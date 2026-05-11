RCB vs MI: RCB એ રોમાંચક વિજય મેળવ્યો, મુંબઈ ઈન્ડિયન્સને 2 વિકેટથી હરાવ્યું

RCB vs MI: રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોરે મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ સામે બે વિકેટે રોમાંચક વિજય મેળવ્યો, 167 રનના લક્ષ્યનો પીછો કરીને છેલ્લા બોલ પર મેચ જીતી લીધી.

By ETV Bharat Sports Team

Published : May 11, 2026 at 12:00 AM IST

Updated : May 11, 2026 at 12:06 AM IST

RCB vs MI: ઇન્ડિયન પ્રીમિયર લીગની 19મી સીઝનની 54મી લીગ મેચ રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર અને મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ વચ્ચે રાયપુરના શહીદ વીર નારાયણ સિંહ ઇન્ટરનેશનલ ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ ખાતે રમાઈ હતી, આ મેચ RCB એ 2 વિકેટથી સફળતાપૂર્વક જીતી હતી. આ મેચમાં RCB ના કેપ્ટન રજત પાટીદારે ટોસ જીતીને પ્રથમ બોલિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો હતો.

ટોસ હારીને પ્રથમ બેટિંગ કરતા, મુંબઈ ઈન્ડિયન્સે 20 ઓવરમાં 7 વિકેટ ગુમાવીને કુલ 166 રન બનાવ્યા. આ મેચમાં મુંબઈની શરૂઆત ખૂબ જ ખરાબ રહી, જ્યારે સ્કોર 28 સુધી પહોંચ્યો ત્યારે ત્રણ મહત્વપૂર્ણ વિકેટ ગુમાવી દીધી; ત્યારબાદ, તિલક વર્મા અને નમન ધીરે ચોથી વિકેટ માટે 82 રનની ભાગીદારી કરીને ટીમને આ અનિશ્ચિત પરિસ્થિતિમાંથી બચાવવાનો પ્રયાસ કર્યો. નમન ધીર 47 રન બનાવીને પેવેલિયન પરત ફર્યા, જ્યારે તિલક વર્મા 57 રનની ઇનિંગ રમવામાં સફળ રહ્યા. RCB તરફથી, ભુવનેશ્વર કુમાર શ્રેષ્ઠ બોલર રહ્યો, તેણે મેચમાં સૌથી વધુ 4 વિકેટ લીધી, જ્યારે જોશ હેઝલવુડ, રસિક સલામ દાર અને રોમારિયો શેફર્ડે એક-એક વિકેટ લીધી.

જ્યારે આરસીબી લક્ષ્યનો પીછો કરવા ઉતર્યો, ત્યારે તેમની શરૂઆત ખરાબ રહી, સ્કોર 39 સુધી પહોંચ્યો ત્યાં સુધીમાં તેમની ત્રણ વિકેટ ગુમાવી દીધી. ત્યારબાદ, કૃણાલ પંડ્યા અને જેકબ બેથેલે ઇનિંગ્સને સ્થિર કરી, ચોથી વિકેટ માટે 55 રનની ભાગીદારી નોંધાવી અને તેમની ટીમને ફરીથી સ્પર્ધામાં લાવી. બેથેલ 27 રનની ઇનિંગ્સ રમ્યા બાદ આઉટ થયો, જ્યારે કૃણાલ પંડ્યાએ 73 રનની શાનદાર ઇનિંગ્સ રમી. મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ તરફથી બોલિંગમાં, કોર્બિન બોશે ચાર અને દીપક ચહરે બે વિકેટ લીધી, જ્યારે ગઝનફર અને બાવાએ એક-એક વિકેટ લીધી.

