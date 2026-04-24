ગુજરાત ટાઇટન્સ સામે વિરાટ કોહલીનો રેકોર્ડ કેવો છે? આંકડા જોઈને ચોંકી જશો
IPL 2026 માં, રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગલુરુ આજે ગુજરાત ટાઇટન્સ સામે ટકરાશે. બેંગલુરુના હોમ ગ્રાઉન્ડ - એમ. ચિન્નાસ્વામી સ્ટેડિયમ ખાતે રમાશે.
Published : April 24, 2026 at 5:42 PM IST
IPL 2026 ની 34મી મેચમાં, આજે રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગલુરુ (RCB) અને ગુજરાત ટાઇટન્સ (GT) સામે ટકરાશે. આ મેચ બેંગલુરુના એમ. ચિન્નાસ્વામી સ્ટેડિયમ ખાતે સાંજે 7:30 વાગ્યે શરૂ થશે. આ મેચમાં બધાની નજર RCBના સ્ટાર બેટ્સમેન વિરાટ કોહલી પર રહેશે. કોહલી હાલમાં શાનદાર ફોર્મમાં છે અને ગુજરાત સામે જોરદાર પ્રભાવ પાડવા માટે તૈયાર છે. મેચ શરૂ થાય તે પહેલાં, ચાલો GT સામે કોહલીના રેકોર્ડ પર એક નજર કરીએ.
વિરાટ કોહલી શાનદાર ફોર્મમાં
IPL 2026 માં વિરાટ કોહલી શાનદાર ફોર્મમાં દેખાઈ રહ્યો છે, અને તેનું બેટ બોલબાલા કરી રહ્યું છે. આ સિઝનમાં અત્યાર સુધી રમાયેલી 6 મેચમાં, કોહલીએ 49.40 ની સરેરાશથી 247 રન બનાવ્યા છે, જેમાં બે અડધી સદીનો સમાવેશ થાય છે. આ સમયગાળા દરમિયાન, તેણે 28 ચોગ્ગા અને 8 છગ્ગા પણ ફટકાર્યા. તે હાલમાં ટુર્નામેન્ટના સૌથી વધુ રન બનાવનારા ખેલાડીઓની યાદીમાં છઠ્ઠા ક્રમે છે.
કિંગ કોહલીએ ગુજરાત ટાઇટન્સ સામે અત્યાર સુધીમાં શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું છે. GT સામેની છ મેચમાં, કોહલીએ 87.75 ની નોંધપાત્ર સરેરાશથી 351 રન બનાવ્યા છે, આ સમયગાળા દરમિયાન તેનો સ્ટ્રાઇક રેટ 143.26 રહ્યો છે. તેણે આ ટીમ સામે ત્રણ અડધી સદી અને એક સદી પણ ફટકારી છે. આ દરમિયાન તેણે 36 ચોગ્ગા અને 11 છગ્ગા ફટકાર્યા છે.
ચિન્નાસ્વામી ખાતે જીટી સામે કોહલીનું પ્રદર્શન
બેંગલુરુના એમ. ચિન્નાસ્વામી સ્ટેડિયમ ખાતે જીટી સામે કોહલીનું પ્રદર્શન વધુ પ્રભાવશાળી રહ્યું છે. આ સ્થળે રમાયેલી ત્રણ મેચમાં તેણે 75 ની સરેરાશથી 150 રન બનાવ્યા છે, જેમાં એક સદીનો સમાવેશ થાય છે.
300 છગ્ગા ક્લબમાં જોડાવાથી માત્ર એક ડગલું દૂર
વિરાટ કોહલીના IPL કારકિર્દીની વાત કરીએ તો, તેણે અત્યાર સુધી રમાયેલી 273 મેચોમાં 265 ઇનિંગ્સમાં 39.76 ની સરેરાશથી 8,908 રન બનાવ્યા છે. તેણે 65 અડધી સદી અને 8 સદી નોંધાવી છે. વધુમાં, તેના નામે 299 છગ્ગા છે અને તે IPLમાં 300 છગ્ગાના આંકડા સુધી પહોંચવાથી માત્ર એક ડગલું દૂર છે.
આરસીબી ત્રીજા સ્થાને
રજત પાટીદારની આગેવાની હેઠળની રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર ટીમે આ સિઝનમાં અત્યાર સુધીમાં છ મેચ રમી છે, જેમાં ચારમાં જીત મેળવી છે અને બેમાં હારનો સામનો કરવો પડ્યો છે. આરસીબી હાલમાં પોઈન્ટ ટેબલ પર ત્રીજા સ્થાને છે, જ્યારે ગુજરાત ટાઇટન્સ છ મેચમાં ત્રણ જીત અને ત્રણ હાર સાથે છઠ્ઠા સ્થાને છે.
આ પણ વાંચો: