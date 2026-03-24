IPL 2026 પહેલા RCBનો મોટો નિર્ણય, એમ. ચિન્નાસ્વામી સ્ટેડિયમમાં 11 સીટ ખાલી રહેશે

IPL 2026 પહેલા, RCB એ કેટલાક મોટા પગલાં લીધાં છે. ફ્રેન્ચાઇઝીએ બેંગલુરુના એમ. ચિન્નાસ્વામી સ્ટેડિયમમાં 11 સીટ ખાલી રાખવાનો નિર્ણય લીધો છે.

એમ. ચિન્નાસ્વામી સ્ટેડિયમ (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : March 24, 2026 at 5:08 PM IST

IPL 2026: IPLની 19મી સીઝન શરૂ થાય તે પહેલાં, રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગલુરુ ફ્રેન્ચાઇઝીએ એક મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય લીધો છે. ગયા વર્ષે, ચિન્નાસ્વામી સ્ટેડિયમમાં થયેલી ભાગદોડમાં 11 લોકોએ જીવ ગુમાવ્યા હતા. તે વ્યક્તિઓના સન્માનમાં, ફ્રેન્ચાઇઝીએ એક મોટું પગલું ભર્યું છે. આ નિર્ણય 4 જૂન, 2025 ના રોજ - ગયા વર્ષે - RCB ના પ્રથમ IPL ટાઇટલ વિજયની ઉજવણી દરમિયાન થયેલી ભાગદોડમાં જીવ ગુમાવનારા 11 લોકોની યાદમાં લેવામાં આવ્યો છે. ફ્રેન્ચાઇઝીએ સિઝન શરૂ થાય તે પહેલાં ઘણા મુખ્ય નિર્ણયો લીધા છે.

દરેક મેચમાં ચિન્નાસ્વામી સ્ટેડિયમમાં 11 બેઠકો ખાલી

4 જૂનના રોજ, ચિન્નાસ્વામી સ્ટેડિયમની બહાર મોટી ભીડ વચ્ચે એક દુ:ખદ ઘટના બની, જેનાથી સમગ્ર ક્રિકેટ જગતમાં શોકની લહેર ફેલાઈ ગઈ. RCB અને KSCA વચ્ચેના સંયુક્ત નિર્ણયના ભાગ રૂપે, ફ્રેન્ચાઇઝીએ સ્ટેડિયમના એક અગ્રણી સ્ટેન્ડમાં 11 સીટ કાયમી ધોરણે ખાલી રાખવાનો નિર્ણય લીધો છે, જેનાથી તેમને જાહેર પ્રવેશથી દૂર કરવામાં આવ્યા છે. હવેથી, આ સીટ પર કોઈ પણ વ્યક્તિ બેસી શકશે નહીં, અને તે કાયમ માટે ખાલી રહેશે. IPL અને આંતરરાષ્ટ્રીય મેચો સહિત, સ્થળ પર યોજાનારી દરેક મેચ દરમિયાન આ ખાલી ખાલી રહેશે. RCBના આ પગલાની દરેક વ્યક્તિ દ્વારા વ્યાપક પ્રશંસા કરવામાં આવી રહી છે.

સ્ટેડિયમના ગેટ પાસે એક ભવ્ય સ્મારક

RCB એ આ સિઝન પહેલા ઘણા અન્ય મહત્વપૂર્ણ નિર્ણયો લીધા છે. ભાગદોડમાં જીવ ગુમાવનારા 11 વ્યક્તિઓને શ્રદ્ધાંજલિ આપવાના હેતુથી, સ્ટેડિયમ પરિસરમાં એક સ્મારક બનાવવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. IPL 2026 ની શરૂઆતની મેચ પહેલા, 28 માર્ચે સ્ટેડિયમના પ્રવેશદ્વાર પાસે આ સ્મારકનું અનાવરણ થવાનું છે. મેચના દિવસે, 11 પીડિતોના નામ વિશાળ સ્ક્રીનો પર પ્રદર્શિત કરવામાં આવશે, અને એક મિનિટનું મૌન પાળવામાં આવશે.

RCB અને SRH ટીમો ઓપનિંગ મેચમાં આમને-સામને થશે

IPL 2026નો ઓપનિંગ સેરેમની 28 માર્ચે બેંગલુરુના એમ. ચિન્નાસ્વામી સ્ટેડિયમ ખાતે યોજાવાનો છે. સિઝનનો પહેલો મેચ રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગલુરુ અને સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ વચ્ચે રમાશે. આ સ્પર્ધામાં, RCB ટીમ રજત પાટીદારની કેપ્ટનશીપ હેઠળ મેદાનમાં ઉતરશે, જ્યારે સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ ટીમનું નેતૃત્વ ઇશાન કિશન કરશે. નિયમિત કેપ્ટન પેટ કમિન્સ IPL 2026 ની પ્રથમ કેટલીક મેચોમાંથી બહાર થઈ ગયો છે; તેમની ગેરહાજરીમાં, ઇશાન કિશન જવાબદારી સંભાળશે.

