IPL ના ઇતિહાસમાં પહેલી વાર RCB એ બનાવ્યો રેકોર્ડ, જાણીને તમે પણ ચોકી જશો
RCB એ IPL 2026 સીઝનની શાનદાર શરૂઆત કરી છે. સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદને એકતરફી મેચમાં હરાવી 6 વિકેટથી વિજય મેળવ્યો હતો.
Published : March 29, 2026 at 12:20 AM IST
RCB vs SRH: IPL 2026ની 19મી સીઝનની શરૂઆત શાનદાર રહી છે, જેમાં ડિફેન્ડિંગ ચેમ્પિયન રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર અને સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ વચ્ચે શરૂઆતી મેચ રમાઈ હતી. આ મેચમાં, RCB ટીમે માત્ર એકતરફી વિજય મેળવ્યો જ નહીં, પરંતુ અન્ય ટીમોને સ્પષ્ટ સંદેશ પણ આપ્યો કે આ વખતે તેમનો ઉદ્દેશ્ય તેમના ખિતાબનો સફળતાપૂર્વક બચાવ કરવાનો છે. આ શરૂઆતની મેચમાં, સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદે RCB માટે 202 રનનો લક્ષ્યાંક રાખ્યો હતો, જેને RCBએ ફક્ત 15.4 ઓવરમાં જ સફળતાપૂર્વક પૂર્ણ કરી લીધો હતો, જેમાં ફક્ત 4 વિકેટ ગુમાવી હતી. આ પ્રદર્શન સાથે, RCB એક નોંધપાત્ર સિદ્ધિ પણ હાંસલ કરવામાં સફળ રહી.
પહેલીવાર SRH સામે 200 થી વધુના લક્ષ્યનો પીછો કર્યો
રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર ટીમનો IPLમાં 200 કે તેથી વધુ રનના લક્ષ્યાંકનો પીછો કરવાનો રેકોર્ડ ખાસ પ્રભાવશાળી નથી. પરિણામે, જ્યારે સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદે આ મેચમાં તેમને 202 રનનો લક્ષ્યાંક આપ્યો, ત્યારે તે સમયે તેમના માટે ચોક્કસપણે થોડું મુશ્કેલ કાર્ય લાગતું હતું. જોકે, વિરાટ કોહલી - 69 રનની શાનદાર અણનમ ઇનિંગ - અને દેવદત્ત પડિકલે - 61 રનની શાનદાર ઇનિંગ સાથે પીછો કરવાનું ખૂબ જ સરળ બનાવ્યું, અને RCB 26 બોલ બાકી રહેતા મેચ જીતી ગયું. આ જીત સાથે, RCB એ પહેલી વાર IPLમાં સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ સામે 200 કે તેથી વધુ રનના લક્ષ્યાંકનો સફળતાપૂર્વક પીછો કર્યો છે. આ મેચ પહેલા, હૈદરાબાદે IPLમાં બે અલગ અલગ પ્રસંગોએ તેમને 200 રનથી વધુ રનનો લક્ષ્યાંક આપ્યો હતો, પરંતુ RCB ને તે બંને મેચમાં હારનો સામનો કરવો પડ્યો હતો.
16 વર્ષ પછી બેંગલુરુમાં 200થી વધુ લક્ષ્યનો પીછો કર્યો
સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ સામેની આ મેચમાં આરસીબી ટીમે વિજય મેળવતાની સાથે જ બેંગલુરુના એમ. ચિન્નાસ્વામી સ્ટેડિયમમાં 200 થી વધુ રનના લક્ષ્યનો સફળતાપૂર્વક પીછો કર્યો - 16 વર્ષ લાંબી રાહનો અંત આવ્યો. આ પહેલા, આરસીબીએ છેલ્લે 2010 માં આ મેદાન પર સફળતાપૂર્વક લક્ષ્યનો પીછો કર્યો હતો, જ્યારે તેઓએ પંજાબ કિંગ્સ સામેની મેચમાં 204 રનનો પીછો કર્યો હતો. વધુમાં, આઈપીએલના ઇતિહાસમાં આ ચોથી ઘટના છે કે આરસીબીએ 200 કે તેથી વધુ રનના લક્ષ્યનો સફળતાપૂર્વક પીછો કર્યો છે.
આ પણ વાંચો: