ડબલ હેડરમાં આજે RCB અને CSK વચ્ચે ટક્કર, જાણો કોનું પલડું રહેશે ભારે
IPL 2026 આજે RCB અને CSK વચ્ચે મુકાબલો. ચાલો મેચ પહેલા બંને ટીમો, પિચ રિપોર્ટ, હેડ-ટુ-હેડ રેકોર્ડ અને હવામાનની સ્થિતિ પર એક નજર કરીએ.
Published : April 5, 2026 at 2:21 PM IST
RCB vs CSK: IPL 2026 માં રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર અને ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ વચ્ચે આજે મુકાબલો થવાનો છે. બંને ટીમો બેંગ્લોરના એમ. ચિન્નાસ્વામી સ્ટેડિયમમાં આમને-સામને થશે. RCB અને CSKનો ઇતિહાસ સમૃદ્ધ છે, અને દર વર્ષે, ચાહકો આ બંને ટીમોને સામને આવતી જોવા માટે આતુરતાથી રાહ જુએ છે. આ ઉત્તેજનાનું એક મુખ્ય કારણ એમએસ ધોની અને વિરાટ કોહલીની હાજરી છે. જોકે, ધોની પગની ચામડીના ખેંચાણને કારણે બે અઠવાડિયા માટે સાઇડલાઇન છે અને RCB સામે રમવાની શક્યતા ઓછી છે. મેચ પહેલા, ચાલો બંને ટીમોની ટીમો, પિચ રિપોર્ટ, હેડ-ટુ-હેડ રેકોર્ડ અને હવામાનની આગાહી પર એક નજર કરીએ.
હેડ-ટુ-હેડ રેકોર્ડ
- કુલ મેચ: 35
- રોયલ ચેલેન્જર્સ જીત્યા: 13
- ચેન્નઈ સુપર કિંગ્સ જીત્યા: 21
- ટાઈ: 1
- કોઈ પરિણામ નહીં: 0
પિચ રિપોર્ટ
રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર અને ચેન્નઈ સુપર કિંગ્સ વચ્ચેની મેચ ચિન્નાસ્વામી સ્ટેડિયમ ખાતે રમાશે. આ સ્થળ બેટ્સમેનોને નોંધપાત્ર ફાયદા આપે છે. IPL 2026 ની પહેલી મેચ - RCB અને SRH વચ્ચે - પણ ચિન્નાસ્વામી સ્ટેડિયમ ખાતે રમાઈ હતી; તે રમતમાં, બંને ટીમોએ 200 રનનો આંકડો પાર કર્યો. આ CSK વિરુદ્ધ RCB મેચમાં પણ હાઈ સ્કોરિંગની અપેક્ષા છે.
બેંગલુરુમાં હવામાન કેવું છે?
આરસીબી અને સીએસકે વચ્ચેની મેચ દરમિયાન વરસાદની કોઈ શક્યતા નથી. હવામાન સંપૂર્ણપણે સ્વચ્છ રહેવાની આગાહી છે. તાપમાનની વાત કરીએ તો, તે 21 થી 25 ડિગ્રી સેલ્સિયસની વચ્ચે રહેવાની ધારણા છે. બીજી ઇનિંગ દરમિયાન ઝાકળ પડવાની શક્યતા છે; પરિણામે, બોલરો માટે પરિસ્થિતિઓ વધુ પડકારજનક બનશે.
RCB અને CSK નું સંપૂર્ણ સ્ક્વોડ
રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર સ્ક્વોડ: રજત પાટીદાર (કેપ્ટન), વિરાટ કોહલી, અભિનંદન સિંહ, ભુવનેશ્વર કુમાર, દેવદત્ત પડિકલ, જેકબ બેથેલ, જીતેશ શર્મા, જોશ હેઝલવુડ, કૃણાલ પંડ્યા, નુવાન તુષારા, ફિલ સોલ્ટ, રસિક દાર, રોમારીયો શેફર્ડ, ડેવિડ શરમાલ, ડેવિડ ડેવિડ શેફર્ડ. વેંકટેશ ઐયર, જેકબ ડફી, મંગેશ યાદવ, સાત્વિક દેસવાલ, જોર્ડન કોક્સ, વિહાન મલ્હોત્રા અને કનિષ્ક ચૌહાણ.
ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ સ્ક્વોડ: રુતુરાજ ગાયકવાડ (કેપ્ટન), સંજુ સેમસન, એમએસ ધોની, આયુષ મ્હાત્રે, દેવલ્ડ બ્રેવિસ, શિવમ દુબે, ઉર્વીલ પટેલ, નૂર અહમદ, સ્પેન્સર જોન્સન, શ્રેયસ ગોપાલ, ખલીલ અહેમદ, રામકૃષ્ણ ઘોષ, મુકેશ ચૌધરી, જેમી ઓવરટન, એન ગુરસેન, અન્નાલ સિંઘ, અન્ના સિંઘ પ્રશાંત વીર, કાર્તિક શર્મા, મેથ્યુ શોર્ટ, અમન ખાન, સરફરાઝ ખાન, મેટ હેનરી, રાહુલ ચાહર અને જેક્સ ફોક્સ.
આ પણ વાંચો: