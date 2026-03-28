IPLની આજથી શરૂઆત, પ્રથમ મેચમાં RCB સામે SRH ટકરાશે, જાણો કઈ ટીમનું પલડું ભારે ?
Published : March 28, 2026 at 6:53 AM IST
RCB vs SRH: ઇન્ડિયન પ્રીમિયર લીગ (IPL)ની 19મી સીઝન આજથી 28 માર્ચથી શરૂ થવા જઈ રહી છે. પહેલી મેચ સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ (SRH) અને ડિફેન્ડિંગ ચેમ્પિયન રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર (RCB) વચ્ચે બેંગલુરુના એમ. ચિન્નાસ્વામી ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ ખાતે રમાશે. આ રોમાંચક મેચ ભારતીય સમય મુજબ સાંજે 7:30 વાગ્યે શરૂ થશે.
RCB મજબૂત
RCB આ સિઝનમાં પણ ખૂબ જ મજબૂત દેખાય રહી છે. બેટિંગ વિભાગમાં, વિરાટ કોહલી અને ફિલ સોલ્ટે ગત સિઝનમાં ટીમને એક મજબૂત શરૂઆત આપવામાં સફળ રહ્યાં હતા. કોહલી સોલ્ટની ઓપનિંગ જોડી ફરી એકવાર આગામી સિઝનમાં વિરોધી ટીમો માટે માથાનો દુખાવો સાબિત થઈ શકે છે.
તો દેવદત્ત પડિક્કલનું ઘરેલું સિઝનમાં ખુબ જ શાનદાર રહ્યા છે. આ વખતે, પડિક્કલ ત્રીજા નંબર પર બેટિંગ કરતો જોવા મળી શકે છે. ટિમ ડેવિડ અને જીતેશ શર્માએ પણ IPL 2025 માં તેમની વિસ્ફોટક બેટિંગથી સૌ કોઈને પ્રભાવિત કર્યા હતા. વધુમાં, ટીમ આ સિઝનમાં રોમારિયો શેફર્ડ અને કૃણાલ પંડ્યા પાસેથી મજબૂત પ્રદર્શનની આશા રાખશે. વેંકટેશ ઐયરના ઉમેરા સાથે, ટીમની બેટિંગ લાઇનઅપ હવે વધુ સંતુલિત દેખાય છે.
RCB માટે ખરાબ સમાચાર એ છે કે તેમનો ફાસ્ટ બોલર જોશ હેઝલવુડ શરૂઆતની મેચો માટે ઉપલબ્ધ રહેશે નહીં. હેઝલવુડની ગેરહાજરીમાં, ભુવનેશ્વર કુમાર એક મહત્વપૂર્ણ જવાબદારી નિભાવશે. આ સિઝનમાં યશ દયાલ પણ ટીમમાંથી ગેરહાજર છે. ન્યૂઝીલેન્ડના ફાસ્ટ બોલર જેકબ ડફીનું પ્રદર્શન પણ RCB માટે મહત્વપૂર્ણ રહેશે.
હૈદરાબાદની બેટિંગ પર સૌ કોઈની નજર
બીજી બાજુ, સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ ફરી એકવાર તેમના ટોપ ઓર્ડર પર મહંદઅંશે આધાર રાખશે. હૈદરાબાદ અભિષેક શર્મા, ટ્રેવિસ હેડ અને ઇશાન કિશનની ત્રિપુટીના મજબૂત પ્રદર્શન પર આધાર રાખશે. પેટ કમિન્સની ગેરહાજરીમાં, ઇશાન શરૂઆતની મેચોમાં પણ ટીમનું નેતૃત્વ કરતો જોવા મળશે.
ગત સિઝનમાં, હેનરિક ક્લાસેન ટીમનો સૌથી વધુ રન બનાવનાર ખેલાડી હતો. ફિનિશર તરીકે, અનિકેત વર્માએ આઈપીએલ 2025 દરમિયાન પોતાની પ્રભાવશાળી બેટિંગથી કાયમી છાપ ઉભી કરી હતી. નીતિશ કુમાર રેડ્ડી આ સિઝનમાં પોતાની હાજરી સ્થાપિત કરવાનો પ્રયાસ કરશે, જ્યારે હૈદરાબાદને લિયામ લિવિંગસ્ટોન પાસેથી પણ ઊંચી અપેક્ષાઓ રહેશે.
સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદની બોલિંગ આક્રમણ ઘણી નબળી લાગી રહી છે. કમિન્સની ગેરહાજરીમાં, ઇશાન મલિંગા, હર્ષલ પટેલ અને જયદેવ ઉનડકટ આક્રમક બોલીંગનું નેતૃત્વ કરશે. સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદના સ્પિનરોમાં પણ કોઈ મોટા નામનો અભાવ છે. યુવા સ્પિનર ઝીશાન અંસારી IPL 2026 માં સારું પ્રદર્શન કરવા આતુર રહેશે.
RCB vs SRH વચ્ચેનો રેકોર્ડ
IPLના ઇતિહાસમાં, આ બંને ટીમો વચ્ચે કુલ 26 મેચ રમાઈ છે. જેમાંથી સનરાઈઝર્સ હૈદરાબાદે 13 મેચ જીતી છે, જ્યારે RCBએ 11 મેચ જીતી છે. બે મેચનું કોઈ પરિણામ આવ્યું નથી. ટૂર્નામેન્ટમાં હૈદરાબાદનો સૌથી વધુ સ્કોર 287/3 છે, જે તેમણે 2024માં બનાવ્યો હતો. આ IPLના ઇતિહાસમાં સૌથી વધુ સ્કોર પણ છે. જ્યારે RCBનો સૌથી વધુ સ્કોર 262/7 છે.
RCB vs SRH: બંને ટીમો માટે સ્ક્વોડ
રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોરઃ વિરાટ કોહલી, ફિલ સાલ્ટ, દેવદત્ત પડિક્કલ, રજત પાટીદાર (કેપ્ટન), ટિમ ડેવિડ, જિતેશ શર્મા (વિકેટકીપર), કૃણાલ પંડ્યા, રોમારીયો શેફર્ડ, ભુવનેશ્વર કુમાર, સુયશ શર્મા, જેકબ ડફી, જોશ હેઝલવુડ, રસિક મેનેજેશ, વિકી ઓસ્તવાલ, અભિનંદન સિંહ, જેકબ બેથેલ, જોર્ડન કોક્સ, સ્વપ્નિલ સિંહ, કનિષ્ક ચૌહાણ, સાત્વિક દેસવાલ
સનરાઈઝર્સ હૈદરાબાદ: અભિષેક શર્મા, ટ્રેવિસ હેડ, ઈશાન કિશન (વિકેટકીપર), લિયામ લિવિંગસ્ટોન, હેનરિક ક્લાસેન, અનિકેત વર્મા, નીતીશ કુમાર રેડ્ડી, હર્ષલ પટેલ, જયદેવ ઉનડકટ, હર્ષ દુબે, ઈશાન મલિંગા, શિવમ માવી, ડેવિડ પેને, પ્રફુલ્લ હિન્જ, સાકિબ હુસૈન, અમિત કુમાર.