યાદવ, જોસ બટલર, કાગીસો રબાડા, કુમાર કુશાગરા, માનવ સુથાર, મોહમ્મદ સિરાજ, અરશદ ખાન, નિશાંત સિંધુ, પ્રસીદ ક્રિષ્ના, આર સાઈ કિશોર, રાહુલ તેવટિયા, રશીદ ખાન, સુધરાઈ ખાન, સાગરિત ખાન, સુધરાઈ ખાન, સાગરિત ખાન. સુંદર.

રિલીઝ:

શેરફેન રધરફોર્ડ (MI માં વેપાર), દાસુન શનાકા, ગેરાલ્ડ કોએત્ઝી, કરીમ જનાત, કુલવંત ખેજરોલિયા, મહિપાલ લોમરોર.

બાકીની રકમ: ₹12.90 કરોડ

કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સ (KKR)

રિટેન:

અજિંક્ય રહાણે, અંગક્રિશ રઘુવંશી, અનુકુલ રોય, હર્ષિત રાણા, મનીષ પાંડે, રમનદીપ સિંહ, રિંકુ સિંહ, રોવમન પોવેલ, સુનીલ નારાયણ, ઉમરાન મલિક, વૈભવ અરોરા, વરુણ ચક્રવર્તી.

રિલીઝ:

આન્દ્રે રસેલ, એનરિક નોર્ટજે, ચેતન સાકરિયા, લવનીથ સિસોદિયા, મોઈન અલી, ક્વિન્ટન ડી કોક, રહેમાનુલ્લા ગુરબાઝ, સ્પેન્સર જોન્સન, વેંકટેશ ઐયર.

બાકીની રકમ: ₹64.30 કરોડ

લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સ (LSG)

રિટેન:

અબ્દુલ સમદ, એડન માર્કરામ, આકાશ સિંહ, અર્જુન તેંડુલકર (વેપાર), અર્શિન કુલકર્ણી, અવેશ ખાન, આયુષ બદોની, દિગ્વેશ રાઠી, હિમ્મત સિંહ, મણિમરણ સિદ્ધાર્થ, મેથ્યુ બ્રેટ્ઝકે, મયંક યાદવ, મોહમ્મદ શમી (વેપાર), મિશેલ માર્શ, મોહસીન ખાન, પ્રિન્સ શાહ, નિકોલસ, નિકોલસ, પી. અહેમદ.

રિલીઝ

આર્યન જુયલ, ડેવિડ મિલર, યુવરાજ ચૌધરી, રવિ બિશ્નોઈ, રાજવર્ધન હાંગરેકર, શાર્દુલ ઠાકુર (એમઆઈમાં ટ્રેડેડ), આકાશ દીપ, શમર જોસેફ.

બાકીની રકમ: ₹22.95 કરોડ

મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ (MI)

રિટેન:

અલ્લાહ ગઝનફર, અશ્વિની કુમાર, કોર્બિન બોશ, દીપક ચહર, હાર્દિક પંડ્યા, જસપ્રિત બુમરાહ, મયંક માર્કંડે (ટ્રેડ), મિશેલ સેન્ટનર, નમન ધીર, રઘુ શર્મા, રાજ અંગદ બાવા, રોબિન મિન્ઝ, રોહિત શર્મા, રેયાન રિકલ્ટન, શાર્દુલ ઠાકુર (ટ્રેડ), સુર્યાફર્ડ, સુરેન્દ્ર યાકૂમ (ટ્રેડ), શેર્ડર યાફન. વર્મા, ટ્રેન્ટ બોલ્ટ, વિલ જેક્સ.

રિલીઝ:

અર્જુન તેંડુલકર (L&S સાથે વેપાર), બેવોન જેકોબ્સ, કર્ણ શર્મા, લિઝાડ વિલિયમ્સ, મુજીબ ઉર રહેમાન, રીસ ટોપલી, ક્રિષ્નન શ્રીજીથ, સત્યનારાયણ રાજુ, વિગ્નેશ પુથુર

બાકીની રકમ: ₹2.75 કરોડ

પંજાબ કિંગ્સ (PBKS)

રિટેન:

અર્શદીપ સિંહ, અઝમતુલ્લા ઉમરઝાઈ, હરનૂર પન્નુ, હરપ્રીત બ્રાર, લોકી ફર્ગ્યુસન, માર્કો જોહ્ન્સન, માર્કસ સ્ટોઈનિસ, મિચ ઓવેન, મુશિર ખાન, નેહલ વાઢેરા, પ્રભસિમરન સિંહ, પ્રિયાંશ આર્ય, પૈલા અવિનાશ, શશાંક સિંહ, શ્રેયસ અય્યર, વિષ્ણુ, વિષ્ણુ, વિષ્ણુ, વિષ્ણુ શેખ ઝેવિયર બાર્ટલેટ, યશ ઠાકુર, યુઝવેન્દ્ર ચહલ.

રિલીઝ:

ગ્લેન મેક્સવેલ, જોશ ઈંગ્લિસ, એરોન હાર્ડી, કાયલ જેમીસન, કુલદીપ સેન, પ્રવીણ દુબે.

બાકીની રકમ: ₹11.50 કરોડ

રાજસ્થાન રોયલ્સ (RR)

રિટેન:

ધ્રુવ જુરેલ, ડોનોવન ફરેરા (વેપાર), જોફ્રા આર્ચર, ક્વેના મ્ફાકા, લુઆન-ડ્રે પ્રિટોરિયસ, નાન્દ્રે બર્ગર, રવીન્દ્ર જાડેજા (ટ્રેડ), રિયાન પરાગ, સેમ કુરન (ટ્રેડ), સંદીપ શર્મા, શિમરોન હેટમીયર, શુભમ દુબે, તુષાર સુરેશ સુરેશ, યુવરાજ, યુવરાજ, યુવરાજ, યુનિ. ચરક.

રિલીઝ:

સંજુ સેમસન (સીએસકેમાં ટ્રેડેડ), નીતીશ રાણા (ડીસીને ટ્રેડેડ), આકાશ માધવાલ, અશોક શર્મા, ફઝલહક ફારૂકી, કુમાર કાર્તિકેય, કુણાલ સિંહ રાઠોડ, મહેશ થેક્ષાના, વાનિન્દુ હસરંગા.

બાકીની રકમ: ₹16.05 કરોડ

રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર (RCB)

રિટેન: અભિનંદન સિંઘ, ભુવનેશ્વર કુમાર, દેવદત્ત પડિક્કલ, જેકબ બેથેલ, જીતેશ શર્મા, જોશ હેઝલવુડ, ક્રુણાલ પંડ્યા, નુવાન તુશારા, ફિલ સોલ્ટ, રજત પાટીદાર, રસિક ડાર, રોમારીયો શેફર્ડ, સુયશ શર્મા, સ્વપ્નિલ સિંહ, ટિમ ડેવિડ, વિરાટ કોહલી, યશ દયાલ.

રિલીઝ: લિયામ લિવિંગસ્ટોન, લુંગી એનગિડી, મયંક અગ્રવાલ, મનોજ ભંડાગે, સ્વસ્તિક ચિકારા, મોહિત રાઠી

બાકીની રકમ: ₹16.40 કરોડ

સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ (SRH)

રિટેન:

અભિષેક શર્મા, અનિકેત વર્મા, બ્રાઈડન કાર્સ, ઈશાન મલિંગા, હર્ષ દુબે, હર્ષલ પટેલ, હેનરિક ક્લાસેન, ઈશાન કિશન, જયદેવ ઉનડકટ, કામિન્દુ મેન્ડિસ, નીતિશ કુમાર રેડ્ડી, પેટ કમિન્સ, સ્મૃતિ રવિચંદ્રન, ટ્રેવિસ હેડ, જીશાન અંસારી.

રિલીઝ:

મોહમ્મદ શમી (L&Sમાં ટ્રેડેડ), અથર્વ તાઈડે, સચિન બેબી, અભિનવ મનોહર, વિયાન મુલ્ડર, એડમ ઝમ્પા, સિમરજીત સિંહ, રાહુલ ચાહર

બાકીની રકમ: ₹25.50 કરોડ

