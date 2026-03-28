ETV Bharat / sports

IPL 2026: શું વરસાદ બનશે વિલન? જાણો RCB vs SRH મેચમાં કેવું રહેશે હવામાન

શું આજની મેચમાં વરસાદ મજા બગાડશે? તો, ચાલો જોઈએ કે મેચ દરમિયાન હવામાન કેવું રહેવાની અપેક્ષા છે.

CHINNASWAMY STADIUM BENGALURU (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : March 28, 2026 at 4:38 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

RCB VS SRH: IPL ની નવી સીઝન 28 માર્ચથી શરૂ થવાની છે. આ મેચમાં RCB, કેપ્ટન ઇશાન કિશનની આગેવાની હેઠળની સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ ટીમ સામે ટકરાશે. આ મુકાબલો બેંગલુરુના ચિન્નાસ્વામી સ્ટેડિયમમાં રમાશે. બધાની નજર આ મેચ પર છે, કારણ કે ડિફેન્ડિંગ ચેમ્પિયન મેદાનમાં ઉતરવા માટે તૈયાર છે. આ રમત પહેલા, બધા ચાહકોના મનમાં એક પ્રશ્ન ઉભો થઈ રહ્યો છે: શું વરસાદ રમતને બગાડશે? તો, ચાલો જોઈએ કે મેચ દરમિયાન હવામાન કેવું રહેવાની અપેક્ષા છે.

શું વરસાદ RCB વિરુદ્ધ SRH મેચની મજા બગાડશે?

રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગલુરુ અને સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ વચ્ચેની શરૂઆતની મેચ બેંગલુરુના ચિન્નાસ્વામી સ્ટેડિયમમાં રમાશે. મેચના દિવસે બેંગલુરુમાં હવામાન સંપૂર્ણપણે સ્વચ્છ રહેવાની અપેક્ષા છે. AccuWeather રિપોર્ટ મુજબ, 28 માર્ચે તાપમાન 32 થી 34 ડિગ્રી સેલ્સિયસની વચ્ચે રહેવાની ધારણા છે, જ્યારે પારો 18 થી 20 ડિગ્રીની વચ્ચે રહેવાની ધારણા છે. આ મેચમાં વરસાદના કોઈ સંકેત નથી, અને રમત સંપૂર્ણ રીતે રમાય તેવી અપેક્ષા છે.

RCB અને SRH વચ્ચેની મેચ કેટલા વાગ્યે શરૂ થશે?

RCB અને સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ વચ્ચેની મેચ સાંજે 7:30 વાગ્યે શરૂ થવાની છે. તેના અડધા કલાક પહેલા, બંને ટીમોના કેપ્ટન ટોસ માટે મેદાનમાં ઉતરશે. RCB માટે રજત પાટીદાર કેપ્ટનશીપ સંભાળશે, જ્યારે સનરાઇઝર્સ માટે ઇશાન કિશન કેપ્ટનશીપ સંભાળશે. બંને ટીમો આ મેચમાં શાનદાર પ્રદર્શન કરીને પોતાના વિજયી અભિયાનની શરૂઆત કરવાનો પ્રયાસ કરશે.

બંને ટીમો માટે સંભવિત પ્લેઈંગ- 11

રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર (RCB): ફિલ સોલ્ટ, વિરાટ કોહલી, દેવદત્ત પડિકલ, રજત પાટીદાર (કેપ્ટન), જીતેશ શર્મા (વિકેટકીપર), ટિમ ડેવિડ, રોમારીયો શેફર્ડ, કૃણાલ પંડ્યા, ભુવનેશ્વર કુમાર, જેકબ ડફી, મંગેશ યાદવ

સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ (SRH): અભિષેક શર્મા, ટ્રેવિસ હેડ, ઇશાન કિશન (કેપ્ટન/વિકેટકીપર), નીતિશ કુમાર રેડ્ડી, હેનરિક ક્લાસેન, અનિકેત વર્મા, હર્ષલ પટેલ, લિયામ લિવિંગસ્ટોન, જીશાન અંસારી, ઇશાન મલિંગા, જયદેવ ઉનડકટ

આ પણ વાંચો:

  1. IPLની આજથી શરૂઆત, પ્રથમ મેચમાં RCB સામે SRH ટકરાશે, જાણો કઈ ટીમનું પલડું ભારે ?
  2. IPL 2026: MS ધોનીના ચાહકો માટે માઠા સમાચાર, બે અઠવાડિયા માટે IPLમાંથી બહાર

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.