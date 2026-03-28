RCB vs SRH: RCBના ખેલાડી મેચમાં કાળી પટ્ટી પહેરી મેદાનમાં ઉતર્યા, જાણો શું છે સાચું કારણ
IPL 2026 ની પહેલી મેચ રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર અને સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ વચ્ચે રમાઈ રહી છે, જેમાં RCB ટીમના ખેલાડીઓ કાળી પટ્ટી બાંધીને મેદાનમાં ઉતર્યા છે.
Published : March 28, 2026 at 10:31 PM IST
IPL 2026ની 19મી સીઝનની શરૂઆત રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર અને સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ વચ્ચેની મેચ સાથે થઈ છે, આ મેચ બેંગ્લોરના એમ. ચિન્નાસ્વામી સ્ટેડિયમ ખાતે રમાઈ રહી છે. ટોસ જીતીને, આરસીબી ટીમે આ મેચમાં પ્રથમ બોલિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો. ડિફેન્ડિંગ ચેમ્પિયન માટે, આ સીઝનમાં સૌથી મોટો પડકાર પોતાનું ટાઇટલ જાળવી રાખવાનો રહેશે - એક એવું કાર્ય જે તેમના માટે ક્યારેય સરળ નહીં હોય. દરમિયાન, આરસીબીના ખેલાડીઓ કાળી પટ્ટી પહેરીને સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ સામે મેદાનમાં ઉતર્યા છે.
2025ની IPL સીઝન દરમિયાન, જ્યારે RCBએ 18 વર્ષમાં પહેલીવાર ટ્રોફી જીતી, ત્યારે તેમના ચાહકો ખૂબ જ ખુશ થયા હતા. પરિણામે, જ્યારે RCB ટીમ ફાઇનલ મેચ પછી બેંગલુરુ પહોંચી, ત્યારે વિજય પરેડ દરમિયાન ભાગદોડ મચી ગઈ; જ્યારે ઘણા લોકોને ઇજાઓ થઈ, 11 વ્યક્તિઓએ દુઃખદ રીતે પોતાના જીવ ગુમાવ્યા. ત્યારબાદ, RCB ને નોંધપાત્ર ટીકાનો સામનો કરવો પડ્યો. હવે, મૃત્યુ પામેલા તમામ લોકોને શ્રદ્ધાંજલિ આપવા માટે, RCB ખેલાડીઓ કાળા હાથે પટ્ટી પહેરીને મેદાનમાં ઉતર્યા છે. વધુમાં, મેચ પહેલા, તે 11 ચાહકોને શ્રદ્ધાંજલિ આપવામાં આવી હતી, અને તેમની યાદમાં એક મિનિટનું મૌન પાળવામાં આવ્યું હતું. BCCI એ ઉદઘાટન સમારોહનું આયોજન ન કરવાનો પણ નિર્ણય લીધો હતો.
In the memory of our 11 dear fans. 🙏— Royal Challengers Bengaluru (@RCBTweets) March 28, 2026
RCB વિજયી શરૂઆત પર નજર
સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ સામેની મેચમાં, RCBના કેપ્ટન રજત પાટીદારે બેટિંગ માટે અનુકૂળ દેખાતી પીચ પર ટોસ જીતીને પ્રથમ બોલિંગ કરવાનો નિર્ણય લેવામાં કોઈ સમય બગાડ્યો નહીં. RCBના સીઝન ઓપનર માટે જોશ હેઝલવુડ ઉપલબ્ધ ન હતો; પરિણામે, જેકબ ડફી ભુવનેશ્વર કુમાર સાથે તેમના બોલિંગ આક્રમણનું નેતૃત્વ કરી રહ્યા છે. વધુમાં, બેટિંગ વિભાગમાં, બધાની નજર ફરી એકવાર વિરાટ કોહલી પર રહેશે.
સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદે 201 રન બનાવ્યા
ટોસ હાર્યા બાદ પ્રથમ બેટિંગ કરતા સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદની ટીમે 20 ઓવરમાં 9 વિકેટ ગુમાવીને કુલ 201 રન બનાવ્યા. હૈદરાબાદ તરફથી ઈશાન કિશને 80 રનની ઇનિંગ રમી, જ્યારે અનિકેત વર્માએ 43 રનનું યોગદાન આપ્યું. આરસીબી તરફથી બોલિંગમાં, જેકબ ડફી અને રોમારિયો શેફર્ડે 3-3 વિકેટ લીધી.
