મેદાન પર અમ્પાયર બન્યા મજાકને પાત્ર, ટિમ ડેવિડે તોડ્યા IPLના નિયમ
RCB અને મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ વચ્ચેની IPL મેચ દરમિયાન, એક એવી ઘટના બની જે સોશિયલ મીડિયા પર ઝડપથી વાયરલ થઈ રહી છે.
Published : April 13, 2026 at 3:12 PM IST
DEVID RULE BREAK BALL: વાનખેડે સ્ટેડિયમ ખાતે મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ અને RCB વચ્ચે એક હાઈ-વોલ્ટેજ મુકાબલો થયો. આ મેચમાં RCB ટીમનો વિજય થયો. રમત દરમિયાન, એક ઘટના બની જેનો વીડિયો રેકોર્ડ કરવામાં આવ્યો. જે હવે સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ પર ઝડપથી વાયરલ થઈ રહ્યો છે. RCBના સ્ટાર બેટ્સમેન, ટિમ ડેવિડ, અમ્પાયર સાથે સંકળાયેલી એક ચોક્કસ ક્રિયામાં રોકાયેલા હતા જેની વ્યાપક ટીકા થઈ છે. ડેવિડના આ વર્તનને IPL નિયમોનું ઉલ્લંઘન માનવામાં આવી શકે છે, અને બોર્ડ તેની સામે કડક શિસ્તભંગની કાર્યવાહી પણ શરૂ કરી શકે છે. ચાલો તમને આ ઘટનાની સંપૂર્ણ માહિતી જણાવીએ.
અમ્પાયરની વિનંતી છતાં બોલ સોંપવાનો ઇનકાર
આ મેચ દરમિયાન, જ્યારે RCB ટીમ બેટિંગ કરી રહી હતી, ત્યારે બોલની સ્થિતિ અંગે એક મુદ્દો ધ્યાનમાં આવ્યો હતો. આવી સ્થિતિમાં, બોલનું નિરીક્ષણ કરવાની અને તેને બદલવાની જરૂર છે કે નહીં તે નક્કી કરવાની જવાબદારી અમ્પાયરની છે. જો કે, આ મેચમાં બરાબર વિપરીત બન્યું; ટિમ ડેવિડે અંદર આવીને બોલને હવામાં ઉછાળ્યો અને પોતે તેનું નિરીક્ષણ કરવાનું શરૂ કર્યું.
Casual inspection from Tim David after absolute destruction 🔥🥶#IPLRivalryWeek 2026 👉 #MIvRCB
અમ્પાયરની વારંવાર વિનંતીઓ છતાં, જ્યારે તેણે બોલ સોંપવાનો ઇનકાર કર્યો ત્યારે પરિસ્થિતિ વધુ વણસી ગઈ. જો કોઈ ખેલાડી મેચ દરમિયાન અમ્પાયરની ફરજોમાં દખલ કરે છે, તો આવા વર્તનને નિયમોનું ઉલ્લંઘન માનવામાં આવવું જોઈએ. ખેલાડીઓને ફક્ત અમ્પાયરને બોલ બદલવા માટે વિનંતી કરવાની મંજૂરી છે.
Brute force & pure ball striking 🔥
🎥 Tim David with the perfect finish as #RCB put 2️⃣4️⃣0️⃣ on the board 👊
RCB માટે ધમાકેદાર ઇનિંગ્સ
આ મેચમાં RCBના બેટ્સમેનોએ શાનદાર બેટિંગ પ્રદર્શન કર્યું, જંગી સ્કોર બનાવ્યો. નિર્ધારિત 20 ઓવરમાં, ટીમે મુંબઈના બોલરોને તોડી પાડ્યા અને માત્ર 4 વિકેટ ગુમાવીને 240 રનનો સ્કોર બનાવ્યો. ફિલ સોલ્ટે 36 બોલમાં 78 રન બનાવ્યા. તેમને વિરાટ કોહલીનો ઉત્તમ સહયોગ મળ્યો, જેમણે 38 બોલમાં 50 રનનું યોગદાન આપ્યું. તેમના પછી, કેપ્ટન રજત પાટીદારે માત્ર 20 બોલમાં 53 રનની ધમાકેદાર ઇનિંગ્સ રમી, જેમાં 5 છગ્ગા ફટકાર્યા. આગળ બેટિંગ કરતા, ટિમ ડેવિડે 16 બોલમાં 34 રનની નાનકડી ઇનિંગ્સ રમી, જેમાં 3 છગ્ગાનો સમાવેશ થાય છે.
