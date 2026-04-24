IPL 2026: આજે ગુજરાત ટાઇટન્સનો મુકાબલો રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર સામે, 'કિંગ' અને 'પ્રિન્સ' પર રહેશે નજર

આજે બેંગલુરુમાં RCB અને GT વચ્ચે મેચ રમાશે. વિરાટ કોહલી અને શુભમન ગિલ એકબીજા સામે ટકરાશે. આજનો મુકાબલો બંને ટીમો માટે મહત્વપૂર્ણ છે.

By ETV Bharat Sports Team

Published : April 24, 2026 at 1:21 PM IST

RCB VS GT: આજે રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર અને ગુજરાત ટાઇટન્સ વચ્ચે એક મહત્વપૂર્ણ IPL મેચ રમાશે. આ મેચ બેંગલુરુના એમ. ચિન્નાસ્વામી સ્ટેડિયમમાં રમાશે. રજત પાટીદાર RCBના કેપ્ટન હોવા છતાં, બધાની નજર વિરાટ કોહલી પર રહેશે. બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો, આજે 'કિંગ' વિરાટ કોહલી અને 'પ્રિન્સ' શુભમન ગિલ વચ્ચે મુકાબલો થશે, જે ગુજરાત ટાઇટન્સની આગેવાની લઈ રહ્યા છે.

MI સામે 99 રનથી કારમી હાર

ગુજરાત ટાઇટન્સની વાત કરીએ તો, ટીમ મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ સામે 99 રનથી કારમી હારનો સામનો કરી રહી છે, જેના કારણે તેમના નેટ રન રેટને પણ ફટકો પડ્યો છે. સાઈ સુદર્શન રન બનાવવા માટે સંઘર્ષ કરી રહ્યો છે. પરિણામે, વિજય મેળવવાની સંપૂર્ણ જવાબદારી શુભમન ગિલ અને જોસ બટલરના ખભા પર રહેશે. જોશ હેઝલવુડ અને ભુવનેશ્વર કુમારની શક્તિશાળી જોડી ધરાવતી RCB ની શાનદાર બોલિંગ લાઇનઅપ તેમના માટે એક મહત્વપૂર્ણ પડકાર બની શકે છે.

કોનું પલડુ રહેશે ભારે

આ બધા પરિબળોને ધ્યાનમાં લેતા, એમ કહી શકાય કે RCB ટીમ વિજયી બને તેવી શક્યતા છે. આંકડાઓ પર નજીકથી નજર નાખવાથી ખબર પડે છે કે RCB ની જીતની શક્યતા 60% છે, જ્યારે ગુજરાત ટાઇટન્સની જીતની શક્યતા લગભગ 40% છે. જોકે, આ T20 મેચ હોવાથી, એક ઓવર અથવા તો એક ખેલાડી મેચનું પાસુ ફેરવી શકે તેવી ક્ષમતા ધરાવે છે.

હેડ-ટુ-હેડ રેકોર્ડ

IPLમાં RCB અને ગુજરાત વચ્ચેની સ્પર્ધા અત્યાર સુધી સમાન રહી છે. બંને ટીમો છ વખત ટકરાઈ છે, જેમાં બંને ટીમોએ એક-એક મેચમાં વિજય મેળવ્યો છે. છેલ્લી વખત RCB અને GT વચ્ચે મુકાબલો થયો હતો - 2025માં - ગુજરાત આઠ વિકેટથી જીત્યું હતું. તે પહેલાં, 2024માં, બંને ટીમો બે વાર ટકરાઈ હતી, અને બંને વખત RCB ટોચ પર રહી હતી.

પીચ રિપોર્ટ

બેંગલુરુ અને ગુજરાત વચ્ચેની મેચ એ જ પીચ પર રમાશે જ્યાં RCBનો મુકાબલો ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ અને દિલ્હી કેપિટલ્સ સામે થયો હતો. CSK સામેની મેચમાં હાઇ-સ્કોરિંગ જોવા મળ્યું, જ્યારે દિલ્હી સામેની મેચમાં ખૂબ જ રોમાંચક મુકાબલો જોવા મળ્યો, જોકે તે મેચ દિવસ દરમિયાન રમાઈ હતી. ગુજરાત અને બેંગલુરુ વચ્ચેની મેચમાં ફરી એકવાર હાઇ-સ્કોરિંગ જોવા મળી શકે છે.

હવામાન રિપોર્ટ

બેંગલુરુ અને ગુજરાત વચ્ચેની મેચ દરમિયાન બેંગલુરુમાં હવામાન સ્વચ્છ રહેવાની ધારણા છે. આ સમય દરમિયાન, મહત્તમ તાપમાન 37 ડિગ્રીની આસપાસ રહેવાની શક્યતા છે, જ્યારે લઘુત્તમ તાપમાન 23 ડિગ્રી હોઈ શકે છે. આકાશમાં હળવા વાદળો છવાયેલા રહેવાની શક્યતા છે.

આ પણ વાંચો:

  1. MI VS CSK : મુંબઈ ઈન્ડિયન્સની સૌથી મોટી હાર, ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સે 103 રનથી હરાવ્યું
  2. ચેન્નાઈના ખેલાડીઓ કાળી પટ્ટી પહેરીને મેદાનમાં ઉતર્યા, જાણો શું છે કારણ

TAGGED:

IPL 2026
RCB VS GT
RCB VS GT HEAD TO HEAD
RCB VS GT PLAYING 11
RCB VS GT

