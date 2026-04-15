IPL 2026: આજે પાટીદારની RCB અને પંતની LSG વચ્ચે મુકાબલો, જાણો કોનું પલડું રહેશે ભારે
આજે IPL 2026 માં રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર અને લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સ વચ્ચે ટક્કર થવા જઈ રહી છે.
Published : April 15, 2026 at 1:05 PM IST
RCB vs LSG :ઇન્ડિયન પ્રીમિયર લીગની 19 મી સીઝનની 23 મી લીગ મેચ બેંગલુરુના એમ. ચિન્નાસ્વામી સ્ટેડિયમ ખાતે ડિફેન્ડિંગ ચેમ્પિયન રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગલુરુ અને લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સ વચ્ચે રમાશે. રજત પાટીદારની કેપ્ટનશીપ હેઠળ રમતા, આરસીબીએ આ આઈપીએલ સીઝનમાં અત્યાર સુધી પ્રશંસનીય પ્રદર્શન કર્યું છે. ચાર મેચ રમ્યા પછી, તેઓએ ત્રણમાં સફળતાપૂર્વક જીત મેળવી છે જ્યારે ફક્ત એકમાં હારનો સામનો કરવો પડ્યો છે. હાલમાં, આરસીબી 6 પોઈન્ટ સાથે પોઈન્ટ ટેબલ પર ત્રીજા સ્થાને છે. લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સની વાત કરીએ તો, તેમનું પ્રદર્શન કંઈક અંશે ઉતાર-ચડાવ વાળું રહ્યું છે. ચાર મેચ રમ્યા પછી, તેઓએ બે જીત્યા છે અને બે હારી ગયા છે. એલએસજી ટીમ હાલમાં ચાર પોઈન્ટ સાથે પોઈન્ટ ટેબલ પર 7મા સ્થાને છે. પરિણામે, આ મેચ બંને ટીમો માટે મહત્વપૂર્ણ છે. ચાલો RCB અને LSG વચ્ચેના હેડ-ટુ-હેડ રેકોર્ડ, પિચ રિપોર્ટ અને હવામાનની આગાહી પર એક નજર કરીએ.
હેડ-ટુ-હેડ રેકોર્ડ
IPLમાં રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર અને લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સ વચ્ચેના હેડ-ટુ-હેડ રેકોર્ડની તપાસ કરીએ તો, પરિણામ સ્પષ્ટપણે RCB ની તરફેણમાં આવે છે. IPLમાં બંને ટીમો અત્યાર સુધી કુલ છ વખત ટકરાઈ છે. આ મુકાબલામાંથી, રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર ચાર મેચમાં સફળતાપૂર્વક વિજય મેળવ્યો છે, જ્યારે લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સ ફક્ત બે જ જીતી શક્યું છે. જોકે, ઘરઆંગણે લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સ સામે RCBનો રેકોર્ડ પ્રભાવશાળી રહ્યો નથી. એમ. ચિન્નાસ્વામી સ્ટેડિયમમાં, બંને ટીમો વચ્ચે કુલ બે મેચ રમાઈ છે, અને લખનૌની ટીમ બંનેમાં જીત મેળવવામાં સફળ રહી છે.
પિચ રિપોર્ટ
એમ. ચિન્નાસ્વામી સ્ટેડિયમ ખાતે રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર અને લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સ વચ્ચે મેચ યોજાવાની છે. આ સ્થળ બેટ્સમેનોને વધારે પસંદ કરે છે; પીચ સામાન્ય રીતે સપાટ હોય છે અને બાઉન્ડ્રી ટૂંકી હોય છે. પરિણામે, અહીં વારંવાર ઉચ્ચ સ્કોર પોસ્ટ કરવામાં આવે છે. આ પીચ પર, 200 થી વધુનો કુલ સ્કોર વિજયનો માર્ગ થોડો સરળ બનાવે છે. આજની મેચ માટે બંને ટીમો પાસે મજબૂત ખેલાડીઓ હોવાથી, ઉચ્ચ સ્કોરિંગ સ્પર્ધા ચોક્કસપણે કાર્ડ પર છે.
હવામાન રિપોર્ટ
રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર અને લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સ વચ્ચેની મેચ માટે હવામાન સારું રહેવાની ધારણા છે. વરસાદની કોઈ શક્યતા નથી. સાંજની મેચ હોવાથી, તાપમાન 21 થી 25 ડિગ્રી સેલ્સિયસની વચ્ચે રહેવાની શક્યતા છે. આ સ્થળે ઝાકળ પણ રમતમાં આવી શકે છે, તેથી ટોસ જીતીને પહેલા બોલિંગ કરવાનો નિર્ણય કરવો એ આદર્શ વ્યૂહરચના હશે.
