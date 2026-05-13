IPL 2026: આજે RCB અને KKR વચ્ચે મુકાબલો, બને ટીમો માટે જીત જરુરી

IPL 2026 માં, બુધવારે રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર અને કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સ વચ્ચે રાયપુરના શહીદ વીર નારાયણ સિંહ સ્ટેડિયમ ખાતે મેચ રમાશે.

By ETV Bharat Sports Team

Published : May 13, 2026 at 12:58 PM IST

RCB VS KKR: IPL 2026 ની 57મી મેચ બુધવારે રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર અને કોલકાતા નાઈટ રાઇડર્સ વચ્ચે રમાશે. આ મેચ શહીદ વીર નારાયણ સિંહ ઇન્ટરનેશનલ સ્ટેડિયમ ખાતે રમાશે. પ્લેઓફમાં પહોંચવાની તેમની આશા જીવંત રાખવા માટે, કેકેઆરને આ મેચ કોઈપણ કિંમતે જીતવી જ પડશે. આઈપીએલ 2026 માં ખરાબ શરૂઆત બાદ, કેકેઆર જીતના માર્ગે પાછી ફરી છે. ટીમે તેની છેલ્લી ચાર મેચમાં પ્રભાવશાળી જીત નોંધાવી છે. દિલ્હી કેપિટલ્સ સામેની તેમની પાછલી મેચમાં, ફિન એલને શાનદાર બેટિંગ પ્રદર્શન કર્યું હતું, જેમાં માત્ર 47 બોલમાં 100 રનની શક્તિશાળી ઇનિંગ રમી હતી.

કેમેરોન ગ્રીન ફોર્મ ચિંતાનો વિષય

કેમેરોન ગ્રીને KKR ટીમ માટે પોતાની બેટિંગમાં પણ નોંધપાત્ર યોગદાન આપ્યું છે. આ દરમિયાન, કાર્તિક ત્યાગી, વરુણ ચક્રવર્તી અને અનુકુલ રોય ઉત્તમ ફોર્મમાં છે. સુનીલ નારાયણ આ સિઝનમાં ખૂબ જ ઇકોનોમી સાથે બોલિંગ કરી રહ્યા છે, મહત્વપૂર્ણ મેચોમાં મહત્વપૂર્ણ વિકેટો લઈ રહ્યા છે. KKR અત્યાર સુધીમાં 10 મેચ રમી છે, જેમાંથી ફક્ત ચાર જ જીતી શક્યું છે. પ્લેઓફમાં પહોંચવા માટે, KKR ને તેમની બાકીની બધી મેચોમાં મજબૂત પ્રદર્શન કરવાની જરૂર પડશે.

વિરાટ કોહલી છેલ્લી બે મેચમાં નિષ્ફળ

બીજી તરફ, રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર હાલમાં પોઈન્ટ ટેબલમાં બીજા ક્રમે છે. KKR સામે પોતાનું પ્રભાવશાળી ફોર્મ જાળવી રાખવાનો પ્રયાસ કરશે. RCB હાલમાં 11 મેચમાં 14 પોઈન્ટ ધરાવે છે. કૃણાલ પંડ્યાએ મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ સામેની છેલ્લી મેચમાં 73 રનની શક્તિશાળી ઇનિંગ રમી હતી. દેવદત્ત પડિકલે પણ આ સિઝનમાં બેટિંગથી પ્રભાવશાળી પ્રદર્શન કર્યું છે. જોકે, વિરાટ કોહલી તેની છેલ્લી બે સતત મેચમાં ખાતું પણ ખોલવામાં નિષ્ફળ રહ્યો છે. ભુવનેશ્વર કુમારની બોલિંગ આ સિઝનમાં ટોચના ફોર્મમાં છે; તેણે 11 મેચમાં 21 વિકેટ લીધી છે, જ્યારે જોશ હેઝલવુડે તેને ઉત્તમ ટેકો આપ્યો છે.

હેડ-ટુ-હેડ રેકોર્ડ

રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર અને કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સ વચ્ચે અત્યાર સુધીમાં કુલ 36 મેચ રમાઈ છે, જેમાંથી બેંગ્લોરે 15 મેચ જીતી છે. દરમિયાન, કોલકાતાએ 20 મેચ જીતી છે.

પિચ રિપોર્ટ

બેંગલુરુ અને કોલકાતા વચ્ચેનો મુકાબલો રાયપુરના શહીદ વીર નારાયણ સિંહ ઇન્ટરનેશનલ ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ ખાતે થશે. અહીંની પિચ સંતુલિત અને કાળી માટીથી બનેલી હોવાની અપેક્ષા છે, જે બેટ્સમેન માટે એક મુશ્કેલ પડકાર રજૂ કરે છે. આ સિઝનમાં અન્ય સ્થળોએ જોવા મળેલી ઉચ્ચ સ્કોરિંગ, સપાટ પિચોથી વિપરીત, રાયપુરની સપાટી શિસ્તબદ્ધ બોલરોને નોંધપાત્ર સહાય પૂરી પાડે છે.

હવામાન રિપોર્ટ

આજની મેચ માટે હવામાન સ્વચ્છ અને શુષ્ક રહેવાની આગાહી છે. અઠવાડિયાની શરૂઆતમાં કમોસમી વરસાદને કારણે પ્રેક્ટિસ સત્રો ખોરવાઈ ગયા હોવા છતાં, હવામાન હવે સંપૂર્ણપણે સ્વચ્છ થઈ ગયું છે. રમત દરમિયાન વરસાદની 0% શક્યતા સાથે, સંપૂર્ણ 40 ઓવરની મેચ સુનિશ્ચિત છે. આકાશ સ્વચ્છ હોવાથી, રાત્રે તાપમાન 27°C સુધી ઘટી જવાની ધારણા છે, અને બીજી ઇનિંગ દરમિયાન હળવા ઝાકળની અપેક્ષા છે.

સંભવિત પ્લેઇંગ-11

રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર: વિરાટ કોહલી, જેકબ બેથેલ, દેવદત્ત પડિકલ, રજત પાટીદાર (કેપ્ટન), વેંકટેશ ઐયર/રોમારીયો શેફર્ડ, જીતેશ શર્મા (વિકેટકીપર), ટિમ ડેવિડ, કૃણાલ પંડ્યા, ભુવનેશ્વર કુમાર, જોશ હેઝલવુડ, સુયશ શર્મા

કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સઃ અજિંક્ય રહાણે (કેપ્ટન), ફિન એલન, અંગક્રિશ રઘુવંશી (વિકેટકીપર), કેમરોન ગ્રીન, રોવમેન પોવેલ, મનીષ પાંડે, રિંકુ સિંહ, સુનીલ નારાયણ, અનુકુલ રોય, કાર્તિક ત્યાગી, વૈભવ અરોરા

